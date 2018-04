Obras de expansão de oleoduto no Canadá são suspensas

A construtora Kinder Morgan afirmou neste domingo que vai suspender todas as atividades não-essenciais e de gastos relacionados à controversa expansão do oleoduto da Trans Mountain. O projeto tem como objetivo triplicar os embarques de petróleo canadense para a costa do Pacífico do país.

Segundo a companhia, a decisão é baseada na oposição ao projeto do governo da Columbia Britânica. As obras de expansão são foco de protestos no terminal marítimo da Kinder Morgan em Burnaby.

A Kinder Morgan disse que está consultando “vários interessados” para tentar chegar a um acordo até 31 de maio para que o projeto prossiga.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, insistiu que o projeto deve ser concluído apesar dos protestos irados e da contínua batalha do governo da Colúmbia Britânica contra as obras nos tribunais. Fonte: Associated Press.