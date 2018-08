As discussões no Congresso Nacional a respeito das reformas em leis têm tomado conta do noticiário político, sendo a reforma tributária uma das mais comentadas. Para os governistas, a mudança proposta pela equipe de Michel Temer é essencial e salvadora. Para os oposicionistas, no entanto, o texto elaborado pelo governo é equivocado e insuficiente. Esse contraste já era esperado, uma vez que a política se move, lamentavelmente, em cima dessa guerra de partidos.

Na avaliação do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, não há a “menor possibilidade” de que uma reforma tributária ampla seja votada e aprovada ainda em 2018. De acordo com o ministro, há uma série de problemas fiscais que precisam ser resolvidos antes de se levar adiante a reforma. Seja pelo motivo que for, a verdade é que a demora é prejudicial à sociedade como um todo. No entanto, a mudança mais importante que precisa ocorrer é a extinção da corrupção. Quando as pessoas levarem uma vida tendo a honestidade como base, a realidade da nação mudará de fato!