O QUE DEVE SER ESQUECIDO NA PESQUISA DO IBOPE DIVULGADA PELA CBN CASCAVEL

A seis meses das eleições, num cenário em que o estapafúrdio casa-se perfeitamente com o surreal, convém suspeitar da pesquisa do Ibope divulgada pela CBN Cascavel. Não pelo que ela revela – números frios a uma distância abissal do pleito. Mas pelo que ela não revela: mesmo os candidatos favoritos, que estão presentes na mídia desde o ano passado, patinam na sondagem espontânea com porcentuais indigentes.

A BARBADA QUE NÃO FOI

Vide o caso de Ratinho Jr. (PSD), derrotado na corrida à prefeitura em 2012, quando era tido como uma barbada. Na pesquisa estimulada, aquela em que um cartão com o nome dos pré-candidatos é apresentado ao entrevistado, ele aparece com 34% das intenções de voto, seguido de perto por Osmar Dias (PDT), que deve concorrer pela terceira vez ao governo, com 28%. A governadora Cida Borghetti (PP) e o Dr. Rosinha (PT), surgem respectivamente com 5% e 3%. Os votos brancos e nulos são maiúsculos, 24%. Os indecisos ou aqueles que não souberam responder, nem tanto: 6%.

TAMBÉM OS AVENTUREIROS

Se há um indicador preciso, portanto, no caso da estimulada, é a de que o caminho está aberto para qualquer um dos pré-candidatos listados, inclusive para eventuais aventureiros.

NÚMEROS QUE PENDEM PARA BAIXO

A pesquisa espontânea confirma esse prognóstico. Quando são instados a citar um pré-candidato ao governo sem a ajuda do cartão, a maioria tende a citar nenhum. É dessa forma que Ratinho Jr. paira em mirrados 4%, Roberto Requião em 3% e Osmar Dias em 2%. Mesmo aqueles que não disputarão o governo como é o caso de Alvaro Dias (Podemos), que anunciou sua intenção de concorrer à presidência da República, e de Beto Richa, que por lei não pode disputar um terceiro mandato consecutivo, aparecem com 3% das intenções de voto cada. Na outra ponta da pesquisa espontânea, 64% não souberam ou não quiseram responder, enquanto 19% manifestaram a intenção de anular o voto ou votar em branco. São números assombrosos que pendem para baixo.

CAVALOS PARAGUAIOS

Claro que não é o caso de subvalorizar a pesquisa, mas tomá-la como Norte é um erro. Nesse momento, ela é o registro nítido de uma largada, mas não o “fotochart” da chegada, que ocorrerá, na contagem regressiva, em 180 dias. Até lá, é certo que muita água vai rolar. Inclusive aquela produzida pelo chororô dos cavalos paraguaios.

NA COMUNICAÇÃO SOCIAL, UM NOME BEM ACEITO

O mais provável, até o começo da tarde desta quarta, 11, é que o publicitário e jornalista Marcelo Catani seja escolhido secretário de Comunicação do Governo Cida Borghetti.

Este “sentimento” era partilhado também por fontes palacianas, alguns condestáveis do governo e também da Prefeitura de Curitiba. Catani foi secretário de Comunicação de Rafael Waldomiro Greca de Macedo desde o começo, e terá papel vital na condução da campanha de Cida ao governo. Isto parece muito claro.

O tempo em que foi secretário de CS de Richa foi de bons resultados para a imagem do governador e sua administração.

GRANDE REJEIÇÃO

O que sei também é que outros nomes passaram pelo radar de Cida e Ricardo Barros. Um deles, particularmente, rodou em face da multidão de desafetos que foi colecionando em áreas importantes para quem quer ganhar eleições. Nesse caso de rejeição quase epidêmica, o nome do rapaz ganhou 98% de “chega para lá” da bancada federal do Paraná. Too bad.

SPERAFICO LICENCIADO, “DESIDRATAÇÃO” DE RATINHO?

São coisas da política: dada como certa a escolha do deputado federal Dilceu Sperafico (PP) para chefiar a Casa Civil de Cida Borghetti, intenção nunca escondida pela governadora, fica uma pergunta no ar: não se candidatando à reeleição, Sperafico não geraria, com sua ida para CC, uma enorme trava no olho de Ratinho Junior e seu projeto de governo?

A resposta é simples: o suplente de Sperafico na Câmara dos Deputados é hoje Reinhold Stephanes, o condutor do plano de governo do candidato do PSD ao Palácio Iguaçu.

Reinhold é candidato à reeleição, agora pelo PSD de Ratinho, partido para o qual levou o filho, Reinhold Jr.

O beco sem saída (“cul de sac”) parece claro pelo menos neste momento.

LEGADO DE FREIRE-MAIA ESTÁ PRESERVADO PELA UNICAMP

A seção de Arquivos Históricos do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE) da Unicamp recebeu parte do acervo pessoal do geneticista Newton Freire Maia (1918-2003), ex-professor da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A série de documentos, que está sendo esmiuçada e catalogada pela Unicamp, contém principalmente correspondências entre Newton Maia e outros pesquisadores e familiares.

PRIMEIRAS TRATATIVAS

Os familiares de Newton Freire Maia (especialmente sua viúva, a geneticista Eleidi Freire-Maia) iniciaram as tratativas com o CLE oferecendo a doação desse material em junho de 2017, sendo concretizada recentemente. A preocupação da família era com a preservação da coleção, e optou procurar o CLE por conta da referência como espaço de preservação da memória científica brasileira. Newton Freire Maia em sua sala na UFPR, em dois momentos de sua vida.

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

O material foi buscado no Paraná, e já está sendo triado e catalogado por técnicos do CLE de acordo com o ano e tema. Parte da coleção é formada por recortes de jornais, fotos e documentos institucionais, inclusive sua defesa de um processo administrativo configurado como perseguição política dentro da UFPR durante a ditadura militar. “Um dos principais objetivos desse trabalho inicial é identificar que tipos de documentos vieram, podendo reconstituir as atividades que ele desenvolveu ao logo da vida dele”, explica Ricardo Godoi Oliveira, funcionário do CLE, que atua na catalogação do arquivo.

DEPARTAMENTO DE GENÉTICA

Outros documentos presentes no material são referentes ao processo de criação do Departamento de Genética da UFPR, do primeiro núcleo de estudos sobre etologia no Brasil, e o pré-projeto de criação da Sociedade Brasileira de Genética. “A ciência está sempre perpassando por várias áreas, não sendo estaque. Nesse arquivo podemos recuperar a ideia original da ciência como interdisciplinar e dialogando com diversas áreas”, explica Eliane Morelli Abrahão, responsável pelos Arquivos Históricos do CLE.

—————

NEWTON FOI PIONEIRO EM GENÉTICA

Ricardo Godoi Oliveira, técnico do CLE, cataloga acervo pessoal de Newton Freire Maia

Newton Freire Maia foi pioneiro na área de genética no Brasil, e se correspondia com diversos cientistas de sua época, como Oswaldo Frota Pessoa, Crodowaldo Pavan, Francisco Salzano, e Francisco Saez. Também foram identificadas trocas de mensagens com pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, do Instituto Agronômico de Campinas, e menções ao ex-reitor da Unicamp Zeferino Vaz.

O acervo de Freire Maia será a 26ª coleção do Arquivo Histórico do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, que completa 30 anos de atuação. Além da preservação da memória da ciência brasileira, as coleções administradas pelo arquivo do CLE servem como instrumento de consulta e subsídios para pesquisas.

NEXCORE TECNOLOGIA CRESCEU 143% EM 2017

Nexcore Tecnologia, empresa curitibana com atuação no Brasil, Alemanha, México e Angola, referência nacional na fabricação de softwares para comunicação empresarial e relacionamento com clientes, acaba de atualizar sua plataforma. Fundada em 2011, a Nexcore é responsável pela produção de softwares com soluções de organização, controle, gestão e produtividade para o setor de Contac Center. No ano de 2017, mesmo com todos os problemas enfrentados pela economia brasileira, a empresa registrou um crescimento de 143%.

GESTÃO DE CONTACT CENTER

Atualmente, a empresa é responsável pela gestão de contact centers de mais de 300 empresas e instituições brasileiras de pequeno, médio e grande porte, destacam-se entre elas iFood, Copel, Philips Medical Systems, LATAM, SAMU 192 e Sicoob. Todo o processo de gerenciamento é feito a partir da plataforma exclusiva Ncall+, que atua fortemente para a personalização do atendimento e retenção de clientes estreitando o relacionamento por meio de vários canais de contato: Voz, Chat, E-mail e SMS. Um dos grandes diferenciais da plataforma fica por conta da customização de acordo com o perfil e necessidade de cada cliente.

MÁRCIO RENATO VAI PARA CADEIRA 36

Com 44 anos, o jornalista e escritor Márcio Renato dos Santos, Mestre em Literatura pela UFPR, é o mais novo integrante da Academia Paranaense de Letras para ocupar a Cadeira nº 36, vaga desde o falecimento de Apollo Taborda França. Hoje pela manhã, recebeu 20 votos ante cinco dados à Vânia Maria Souza Eanes e nenhum a dois outros candidatos – Carlos Magno Correia Dias e Marcos de Lacerda Pessoa. Atualmente, Márcio Santos trabalha no Núcleo Editorial da Biblioteca Pública do Paraná e é um dos editores do jornal “Cândido”, distribuído mensalmente pela BPP. O novo acadêmico, cuja posse ainda não foi marcada, escreveu sete livros de contos e um não ficcional. “Esta eleição para mim é uma honra”, disse Márcio.