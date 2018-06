Oi fortalece Diretoria Comercial com a contratação de Rogerio Takayanagi

A Oi fortalece a estrutura comercial com a contratação do Rogerio Takayanagi. O novo executivo estará à frente da recém criada Diretoria de Marketing de Varejo e Empresarial, que integra a Diretoria Comercial e tem como foco a rentabilização do negócio e a preparação da companhia para a nova fase de investimentos. Engenheiro Eletricista de formação, Takayanagi tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações em países da América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e Oceania, onde foi responsável por projetos variados no setor de telecomunicações, desde operações a estratégia corporativa, incluindo M&A e Start-up. Foi diretor de Marketing da Tim, no período do turnaround de 2009 a 2011, e CEO e co-fundador do TIM Fiber. Em abril, a Oi anunciou a chegada de Adriana Coutinho Viali como diretora do Segmento Corporativo. Os dois novos executivos se reportam diretamente a Bernardo Winik, diretor Comercial da Oi.