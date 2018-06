O “PADRE DAS MULTIDÕES” ULTRAPASSA FRONTEIRAS

Padre Reginaldo Manzotti, conhecido como o “padre das multidões”, está avançando em novos territórios. Em julho e agosto realiza retiros espirituais nos Estados Unidos, em Massachusetts e na Flórida. Depois vai a Santa Rita no Paraguai e em setembro orienta fieis pelos caminhos de São Paulo Apóstolo na Grécia e na Turquia.

SEGUNDO ANO

Nos Estados Unidos é o segundo ano seguido que Manzotti realiza encontro com brasileiros e americanos católicos. A novena das Santas Chagas, sua devoção, ganhou edição em inglês especialmente para falar com esse público.

NOVA INGLATERRA

A comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito expressiva na Nova Inglaterra, concentrando-se em Boston e outras cidades próximas. Mas se espalha também por NY e Flórida.

Nova Inglaterra foi historicamente preferida pelos portugueses que imigram para aquele país.

QUANTOS BRAZUCAS?

As andanças do padre Manzotti desta vez compreenderão visitas a Boston, Nova York e Washington.

Quantos seriam os brasileiros legais ou indocumentados que vivem hoje nos Estados Unidos? Os “chutes” são muitos, as estatísticas confiáveis, poucas. Há quem fale em até 500 mil brazucas vivendo lá. Pode ser.

SOBRE A CANDIDATURA DE DR. ROSINHA AO GOVERNO

Não dá para dizer que o ex-deputado federal e ex-presidente do “Parlamento do Mercosul”, Florisvaldo Fier, o Dr. Rosinha, é um petista de carteirinha. Não, ele é lulista. Apesar de ter ocupado cargos importantes de fato no governo Dilma, o de provador de vinhos (se não me falha a memória, entre eles), Dr. Rosinha sempre foi, acima de tudo, um membro do egrégio Partido do Lula. E como tal, agora se apresenta de novo como um simbólico pré-candidato ao governo, daqueles que fincam a bandeira e marcham incólumes e, principalmente, solitários.

SILÊNCIO DOS VENCEDORES

Em 2001, o cientista político Ricardo Costa de Oliveira, professor da UFPR, lançou livro sobre as oligarquias políticas no Paraná – “O Silêncio dos Vencedores”, que deveria ser reeditado. Não o é porque o paranaense é pródigo em esquecer, de dois em dois anos, em quem votou (prefeito ou governador) nos últimos dois anos.

VELHO OUTSIDER

Dr. Rosinha, por óbvio, não faz parte dessa oligarquia porque não faz parte desse grupo. Dir-se-ia ser um “outsider” não fosse ele um velho conhecido da política, tal como Eymael, Levy Fidélix e outros da velha prática de antanho: a de marcar território mesmo marchando incólume e, principalmente, solitário. De tanto insistir em uma candidatura sem lastro, ele perdeu o verniz, a cor partidária e reina folclórico nas cédulas de votação, ainda que digitais. Não há rosinha que resista.

Despetalou.

ELE JÁ FOI UMA “AMEAÇA”

Há seis meses, Rosinha era apenas uma “ameaça” de pré-candidatura. Havia outros querendo assumir o papel de, vá lá, franco-atirador da frente única de Robin Hoods patéticos (petéticos?).

No início do mês, dada a ausência sentida de postulantes, Rosinha afirmou com toda pompa que a indicação do nome do PT que disputaria o governo carecia de um debate interno. Como se ele não fosse o cacique local do partido, o presidente regional e municipal da sigla.

DOCUMENTO:

O DESAFIO MIGRATÓRIO NA ITÁLIA EM NÚMEROS

Jeanne Menjoulet, do Portal Aleteia

A questão migratória, depois de ter dominado a campanha eleitoral na Itália, volta ao primeiro plano com o fechamento dos portos do país.

Esta é a situação em alguns números: Cinco milhões de estrangeiros.

Segundo o Instituto Italiano de Estatística (Istat), os estrangeiros em situação legal representam 5 milhões de pessoas dos 60,5 milhões de habitantes da Itália, ou seja, 8,3%, o mesmo número que os italianos que vivem no exterior.

São principalmente romenos (23%), albaneses (9%), marroquinos (8%), chineses (5,5%), ucranianos (4,5%), filipinos (3,3%) e indianos (3%), e trabalham principalmente em pequenas empresas, serviços domésticos ou na agricultura.

Mas aqueles que realmente preocupam são os mais de 690 mil, em sua maioria da África subsaariana, que desembarcaram desde 2013. Uma parte ainda está no país, com ou sem documentos.

Segundo várias estimativas, os imigrantes ilegais são cerca de 500 mil, seja porque tiveram o direito de asilo negado ou porque chegaram com um visto que já expirou.

SEU IMPACTO ECONÔMICO

Segundo o centro de estudos sobre imigração Idos, os imigrantes contribuem com entre 2,1 e 2,8 bilhões de euros a mais do que custam aos cofres públicos: mais jovens que a média dos italianos, contribuem mais do que recebem em aposentadoria ou com gastos de segurança social.

No entanto, as chegadas via Líbia custaram ao Estado mais de 4,2 bilhões de euros em 2017, segundo o governo: 18% para o resgate em alto mar, 13% para assistência médica e 65% para os centros de acolhimento.

Em 2013, havia 22.000 pessoas nesses centros. No final de janeiro, o número subiu para 182.000 graças ao desenvolvimento de estruturas privadas – presentes em 40% das localidades – para as quais o Estado paga 35 euros por pessoa por dia.

OS FLUXOS MIGRATÓRIOS

Matteo Salvini, ministro do Interior e líder da Liga (extrema-direita), prometeu interromper o fluxo de chegadas e expulsar centenas de milhares de imigrantes ilegais.

Mas o futuro dos fluxos via Líbia dependerá sobretudo da estabilização do país e da continuidade dos polêmicos acordos alcançados por Roma com as autoridades e as milícias líbias, que permitiram uma redução considerável das chegadas desde meados de 2017.

Cerca de 13.808 migrantes chegaram às costas italianas entre 1 de janeiro e 8 de junho, ou seja, uma redução de mais de 84% em um ano.

E a expulsão das multidões de imigrantes ilegais deverá ser precedida por uma multiplicação dos acordos com os países de origem. Um esforço nesse sentido permitiu um aumento de 12% nas expulsões em 2017. Segundo o ministro do Interior, passaram de 5.817 em 2016 para 6.514 no ano passado.

COMPLEXO DE VIRA-LATAS ASSOMBRA O PAÍS DO FUTEBOL

Pesquisa do Datafolha diz que, nós brasileiros, reassumimos nosso “complexo de vira-latas”, pós-Copa de 50, e perdemos o interesse pelo futebol e pela conquista do título mundial – o hexa em nossa contabilidade maiúscula. Dos entrevistados, 48% apostam que a seleção brasileira conquistará o título ante 68% que acreditava na consagração, em 2014, quando jogou em casa, à sombra dos estádios novinhos em folha.

Não há por que desacreditar da pesquisa, mas sim compreender a sua dimensão.

O 7 A 1 DE NOSSA DESESPERANÇA

É natural que o torcedor brasileiro, ainda traumatizado com a goleada por 7 a 1 sofrida diante da Alemanha e, depois, o 3 a 0 diante da Holanda, tenha ligado o desconfiômetro em relação ao selecionado nacional, mesmo depois da campanha com doses de epifania comandada pelo técnico Tite.

CONJUNTO

Fala-se em futebol de conjunto e não em individualidades, o que parece razoável quando os talentos nacionais conhecidos – caso de Neymar – já se mostraram “anuláveis” diante de uma marcação forte. Ainda assim, o Brasil figura no topo da lista de apostas, ao lado de Alemanha, Bélgica e Argentina. Claro que o mau humor reinante no território nacional, com a brutal recessão, a corrupção reinante em todas as esferas e a sensação de impotência do brasileiro diante das adversidades, parece ter jogado um balde de gelo no “país do futebol”. Se fôssemos o país da peteca, vá lá, estaríamos agora prontos a fechar a nossa cortina de indiferença ao esporte que irá se praticar a partir de 14 de junho nos campos da Rússia.

O VERDE-AMARELO TRIBAL

Mas é cedo para fazer prognósticos cheios de ressentimento e mágoa com o que ocorre na vida econômica e política do país. O futebol nada tem com isso. Basta uma vitória contra a Suíça na estreia do Brasil na Copa e nos pintaremos do verde-amarelo tribal que nos distingue do resto da população do mundo. O futebol é e sempre será o grande esporte nacional, a não ser que uma avalanche de petequeiros invada a nação em futuro próximo. Peteca, ninguém merece.

PARANAENSES E TAMBÉM CIDADÃOS DE LUXEMBURGO

Só até o final de ano, descendentes de luxemburgueses poderão requerer cidadania de Luxemburgo e, assim, ganhando acesso pleno à União Europeia. O Paraná é um dos estados que mais identificam descendentes de pioneiros que vieram de Luxemburgo para cá, a partir dos anos 1820. Boa parte ficou no sul do Estado. Muitos deles, desconhecendo suas biografias, achavam-se descendentes de alemães.

Dentre famílias paranaenses que já obtiveram passaporte de Luxemburgo, está a Bley – como o engenheiro Cícero Bley -, alguns Grein e Schaffer.

Voltarei ao assunto.

TONI GARCIA

O empresário Toni Garcia, que está no epicentro de denúncias contra o ex-governador Beto Richa – de quem foi, notoriamente, amigo muito próximo -, tem sido visto com frequência nas imediações do Palácio Iguaçu.

Há quem até mesmo jure que nesta semana ele deu carona ao deputado Ricardo Barros, numa de suas circuladas pelo Centro Cívico.

“SÓ PARA PAGAR DÍVIDAS HERDADAS”

Tudo que Deonilson Roldo, ex-secretário de Comunicação do Estado (e também ex-chefe de gabinete do governador) deixou em caixa para o novo governo foram R$2 milhões.

“Isso nem dá para pagar compromissos que ele nos legou”, exclama uma funcionária da SECS, ao examinar os resultados da ampla a auditoria fiscal que a secretaria acabou de fazer para entender a real situação financeira herdada.

Esse assunto tem sido responsável, há dias, por indisposições entre Ricardo Barros e Beto Richa.

SECRETARIA SERÁ INTERLOCUTORA DO GOVERNO COM SETOR EMPRESARIAL

A posse formal ao novo secretário especial de Desenvolvimento Econômico foi dada pela governadora Cida Borghetti nesta quarta-feira (13) em solenidade no Palácio Iguaçu. O empresário Virgílio Moreira Filho é quem assume a nova pasta.

Ações para geração de emprego, crescimento econômico e atração de investimentos são alguns dos objetivos da nova Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico. A posse formal ao novo secretário foi dada pela governadora Cida Borghetti nesta quarta-feira (13) em solenidade no Palácio Iguaçu. O empresário Virgílio Moreira Filho é quem assume a nova pasta.

“Com muita sabedoria e diálogo vamos buscar mais desenvolvimento industrial e empresarial, geração de oportunidades de emprego e renda e fazer a diferença”, disse a governadora. Segundo ela, o Estado já é destaque nacional e tem no Paraná Competitivo o melhor programa de atração de investimentos da América do Sul.

Cida reforçou que a administração estadual segue empenhada em criar novas políticas públicas que atendam as demandas de empreendedores e trabalhadores. “Queremos um Paraná cada vez melhor e paranaenses melhores”, afirmou.

Cida também agradeceu o novo secretário por aceitar o desafio e a disposição em trazer sua experiência para somar na equipe de governo. “É importante termos uma voz que represente o setor empresarial no primeiro escalão do Governo do Estado. O grupo conhece os desafios, as reais necessidades e pode dar o apoio necessário. Estamos à disposição para que o Paraná seja sempre este Estado de sucesso e protagonista de várias ações importantes que pautam muitas vezes o país”, afirmou.

CUSTO

A nova secretaria não vai gerar nenhum custo adicional ao Estado. Para criação da área foi extinto o cargo de secretário especial de Cerimonial e Relações Internacionais. Todo o suporte técnico, administrativo e financeiro necessário será prestado pela Secretaria de Estado do Planejamento e os servidores da antiga Coordenação de Desenvolvimento Econômico agora ficam subordinados à Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico.

É HOJE!

DES. JOATAN LANÇA “POEMA QUE VALE A PENA”

A Editora Bonijuris, juntamente com o Tribunal de Justiça do Paraná, a Academia de Letras José de Alencar, a Academia Paranaense de Letras e a Academia Paranaense de Letras Jurídicas, convida para o lançamento do livro “Poema que Vale a Pena”, 1º volume da Coleção Helena Kolody, de autoria do Des. Joatan Marcos de Carvalho.

NÃO ESQUEÇA:

Hoje (14), às 19h

Local: Tribunal de Justiça do Paraná

Rua Prefeito Rosalvo G. Mello Leitão – 2º andar – Anexo do TJ – Centro Cívico.

OPINIÃO DE VALOR:

O BLOQUEIO DAS ESTRADAS

Pretextato Taborda Ribas Neto (*)

Dez dias de bloqueios nas estradas, durante a greve dos caminhoneiros, causaram graves problemas para nossa economia, em lenta recuperação da “crise de 2009”. Lembro que iguais “paros” em 1972/73, derrubaram o governo de Salvador Allende, levando ao longo poder do general Pinochet.

Estatísticas informais, divulgadas por toda a mídia, apontam dois milhões de veículos de carga, sendo 800 mil autônomos (MEIs, as Micro Empresas Individuais). Nos governos de Lula e Dilma, foram incentivados vários programas de financiamentos pelos Bancos Oficiais (BNDES, BB e Caixa), com juros subsidiados e longo prazo, que exigiam de 20 a 30% para uma entrada à vista.

“NOVA CLASSE MÉDIA”

Sem dúvidas, muitos destes 800 mil novos caminhoneiros deixaram outros empregos, para obterem recursos vindos de direitos trabalhistas. A “nova classe média” muito divulgada pelos dois ex-presidentes, nasceu de sonhos dos criadores e dos beneficiados pelos incentivos financeiros e fiscais.

A articulação do movimento em escala nacional foi feita pela formação de Grupos no WhatsApp, iniciada há mais de três meses com dois temas principais: como equilibrar o atraso nas prestações e impedir uma alta muito rápida do custo dos combustíveis.

Dificuldades crescentes na execução orçamentária, na cobrança de tributos, na articulação entre o Executivo e o Congresso, contribuíram para retardar a entrada dos autônomos e muitas empresas transportadoras na pauta destes dois poderes. Os bloqueios mostraram uma urgência que já existia, tendo como público apenas os atingidos pela crescente falta de fretes.

INTIMAÇÃO DA RECEITA

Uma circular da Receita Federal, intimando-os a apresentarem seus faturamentos até 31 de maio, ajudou a fixar a data inicial dos bloqueios. Sabiam todos que ali estava uma ameaça a mais. Além da falta de fretes, seus contratos para as compras dos caminhões poderiam perder reduções fiscais, pela possível qualificação como inadimplentes de tributos da União.

O sincronismo do movimento paredista mostrou que a Internet é uma aliada de mobilizações. Nada a criticar ou a punir, apenas uma realidade que já tinha sido observada nos bloqueios de ruas em São Paulo, em março de 2013.

PAPEL DO ESTADO

Cabe aos aparelhos de inteligência comandados pelos governos, da União e dos Estados, alertá-los para buscar soluções e não para incentivá-los a punir quem está passando por graves situações.

Como? Procurando reestruturar os débitos e fornecer estruturas que aproximem os caminhoneiros de seus clientes. A inegável sincronia da falta de fretes e do aumento de custos não seria resolvida por manobras milagrosas. Os autônomos e algumas pequenas empresas receberiam cartões que, exibidos nos postos de combustíveis, garantiriam o preço fixado para o Diesel quando entregue aos consumidores finais. Aumentos apenas trimestrais, e a fácil fiscalização pelos beneficiados, impediriam aumentos abusivos.

NA ARGENTINA TAMBÉM

Na Argentina, o líder sindicalista Hugo Moyano anunciou uma greve dos caminhoneiros a partir desta quinta-feira (14), sem bloqueio de estradas. Desde que aumentem em 27% seus salários.

Nos Estados Unidos, as empresas de transporte rodoviário estão procurando 30 mil caminhões novos para ocupar vagas em suas frotas.

Salário anual de 90 mil dólares, aproximadamente 350 mil reais. Mas ainda não houve respostas.

ÓLEO DE PALMA

Na França, agricultores saem às ruas (cerca de 3 mil manifestantes) para protestar contra a compra de óleo de palma. A agricultura é a responsável por 14% do emprego dos franceses. Com 3 mil toneladas de óleo de palma importadas, 50% dos suprimentos da biorefinaria de Donges (no departamento de Loire-Atlantique), uma das 13 refinarias bloqueadas, estão justificando um bloqueio ao acesso até 14 de junho. Segundo os ativistas, o óleo de palma é responsável pelo desmatamento de florestas no sudeste asiático.

(*) Pretextato Taborda Ribas Neto é magistrado aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª região.