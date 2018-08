“Novas visões sobre a segurança e a profissionalização do síndico” é o tema do evento O Futuro dos Condomínios, que será promovido pela CM Premium, dia 22 de agosto, às 19h, no Empório Kaminski, em Curitiba (PR). O ingresso é 1kg de alimento não perecível. As vagas são limitadas e devem ser confirmadas pelo e-mail adm@cmpremium.com.br. “O encontro tem como objetivo central reunir síndicos e profissionais que atuam neste segmento bem como os interessados em ingressar profissionalmente na área, com assuntos atuais e que precisam de maior conhecimento”, afirma Ângela Salvadori, sócia da CM Premium.

Para falar sobre o Perfil do síndico contemporâneo e suas responsabilidades, o convidado é José Henrique Hornung, graduado em Direito, sócio fundador da ph3 solutions, co-criador e professor do Curso de Formação de Síndicos da PUCRS. Ele abordará os aspectos gerais da atividade de síndico, traçando um paralelo com o síndico da atualidade. E também a responsabilidade civil e criminal: pressupostos e casos na jurisprudência. “Estima-se que até 2020, metade dos condomínios do Brasil serão administrados por síndicos profissionais (dado do Instituto Pró-Síndico), por isso a importância da capacitação profissional do síndico frente aos desafios da gestão, responsabilidade civil e criminal.”

Também do Rio Grande do Sul, outro convidado é Fabio Barqui Steren, abordando o tema Novas formas de fazer segurança: Reduzindo custos e aumentando o nível de proteção. Segundo o SindicoNet, em aproximadamente 90% dos assaltos a condomínio, o bandido entra pela porta da frente. “Faremos uma relação entre os altos investimentos aportados em segurança física e eletrônica, e o fato de que na hora de investir em recursos humanos, sejam eles a equipe de portaria, moradores ou demais colaboradores do condomínio, este acaba ficando em segundo plano. Falarei também da importância de discutir o ‘eu’ na segurança e não tanto os ‘outros’, como forma de reduzir a probabilidade de se tornar vítima dos criminosos.” Steren é graduado em Gestão de Segurança Privada, com diversos cursos em Israel e no Brasil, sócio fundador da MAGAV – Segurança Estratégica e professor do Curso de Formação de Síndicos da PUCRS.

Os Aspectos Jurídicos ficarão a cargo de Luciano de Souza, graduado em Direito pelo Centro Universitário Unibrasil e Pós graduado em Direito Contemporâneo com Ênfase em Direito Público pela Universidade Positivo. “Discutiremos sobre qual é a responsabilidade do condomínio na segurança patrimonial e sobre os bens particulares.”

A mediação do encontro será feita por Átila Cordova, sócio diretor da MAGAV – Segurança estratégica em Curitiba, atual diretor de segurança da comunidade israelita do Paraná. Ele também foi responsável pela coordenação da segurança da delegação de Israel nos jogos Olímpicos de 2016, com mais de 13 anos de experiência na gestão de segurança privada. “Nosso objetivo com o bate-papo é mostrar a importância da integração e parceria entre os ‘elos desta corrente’ que é viver em comunidade. A segurança como especialidade e a gestão de pessoas trazendo para o evento um diferencial para que o público possa receber o máximo de conhecimento”, adianta o especialista.