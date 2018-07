Como acontece sempre, faltam 15 dias para as convenções estaduais dos partidos e não há nada definitivo nas composições principais. Afora os partidos nanicos e de linha auxiliar que já fecharam contratos, os grandes ainda jogam.

Quem sabe dizer quem vai com Osmar Dias? O MDB de Requião vai, mas as condições são terríveis. Requião quer a vice e coligação nas proporcionais. Osmar tenta outras fórmulas, mas elas já não existem. O PRB e o PSB não estão interessados.

Quem vai com Ratinho Jr? Ora, pois, Ratinho sempre teve o PSD e PSC sob seu comando. Acertou o PR, do Giacobo, e também deve ficar com o PRB, além de uma horda de nanicos.

E a Cida Borgheti? Bem, Cida tem o PP, o DEM, o PROS e mais uma penca graúda de coadjuvantes. Se duvidar, arrisca ficar com PRB, se este desistir do Ratinho Jr. E está perto de um entendimento proposto pelo PSDB, que descartado por Osmar e Ratinho Jr, agora quer ficar na composição com Cida. Difícil, traumática essa aliança, pois se Beto quer o PSDB alinhado com Cida Borgheti, há muito tucano nas campanhas de adversários da governadora. Não será fácil chegar a um acordo confiável.

Celeuma entre deputados

Os deputados estão de férias, mas a confusão entre eles continua. Missionário Arruda (PSL) colocou vídeo em seu Facebook a falar de Péricles Mello, do PT. O petista tratou do caso na 2ª Vara Cível de Curitiba e a juíza Danielle Maria Busto Sachet determinou que o vídeo fosse retirado ou uma multa de R$ 1 mil por dia. O assunto é da época em que Péricles era prefeito de Ponta Grossa, o Tribunal de Contas havia dado um parecer. Depois de um recurso, reformou a decisão e tudo ficou certo. Arruda, no vídeo, tratou do caso antes do recurso como se fosse definitivo e se deu a baixaria entre as excelências.

PSDB acusa Requião

Nas eleições de 2014 Requião foi multado em R$ 150 mil. Seu programa eleitoral editou falas de Alvaro Dias para montar a peça “o que pensa Álvaro Dias de Beto Richa”. Para que Requião continue no jogo eleitoral, o MDB do Paraná quitou a dívida agora em 2018. Mas o PSDB, que abriu o processo em 2014, estava de olho no caso e agora quer esclarecimentos sobre quem pagou o quê. A legislação diz que “os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais”.

Pereirinha em ação

Luiz Fernando Pereira, o Pereirinha, é um dos advogados do PSDB que assina a ação cautelar que entre outras coisas cita que a multa de 2014 foi quitada “curiosamente às vésperas do novo pleito eleitoral”. O MDB tem até a próxima segunda-feira para se pronunciar sobre o ocorrido.

PT procura um vice

Até hoje, a presidente do PT não conseguiu fechar as alianças significativas que o partido procurava. Agora resolveu oferecer a vice para o PCdoB, que não respondeu sobre o ‘convite’, mas disse que o PT tem acenado com a vaga para todos os lados. Rifar ideologias e posicionamentos não está pegando bem entre a companheirada.

Bolsonaro doou a Lula

Bolsonaro nega, mas seu nome e CPF aparecem como doador da vaquinha virtual de Lula. Valor: R$ 1,00. Parece que para o partido, o que importa é que a grana pingue, não importa da onde, porque ao que tudo indica não há controle em relação às doações ou alguma verificação para comprovar o remetente.

Até os cavalos

Dois cavalos da Secretaria de Saúde desapareceram do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos em Piraquara. Os animais eram usados no processo de produção de soro para o tratamento de pessoas picadas por aranha marrom. Segundo o veterinário João Carlos Minoro não foi fuga, foi furto mesmo. Foi feito Boletim de Ocorrência.

Aposta errada

O PT já começou a lamentar a escolha de Marcia Tiburi como candidata ao governo do Rio. O problema não se dá pelo fato de que a moça não vai se eleger, o partido nem conta com a possibilidade de ter o governo fluminense, mas as contas apontam que ela vai atrapalhar a possibilidade de eleição de deputados. Tiburi, que desfila pela internet a pronunciar seu besteirol filosofal como “Nesse país em que tudo está ‘ultraneofundamentalista’, neopentecostal, neoliberal, o cu é precioso. A gente tem que libertar o cu”, pode atrapalhar muito os planos petistas de conseguir uma bancada numerosa na Câmara.

Clientes de Pereirinha

Luiz Fernando Pereira é um dos nomes mais bem cotados da advocacia atualmente. Peso pesado na área eleitoral, é contratado pelo alto coturno da política. Já fez pareceres para Michel Temer, é o nome para ser consultado dentro do PT a respeito dos processos na Justiça Eleitoral de Lula e agora tem carta branca para defender Richa. Pereirinha diz que todo é seu trabalho é técnico e que não mistura preferências pessoais com atuação profissional.

Só em 2019

Ao que tudo indica, Dias Toffoli vai mandar um balde de água fria à companheirada petista. Ele tem dito a interlocutores que não pretende trazer para o STF as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância ainda neste ano. Toffoli é a favor da revisão do entendimento atual, ele acha que réus devem aguardar em liberdade até serem julgados por Corte superior, o que poderia favorecer Lula caso o tema viesse à tona antes das eleições. O ministro fez afirmação sobre as diferenças do que ele acredita e do que a Corte precisa. Aguardemos.

Manuela chamuscada

Manuela D’Ávila, pré-candidata ao Planalto pelo PCdoB, atendeu ao chamado do comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, para um papo e se queimou com a esquerda. Villas Boas tem conversado com todos os pré-candidatos, o que parece que causou uma dor de cotovelo a Juliano Medeiros, presidente do Psol, que não recebeu o chamado para o seu candidato Guilherme Boulos. Medeiros atacou o encontro da pré-candidata com o general, a dizer que “lugar de milico é na caserna ou cuidando das fronteiras”.

Boulos não aceita

E como dizem lá em Pato Branco, quem desdenha quer comprar, parece que a queixa se dá mais pela ausência de Boulos na lista de presenciáveis do que qualquer outra coisa: “O Psol não foi convidado e se for, não aceitará o convite”.

Janaina animada

Não houve convite, não há conversa em andamento, nada oficial aconteceu, eles nem se conhecem pessoalmente, mas o movimento em torno da possibilidade de Janaína Paschoal compor a chapa de Jair Bolsonaro como vice anima a advogada: “Se essa dupla não consegue mudar o Brasil, ninguém consegue, são duas pessoas de personalidade muito forte. Não conheço ninguém que ame mais o Brasil do que eu. Para o país, seria algo significativo”. Janaina é uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff.

Da cadeia para casa

A notícia de que o ex-presidente da Câmara, ex-ministro do Turismo e ex-preso em desdobramento da Lava Jato, Henrique Eduardo Alves, estava a iniciar os movimentos de campanha a buscar vaga na Câmara não pegou bem e seus advogados correram para esclarecer que o cliente não será candidato a nada, que apenas tem se encontrado com políticos amigos ou amigos políticos.

Mobília nova

Quem está com sofá velhinho em casa ou cadeiras capengas ou poltronas que não abraçam mais como antigamente, vai ter que esperar um pouco para troca dos móveis, porque primeiro precisará pagar a conta da Assembleia Legislativa do Paraná. A Casa vai abrir pregão para amada de preços para compra de sofás, cadeiras e poltronas. O valor: R$ 532 mil.

População sofre

E o que dizer sobre a notícia que o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná conseguiu liminar na Justiça que impede a terceirização das contratações para UPA da Cidade Industrial?

Olho no bumbum

A morte de Lilian Calixto depois de um procedimento para aumentar os glúteos feitos pelo médico Denis Furtado, conhecido como Mr. Bumbum nas redes sociais, coloca em discussão esse tipo de preenchimento. A Sociedade Brasileira de Dermatologia que promoverá o 9º DermaRio, no Windsor Barra, nos dias 17 e 18 de agosto, terá um capítulo à parte, com participação de especialistas na área de preenchimento. Debaterão sobre produtos e técnicas. O Brasil, à propósito, é o segundo país do mundo onde mais se realiza esse preenchimento estético, atrás apenas dos Estados Unidos.

Referência

Ainda o procedimento para aumentar os glúteos, também muito procurado por transexuais: nos Estados Unidos, o “brazilian bottom” é usado como referência para dar à área em questão uma melhor (e maior) estética. Nos canais fechados de TV de lá há programas com cirurgiões plásticos especializados na reforma, com clínicas quase sempre estabelecidas em Los Angeles.

Deputado

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) está decidido a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em outubro. Chegou a conclusão que seria um risco maior concorrer à sua própria reeleição no Senado. Alckmin já acertou com Antonio Anastasia, que é candidato ao governo de Minas Gerais, que estarão juntos no palanque mineiro, mas sem a presença de Aécio.

Não quer

Grupo de emedebistas gostariam de ver Flávio Rocha na vice de Henrique Meirelles, mas o herdeiro das Lojas Riachuelo não quer. E também ninguém tem certeza sobre a oficialização da candidatura de Meirelles à Presidência pelo MDB.

Defensor do golpe

Domingo próximo, a convenção do PSL no Rio, deveria oficializar a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência e, de vice, general da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira (PRP). Heleno é apontado como uma das principais lideranças dentro da caserna no período pós-ditadura militar e foi para reserva em 2011, defendendo em sua solenidade de despedida o golpe de 64. Só que a posição do general ainda não está garantida porque o PSL é contra essa ideia.

“Gostosa”, não

O pré-candidato ao Planalto, Jair Bolsonaro está desmentindo que tenha se referido à escolha do economista Paulo Guedes como seu mentor (e futuro ministro da Fazenda, se ganhar a eleição) como “uma gostosa daquela que a gente corre atrás”. Garante que essa história foi espalhada por seus adversários e Guedes respira mais aliviado.

Mais um

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) é mais um que surpreende seus correligionários anunciando que será candidato a deputado federal – e não mais ao Senado. Lindbergh também acha arriscado (como Gleisi Hoffmann) tentar sua reeleição na Casa.

Lá fora

Fotos de fila de cerca de seis mil pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, à procura de emprego, não ocuparam apenas a primeira página de muitos jornais brasileiros. Também foram publicadas em jornais da América Latina e da Europa, além de ganhar espaço até na CNN internacional. No geral, a mídia lembrou que Dilma Rousseff deixou 11,4 milhões de desempregados no país, mas, de lá para cá, esse número subiu para 13,2 milhões.

Novo dilmista

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) está ligando para quase 800 políticos que participarão da convenção de seu partido, dia 2 de agosto, para detonar a candidatura de Henrique Meirelles. Renan também se recusa a usar o novo nome do partido: permanece fiel ao PMDB. Ele já apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, mas agora é assumido dilmista. “Torço pela eleição dela para o Senado”.

Esforço

O ex-presidente Lula tentará hoje, quando Sepúlveda Pertence for visitá-lo na prisão, convencer o ex-ministro do STF a permanecer como seu advogado de defesa. E proporá que Cristiano Zanin Martins e sua mulher Valeska permaneçam apenas na primeira e segunda instância, deixando Pertence com ações em tribunais superiores. Lula pediu aos senadores Renan Calheiros, Edison Lobão, Jorge Viana, Roberto Requião e Armando Monteiro, que estiveram com ele na prisão, que o ajudem no convencimento de Pertence.

“Tara pela Globo”

O pré-candidato Jair Bolsonaro surpreendeu muita gente, esta semana, falando na Associação Comercial, Industrial e de Agropecuária de Registro, quando afirmou ter “uma tara pela Rede Globo”. E emendou: “Sou apaixonado pela Globo. Sou vidrado nas novelas, no BBB, no programa de Fátima Bernardes, só que jamais darei dinheiro público para essa emissora”.

Vice

O nome de Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, que é novo filiado da Rede, está sendo comentado para formar na vice na chapa de Marina Silva à Presidência. “Ninguém ainda falou comigo, mas estou pronto caso seja convocado”.

Muitos abraços

A internet está lotada de fotos e curtos vídeos do comportamento da presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, abraçando muito o presidente da França, Emmanuel Macron, durante o jogo final da Copa. Outras fotos mostram a cara séria de Brigitte Trogneux, mulher de Macron, por conta dos abraços excessivos. Kolinda já foi jogadora de futebol e deu uma camisa da seleção de seu país ao Papa Francisco. Nas fotos, ainda há momentos em que ela e Macron aparecem de mãos dadas.

Chances iguais

ACM Neto, presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, disse que as chances de Geraldo Alckmin e Ciro Gomes conseguirem o apoio da sigla são praticamente iguais. A decisão do partido, de manter ou não a candidatura de Rodrigo Maia à presidência ou de apoiar um dos partidos, PSDB ou PDT será decidida através da vontade da maioria até o final do mês.

Coincidência

No mesmo dia que Flávio Rocha formalizou sua desistência da corrida à Presidência, o presidente do PRB, ex-ministro Marcos Pereira e o pré-candidato Geraldo Alckmin participaram juntos de um evento em São Paulo da igreja evangélica Sara Nossa Terra, no qual tucano foi apresentado como “presidente”. Os dois, no entanto, afirmaram que o encontro foi “uma coincidência”. E ainda na semana passada, o mesmo Alckmin teve uma “boa conversa” com Ciro Nogueira, presidente do PP.

Aposta

O governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição para o governo de São Paulo e que anda se desentendendo com Geraldo Alckmin sobre o apoio prometido, está até fazendo aposta de que estará no segundo turno disputando com Paulo Skaf. Ele acha que “dificilmente” João Doria estará no segundo turno.

No Araguaia

O jornalista e historiador Hugo Studart acaba de lançar em Brasília seu novo livro Borboletas e Lobisomens, com revelações inéditas sobre a guerrilha do Araguaia. Entre tantas histórias, conta a da ex-guerrilheira Crimeia Almeida a “Alice”, que manteve longa relação amorosa com Joaquim Arthur Lopes de Souza, o “Ivan”, militar que a interrogara.

No comando

O ex-ministro José Dirceu, em período de liberdade, comanda a estratégia eleitoral do PT que consiste em enterrar a candidatura de Lula e negociar sua prisão eleitoral, a fim de que ele funcione como puxador de votos. O candidato favorito de Dirceu é Jaques Wagner, codinome “Polo” nas planilhas da Odebrecht. Wagner, contudo, prefere ser vice de Josué Gomes.

Novo musical

O musical da Broadway Sugar, inspirado no clássico filme de Billy Wilder Quando mais quente melhor, será encenado no Brasil com direção de José Possi Neto. Na história, dois integrantes de uma banda (no cinema, Jack Lemmon e Tony Curtis) testemunham um crime e se vestem de mulheres para escapar dos mafiosos.

Contratado

O jornalista Luciano Suassuna que, durante anos, comandou a área da people nas revistas da Editora Três, é o novo contratado para cuidar da imprensa de campanha de Henrique Meirelles.

Na Roda

Dia 30 próximo, será a vez de Jair Bolsonaro ser entrevistado no tradicional programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo. Já estiveram por lá, Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Manuela D’Ávila (ela se queixou que não a deixavam falar tantas eram as interrupções) e outros. Detalhe: se tentarem interromper Bolsonaro, ele vai contra-atacar contando com seus costumeiros procedimentos.

Naufrágio

Naufragou nas primeiras conversas a hipótese do ex-ministro Franklin Martins assumir a comunicação da presidência do Supremo, quando Dias Toffoli substituir Cármen Lúcia. Alguns ministros chegaram a confidenciar que Martins poderia prejudicar a imagem da Alta Corte, que já atravessa período dos mais discutidos. Ainda Toffoli: ele assegura que só pautará a prisão em segunda instância depois das eleições.

Bola fora

O senador Renan Calheiros continua atacando a posição do MDB de lançar Henrique Meirelles como candidato à Presidência pela sigla. E acabou dando um escorregão ao declarar “Estou há muito tempo no MDB. Nunca cruzei com o Meirelles nos corredores do partido, não sei onde ele estava nos momentos mais dramáticos da nossa democracia”. Meirelles não pertencia ao MDB, mudou do PSD justamente para ser candidato ao Planalto.

Maioria

Chegou ao fim neste final de semana a Copa do Mundo da Rússia e por lá passaram muitos craques, destaques e decepções. E a seleção da Copa tem três brasileiros, a única equipe a conseguir isso. Os brasileiros são: o zagueiro Thiago Silva, o meia Philippe Coutinho e o lateral-esquerdo Marcelo. Dos apontados como craques da Copa somente Cristiano Ronaldo integra a seleção. O jogador croata Luka Modric, foi ganhador da Bola de Ouro de melhor da Copa.

Sem chance

Álvaro Dias, pré-candidato ao Planalto pelo Podemos, descartou mais uma vez a chance de sair como vice na chapar de Geraldo Alckmin. “Falam da possibilidade de um entendimento com o PSDB, quando não existe nenhuma hipótese disso. Eu me lembro do Garrincha, ‘não perguntaram pros russos’. Na verdade, não existe essa hipótese. Eu estou nessa campanha para cumprir uma missão, que é combater de forma mais veemente esse sistema e propor um rompimento. Não há nenhuma hipótese, portanto, de recuo”.

Vai colaborar

Helton Yomura, ex-ministro da Trabalho, que provar sua inocência na operação Registro Espúrio, no qual está sendo investigado. Ele disse que irá colaborar com PGR entregando documentos e informações sobre os processos alvo da procuração.

Do lado de Ciro

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), está se aproximando de outro candidato à presidência, já que não tem o apoio prometido de Geraldo Alckmin. Trata-se de Ciro Gomes. “Sou amigo do Ciro. Fui líder dele quando éramos deputados e ele era do PSB. Respeito muito ele, mas meu partido não tem essa convicção batida em martelo. Existem algumas decisões polêmicas”.

Assumindo os cabelos

A funkeira Ludmilla fez um ensaio para revista Joyce Pascowitch. Em entrevista, conta que está gastando todo seu dinheiro com casas no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, barco e jet ski. Fala um pouco sobre racismo e faz uma revelação sobre seu cabelo: “Cresci achando que meu cabelo era errado, o mais feio do planeta e andava com várias pessoas que alisavam. Ter cabelo cacheado ou crespo não existia para mim. Hoje, aprendi a usá-lo e entendi que todos nós somos bonitos, basta a gente botar para fora e confiar mais na gente”.