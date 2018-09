Conversar sobre a existência ou não de Deus sempre é um tema delicado, ainda mais quando se trata de colocar em pauta a existência de pessoas com poderes miraculosos. Essas questões são centrais no filme “O que de Verdade Importa”, do diretor espanhol Paco Arango.

Esses assuntos complexos são o pano de fundo de uma obra que tem toda a renda líquida arrecadada com a venda de ingressos doada para sete organizações brasileiras que apoiam e dão assistência a crianças com câncer. O cineasta também homenageia o falecido ator e diretor norte-americano Paul Newman, fundador da Serious Fun Children´s Network (https://www.seriousfunnetwork.org/), organização que ajuda milhares de crianças doentes no mundo inteiro.

A trama tem como eixo um rapaz perito em consertar máquinas elétricas que revela o dom de curar pessoas. O clima de realismo mágico é acentuado em diversos momentos, mas a mensagem positiva de manter a esperança viva em qualquer merece ser valorizada.

Se existem de fato mistérios entre o céu e a terra que a nossa filosofia não domina, como diria o célebre bardo inglês Shakespeare, as questões propostas peço filme estão entre eles. Nesse sentido, a proposta da rede de acampamentos de Paul Newman é de ter o riso e a fantasia não como cura, mas como possível paliativo. Por que não embarcar nessa? Veja o filme e ajude a causa. Afinal, o que de verdade importa?

Oscar D’Ambrosio, mestre em Artes Visuais e doutor em Educação, Arte e História da Cultura, é Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.