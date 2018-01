O GRANDE CONY E O JORNAL ESCRITO A LÁPIS

Uma entrevista reexibida pela Globo News com o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony, morto na sexta passada, aos 91 anos, deu luz a um confronto tecnológico que parecia esquecido: o do papel com a máquina de escrever.

RESSENTIDOS

Em menos de duzentos anos as ferramentas de ofício do jornalista transformaram-se. A ponto de deixar para trás uma geração de renegados e ressentidos com a modernidade que se instalava nas redações.

BALZAC E A PENA DE CORVO

Escrevia-se a pena de ganso quando Napoleão Bonaparte foi e voltou de Waterloo, em farrapos. A exceção era Balzac, cuja escrita frenética e as correções tipográficas deixavam os gráficos à beira de um ataque de nervos. O francês era um adepto da pena de corvo, mais durável para suas empreitadas noturnas de narrativas árduas. Quando o sol raiava, lá se fora um romance.

QUASE MEMÓRIA

O pai de Cony, Ernesto Cony Filho, era um jornalista modesto, como tantos na primeira metade do século XX. Há um trecho sobre ele no livro “Quase Memória” quando o narrador, Cony, identifica a caligrafia do pai no sobrescrito de um envelope e relembra o jornalismo escrito em ponta de lápis sobre tiras de papel que sobravam das bobinas.

INTRANSPONÍVEL

A certa altura, Ernesto confrontou-se com a máquina de escrever. Era um desafio tecnológico que se revelou, para ele, intransponível. Quando a linotipia, a certa altura, recusou-se a aceitar original escrito a mão e uma lei, inventada às pressas, veio em socorro afirmando ser aquela uma atividade insalubre, ele foi obrigado a encontrar outra coisa para fazer.

A VEZ DO COMPUTADOR

Meio século depois, o computador bateu à porta e chegou a vez de datilógrafos exímios, que entregavam as laudas sem os garranchos vermelhos rabiscados à margem, pedirem o chapéu.

APOCALIPSE

Talvez os efeitos não tenham sido tão devastadores aos jornalistas nessa fase. Afinal, o teclado é o mesmo, a ponto da invenção equiparar-se à roda. Mas foi apocalíptico para os diagramadores. Bastou um software barato começar a construir páginas e calcular caracteres. Nesse dia, o papel quadriculado usado para desenhar o jornal foi picado, lançado ao ar e virou aleluia.

O ROBÔ VEM AÍ

Dizem que os jornalistas de ontem são os assessores de imprensa de hoje.

Uma tarefa que não depende de tecnologia. Basta um celular e a disposição para interpretar, diuturnamente, uma natureza morta. Isso até que inventem um robô com a mesma função. E parece que ele virá com dois botões de voz essenciais. O primeiro: “Ele nega as acusações”. O segundo: “Ele não tem nada a declarar”. Grátis, um advogado.

A ARTE DE DEGUSTAR UM CONVERSOR DIGITAL

Faltam 22 dias para o fim da TV Analógica. Até parece que foi ontem.

Aquela caixinha no meio da sala reunia toda a família para assistir um jogo de futebol, um programa de auditório e uma telenovela. Quando a TV ganhou colorido em sistema PAL-M, foi uma festa. Toda a família se reunia para assistir um jogo de futebol, um programa de auditório e uma telenovela. A TV analógica agora se despede, mas a digital está consolidada. Em cada quarto há uma televisão pendurada com programação nem sempre animadora.

KIT

A boa notícia, entretanto, é que os beneficiários de programas sociais do governo podem ficar tranquilos. Em breve, receberão um kit contendo um conversor digital para sua TV analógica. A programação é a mesma. Um jogo de futebol, um programa de auditório e uma telenovela. Mas a imagem é daqui.

EM CASO DE FOME

Um dos 35.238 comediantes de stand-up da região já saiu com a piada de que o contemplado do Bolsa Família, em caso de fome, pode comer o conversor. O que faz lembrar canção da década de 90, interpretada por um grupo bem-humorado – o Língua de Trapo – que era simpatizante do PT mas adorava rir de si mesmo (eram tempos mais risonhos). A letra começava assim: “Eu amo esse homem, Deus sabe como o quê, me deu casa e comida e uma estrela do PT”. E terminava melancólica: “Eu gostei tanto dele ter me dado a estrelinha, um dia desse a tarde comi ela com farinha”.

VEJA QUEM APOIOU O NATAL DO CIÊNCIA E FÉ DE CURITIBA

Dezenas de famílias que moram no distrito de Areia Branca dos Assis, em Mandirituba, tiveram um Natal comemorado com refeições melhores do que as usuais. Elas receberam das mãos do padre Jomar, oblato do Mosteiro do Encontro, cestas básicas, grandes, e doces, como panetones, doações encaminhadas às irmãs pelo Instituto Ciência e Fé de Curitiba, parte da campanha de arrecadação de gêneros alimentícios feita pelo ICFé entre seus associados e benfeitores.

Também famílias atendidas pela Igreja Presbiteriana Independente de São José dos Pinhais (Conjunto Urano, Afonso Pena, reverendo Jean Seletti) receberam cestas básicas e doces, dentro da mesma campanha do Ciência e Fé.

As doações ampliaram-se, com entregas de cestas, doces, guloseimas, leite, azeite, cestas de Natal, em áreas de diversas em Piraquara, como Planta Deodoro e Planta Suburbana, além de Curitiba (para família previamente cadastradas).

Com agradecimentos, o Instituto Ciência e Fé de Curitiba agradece as expressivas doações natalinas feitas por:

BENFEITORES

José Lúcio Glomb e Suely; Luiz Fernando de Queiroz e Eilin; José Dionísio Rodrigues, Opus Múltipla; Antonio Luiz de Freitas, Master Comunicação; Antonio Felipe Wouk; Raul Anselmi Junior e Karina; Cícero de Andrade Urban e Linei; Luiz Cláudio Vieira; Eduardo Sganzerla; Jaime Lechinski; Lincoln Fedato (Engevita); Clèmerson Clève (UniBrasil); Christiano Machado; Rogério Rehme; Eleidi Freire-Maia; Euclides Scalco; Antonio Carlos da Costa Coelho; José Haraldo Carneiro Lobo; Antonio Carlos Carneiro Neto; Oscar Alves; Cida Borghetti; Paulo Nauiack.

“MORO FATURA R$ 86.000/MÊS”

Murá, ‘buenas’

Por aqui calor e a cidade parada. Desorganização geral e turismo.

Devo fazer um novo livro sobre a Amazônia no segundo semestre. Desta vez na Amazônia clássica, isto é, extrativista e sem soja e pecuária e incêndios.

E longe dos Barbalhos, Nascimentos, e Jucás, esta máfia.

O Serginho Moro fatura 86 paus mensais, o Gilmar não sei das quantas parece que o dobro, e um professor de nível universitário $ 2.458,00 tanto aí como em SP ou aqui.

Mas tu sabes tudo isso, e o que quero dizer é que editei, de forma caseira, 55 poemas, é um livreto artesanal, simples, apenas para não perder os textos.

Envio um exemplar pra ti, Não sei porque, ontem lembrei-me da Dalvinha, pode?

Felicidades, e um abraço,

RAIMUNDO CARUSO, escritor, jornalista, Florianópolis

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA CRESCE 105% NO BRASIL

O 6 de novembro passou mais ou menos em brancas nuvens. Poucos se lembraram que a data assinala o Dia Internacional da Tolerância, que tem a intensão de reforçar “a fé nos direitos humanos fundamentais” e a dignidade das pessoas. A preconização destes valores pode evitar guerras por questões culturais e religiosas, além de incentivar a prática da tolerância entre as nações.

MATRIZ AFRICANA

Intolerância religiosa é toda a discriminação dirigida contra pessoas ou contra um grupo que têm diferentes crenças ou religiões. As principais práticas religiosas descriminadas são aquelas que provém de matrizes africanas: como a umbanda e candomblé, porém, infelizmente não são as únicas.

Os números desses atos discriminatórios vêm crescendo de maneira exacerbada no Brasil nos últimos anos. Em 2015, o Centro de Promoções de Liberdade Religiosa & Direitos Humanos (Ceplir), ligado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos de SP, recebeu quase mil denúncias de casos de intolerância, em um período de dois anos e meio.

AUMENTOU 105%

Segundos dados da Secretaria dos Direitos Humano (SDH), vinculada ao Ministério da Justiça, entre os meses de janeiro e setembro de 2016, foram registradas 300 denúncias, pelo Disque 100. Esses números representam um aumento de 105%, referente ao mesmo período do ano anterior.

Em matéria publicada pelo Jornal Extra do Rio, em 2017, constatou que a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, da OAB/RJ, já estuda medidas educativas em escolas para combater os casos de intolerância.

Segundo Guiomar Mairovitch, presidente da comissão, “a ignorância é uma das principais causas para os ataques”. A medida visa promover palestras paras os alunos do estado e a criação de uma comissão especializada em atender ocorrências de intolerância religiosa.

CASO CALAS

Na obra, Tratado Sobre a Tolerância, escrita por Voltaire, publicada pela Edipro, o filósofo iluminista francês, registra um dos processos jurídicos mais famosos da história, o julgamento de Jean Calas. Em outubro de 1761 seu filho, Marc-Antoine, foi encontrado morto sem sinais de violência. Já Calas, que era um protestante em uma França oficialmente católica, foi considerado culpado.

A intolerância religiosa levou a um julgamento precipitado, à prisão, banimento de sua família, e à tortura e morte de Jean Calas. Vítima da intolerância por sua religião, o pai injustiçado motivou uma das maiores revoltas contra o sistema jurídico da história da França e uma das mais inspiradoras e importantes obras de Voltaire.

LICENÇA PARA REZAR

Hoje as vítimas preferenciais da intolerância religiosa têm sido os praticantes de cultos afro-brasileiros, em números impressionantemente crescentes. Mas houve também tempos, que devem ter durado até anos 1950, quando manifestações ritualísticas de matriz africana exigiam licença da polícia. E eram também perseguidas por alguns setores católicos no Brasil.

TRAFICANTES

Hoje a coisa chegou a tal absurdo que um grupo – chamado de “Traficantes Evangélicos” – promoveu recentemente no Rio de Janeiro a destruição de terreiros de umbanda. Independente do absurdo desse grupo, cuja orientação religiosa evangélica deve ser conferida, é em igrejas pentecostais onde mais ocorrem perseguições a religiões afro-brasileiras.

INOVAÇÃO: POSSE DO SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

A direção do Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná deu posse neste dia 9 ao seu primeiro secretário regional de Educação do Paraná, escolhido através de um inédito processo seletivo nacional. Quem assume a função é Amauri Monge Fernandes, de Santana do Parnaíba (SP).

O evento ocorreu na Casa de Cultura de Jaguapitã, a 60 quilômetros de Londrina, onde será a sede da secretaria.

O grande entusiasta e animador do programa é o deputado federal Alex Canziani (PTB)

O ENSINO SUPERIOR COM FÓRMULA ULTRAPASSADA

Por Carlos Rodolfo Sandrini (*)

Durante muitas décadas, o sucesso profissional no Brasil esteve ligado diretamente ao diploma. Um histórico que teve início no século 19, quando as famílias ricas mandavam seus filhos estudar na Europa. De lá, voltavam médicos, engenheiros e advogados. Desde então, mais do que o status social, um curso superior sempre foi considerado uma ferramenta fundamental para uma vida melhor em um país subdesenvolvido. Isso realmente fazia sentido, pois o sonhado diploma abria as portas do mercado de trabalho possibilitando salários melhores, promoções frequentes e, principalmente, estabilidade profissional.

DESAPARECERÃO

Mas, em pleno ano de 2017, o que tem evoluído nos cursos superiores?

Considerando que a maioria das profissões de hoje irá desaparecer em menos de uma década, que nesse mesmo tempo mais da metade dos postos de trabalho existentes hoje serão exercidos por máquinas e que todo o conhecimento acadêmico do mundo está online e acessível na palma da mão, como as faculdades estão formando seus alunos?

ENGESSAMENTO

As universidades, engessadas em modelos tradicionais, serão capazes de se reinventar para formar uma mão de obra ainda inexistente? Nos Estados Unidos e em países europeus e asiáticos, grandes empresas internacionais estão priorizando cada vez mais aqueles com capacidade de encontrar soluções e de se reinventar, que tenham responsabilidade social, talento, criatividade e vontade de empreender, deixando em segundo plano a formação superior.

QUANDO MUDAR

Desde o início dos anos 1990 a competitividade exige dos profissionais um aprendizado continuado. Somos provocados a mudar de área de atuação para seguir as melhores oportunidades do mercado. Por esse motivo, não é coerente cursar uma nova faculdade sempre que o mercado tomar novos rumos. Há, inclusive, o risco da nova profissão deixar de existir antes da conclusão do curso.

LIBERDADE DIDÁTICA

As escolas de formação rápida e prática, com os cursos mais inovadores e que incentivam o aluno a ir além do que já foi feito, escrito, ou descoberto, formam os profissionais capacitados a se adaptarem às mudanças e às instabilidades de um mercado de trabalho em constante transformação. A liberdade didática e conceitual dessas instituições permite que elas se moldem às principais necessidades e tendências, direcionando cursos para atender as mais variadas demandas. Essa dinâmica chegou ao Brasil nas últimas décadas e vai ganhando espaço. A hiperespecialização, que exige conhecimentos aprofundados em áreas bem específicas, tem movido o segmento e exigido muita agilidade.

OS DRONES, QUANDO?

Você já parou para pensar, por exemplo, quanto tempo uma universidade tradicional demoraria para adaptar o seu programa e adicionar temas do momento, como os tão falados drones? Até o final de 2017 foram comercializados mais de três milhões de drones em todo o mundo, e várias profissões serão impactadas por eles. É um instrumento transformador em logística, mapeamento e topografia, agricultura, meio ambiente, construção civil, mineração, publicidade, eventos e jornalismo. Esse é só um exemplo de uma nova habilidade profissional que não era nem imaginada há poucos anos.

Com a inteligência artificial, que será responsável por uma fase de grandes transformações, as instituições de ensino superior vão precisar atingir um novo patamar e quebrar paradigmas seculares. Os avanços científicos estarão sendo desenvolvidos nos grandes laboratórios e em empresas como Google, Microsoft, Apple, Amazon e Facebook. As áreas que necessitarem de precisão ou de repetição não terão mercado de trabalho em escala. O mercado de trabalho será para pessoas com talentos diferenciados. Exatidão, rotina e previsibilidade serão qualidades para as máquinas. O mercado mais promissor será o da economia criatividade e das várias modalidades de hospitalidade.

CAMINHO PERSONALIZADO

Os alunos das instituições de ensino superior e aqueles que se preparam para ingressar nelas, dificilmente terão suas expectativas atendidas.

Tudo está mudando rapidamente, mas as faculdades caminham com uma lentidão preocupante. É fundamental percebermos que existem formas muito mais eficientes e dinâmicas para o desenvolvimento de habilidades profissionais. Nos próximos anos, cada ser humano construirá seu caminho profissional extremamente personalizado, passando pelo ensino formal, informal e vivenciando experiências realmente transformadoras.

(*) CARLOS RODOLFO SANDRINBI é arquiteto e urbanista. No início da década de 1990, fundou o Centro Europeu (http://centroeuropeu.com.br/portal/), primeira escola de economia criativa do Brasil.