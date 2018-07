*Por Márcio Viana

Pensar em tecnologia no trabalho não se resume a vislumbrar colaboradores usando computadores rápidos para executar tarefas que, no passado, eram manuais: temos que lembrar que a tecnologia trouxe a instantaneidade, uma nova maneira de trabalhar para atender às demandas e tomar decisões assertivas – o que se tornou possível a todo momento. Não se trata de roubar empregos, e sim, de abrir possibilidades para um melhor aproveitamento humano, deixando que as máquinas façam as atividades repetitivas e estritamente operacionais.

Hoje, não existe gestão empresarial bem executada sem tecnologia. Isso porque não foram só os processos que foram influenciados: a maneira de comandar as empresas também teve que se adaptar à nova realidade. Observe o seguinte: se o seu concorrente baixar o preço de um produto em 30%, vale ou não a pena acompanhá-lo? Será que a iniciativa é sustentável ou tal ação resultará em prejuízo? A partir do momento que a tecnologia amplia o alcance das informações, ela também exige rapidez nas respostas, possibilitando que a estratégia seja aplicada a tempo de reagir com as mudanças do mercado. Se antes eram necessários diversos dias para a obtenção de resultados, agora, os dashboards que funcionam em nuvem permitem que o andamento de toda a operação seja obtido com poucos cliques – e todos os executivos da empresa conseguem analisar ao mesmo tempo, mesmo a milhares de quilômetros de distância entre eles.

Com processos operacionais executados mais rapidamente e com mais confiabilidade, os gestores podem focar seus esforços em estratégias, utilizando as informações para o desenvolvimento de novos produtos, novas formas de atender o cliente, ou simplesmente para inovar seus negócios. Com mais tempo, é possível pensar em pessoas e em seu desenvolvimento, transformando ainda mais um mercado de trabalho que se tornou global e integrado. Já não é necessário que todos os colaboradores estejam em um mesmo ambiente físico. A tecnologia permite que cada um trabalhe de forma remota mas ainda seja capaz de interagir com os demais, contribuindo para os resultados, e ainda podendo integrar equipes e trabalhar conjuntamente e ao mesmo tempo nos projetos, o que nem sempre era possível no passado.

Não há uma grande empresa que consiga estar à frente de seu mercado sem usar a tecnologia. Além de ser imprescindível para atingir seus clientes nessa era da informação, ela também permeia todos os tipos de contatos recebidos – afinal, quem não vai admitir que o WhatsApp virou o novo e-mail? Ou que as mídias sociais exercem um importante papel na divulgação de seus produtos e serviços? Ignorar a tecnologia para a gestão empresarial é assinar o suicídio de seu negócio. Porque inovar não significa necessariamente criar novas soluções, pode ser apenas fazer de maneira mais efetiva o que você já faz. Acredite, a tecnologia é a melhor parceira que você pode ter. Invista!

*Márcio Viana é diretor executivo da TOTVS Curitiba