Odelair Rodrigues nas páginas

A biografia da atriz Odelair Rodrigues, assinada pelos jornalistas Zeca Corrêa Leite e Rosirene Gemael (in memorian), abre o 1.º Festival do Teatro Enio Carvalho-TEC nesta sexta dia 11, às 18h30, e no sábado haverá masterclass com a cantora Ana Cascardo.

Odelair Rodrigues brilhou nos palcos e nas telas da TV em papéis cômicos, mas marcou a imagem de uma comovente Mamãe Dolores na novela Direito de Nascer, produzida pelo Canal 6 nos anos 1960.

O livro (144 páginas ilustradas por fotos incríveis) conta a história da atriz desde seu nascimento numa noite chuvosa de 1935, até o falecimento em 2003. Entre essas datas estendeu-se a existência da menina pobre, negra, que aos sete anos de idade apresentou-se pela primeira vez em público numa festa escolar

A obra chega ao público com alguns anos de atraso. Selecionado pela Lei de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2007 – e incentivado pela Caixa Econômica Federal –, tinha como autora a jornalista Rosirene Gemael, que faleceu ao meio do projeto. A produtora cultural Monica Drummond tornou-se substituta legal e​ o trabalho foi retomado alguns anos depois, com o apoio da pesquisadora Selma Teixeira, parceria​ que​ permitiu a produção e publicação da obra. Zeca Leite, que participa de sessão de autógrafos, deu o texto final.

A masterclass com Ana Cascardo é destinada a cantores, atores, atrizes e ao público em geral. Sua proposta é oferecer aperfeiçoamento vocal, tratando de temas como Interpretação, Registros Vocais, Filtros Sonoros e Aquecimento e desaquecimento vocal. Será no sábado dia 12 das 10 às 18h, e o investimento é de R$ 150,00. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail – teatroeniocarvalho@falec.br.

O TEC fica na Mateus Leme, 990.