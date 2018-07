O movimento do funcionalismo público do Estado em busca de reajuste salarial volta com força neste período eleitoral. Não é a primeira vez que ocorrem iniciativas desta natureza. É facilmente compreensível que os líderes sindicais se movimentem na busca de vantagens, tendo como lastro a falta de reposição de perdas nominais do funcionalismo pelo período.

Por outro lado, a administração estadual tem seus limites. Se conceder reajustes maiores do que o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal poderá comprometer o bom desempenho das finanças estaduais até agora. Os exemplos de estados com finanças comprometidas entre os mais poderosos do país, estão Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros de menor porte, que em períodos anteriores atenderam os pleitos de seu funcionalismo e hoje estão impossibilitados de cumprir regularmente suas contribuições. São estados que atrasam salários, concedem vales provisórios e estão há mais de dois anos inviabilizando o funcionamento normal de suas gestões públicas. Os fornecedores não recebem regularmente pelos serviços prestados, comprometendo o desempenho de centenas de empresas que estão se recusando a atender as demandas por medicamentos, insumos de hospitais, escolas e até mesmo a mobilidade de setores essenciais na área de segurança, sem falar da alimentação nas penitenciárias estaduais, entre outros setores estratégicos que precisam funcionar regularmente.

O Paraná não pode entrar neste time de perdedores. O ajuste fiscal paranaense foi duro para o setor privado, com aumentos de impostos para 120 mil itens promovidos a partir de 2014. Foi a contribuição que o setor produtivo entendeu como forma de contribuir para a harmonia social. Nestes quase quatro anos, o Paraná vem tendo um bom desempenho: funcionalismo com salários em dia; 13º salário pago dentro dos prazos estabelecidos; fornecedores do estado em todas as áreas recebendo regularmente pelos serviços prestados. As premissas acima sinalizam a prudência necessária para não aumentar as despesas sem recursos reais e compatíveis para que o funcionamento se mantenha em patamares aceitáveis. Isso requer que todos deem sua contribuição. Para tanto é necessário que os negociadores de ambos os lados compreendam que a intransigência em negociações deste nível precisam preservar as conquistas até agora alcançadas. Entendemos que se o Paraná conseguir manter seus compromissos com regularidade, toda a sociedade ganha. O que se espera é que o sacrifício de hoje possa – no próximo orçamento – repor as perdas reais e no futuro continuarmos com as finanças em ordem e bem administradas.