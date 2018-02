Número de assinantes de TV por assinatura cai 5%

O número de assinantes de TV por assinatura caiu 4,99% em 2017, com 938,7 mil contratos ativos a menos, levando o total de clientes a 17,9 milhões.

Os números, divulgados hoje (1º) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), também mostram que em dezembro houve uma redução de 0,7% em relação a novembro de 2017, com menos 125,7 mil assinantes.

Os estados com mais assinantes de TV por assinatura no país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tiveram queda no número de contratos. Com menos 6,21%, São Paulo teve a redução mais significativa, com 447,1 mil contratos encerrados. No Rio de Janeiro, foram registrados menos 97,8 mil contratos, um recuo de 3,83%; e em Minas Gerais, a redução foi de 2,41%, com menos 38,3 mil assinantes no ano passado.

Em contrapartida, alguns estados registraram aumento de clientes de TV por assinatura: o maior foi no Piauí, onde houve acréscimo de 7,74%, com 6,4 mil novos assinantes; e o Maranhão registrou variação positiva de 3,86%, com um aumento na base de 6,5 mil contratos. Em seguida aparece o Tocantins, com aumento percentual de 3,42% e 1,4 mil novos assinantes. De acordo com a Anatel, dois prestadores do serviço apresentaram aumento no número de contratos: a Oi e a Sky. A primeira ganhou 205,2 mil novos usuários, terminando o ano com aumento de 15,73%. Com mais 109,6 mil assinantes, a Sky registrou aumento percentual de 2,09%.

A Claro teve a maior redução em número de contratos ativos, menos 724,2 mil assinantes, o que representa um recuo de 7,39%. Em seguida aparece a Vivo, com redução de 7,67% e menos 131,4 mil contratos. Depois vêm a Algar Telecom, com menos 23,9 mil contratos, redução de 24,34%; e a Nossa TV, com menos 2,7 mil, queda de 2,14%.