Dirk Nowitzki vai disputar a sua 21ª temporada pelo Dallas Mavericks. Nesta segunda-feira, a equipe texana oficializou a renovação do contrato do veterano alemão, de 40 anos, para o próximo campeonato da NBA, o que o fará um recordista de longevidade por uma equipe na competição.

Até a confirmação de que Nowitzki vai cumprir a opção no segundo do ano do seu contrato com o Mavericks, o alemão dividia essa marca com Kobe Bryant, que disputou 20 temporadas consecutivas pelo Los Angeles Lakers. Agora, então, ele se isola nessa estatística.

No acordo para a temporada 2018/2019, Nowitzki vai receber US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 19 milhões), o mesmo valor ganho no primeiro ano desse seu contrato com o Mavericks.

Até por sua longevidade, Nowitzki possui algumas das marcas mais expressivas da história da NBA. O alemão foi selecionado para 13 edições do All-Star Game, além de ser um dos seis jogadores com 30 mil pontos anotados na sua carreira na liga, sendo o único estrangeiro nessa relação.

Nowitzki também é responsável direto pelos momentos de maior glória do Mavericks na NBA. Foi com ele que a equipe se classificou para a sua primeira final na liga, em 2006. Além disso, em 2011, conduziu o time ao título em decisão contra o Miami Heat, então com LeBron James no seu elenco, sendo escolhido o MVP das finais. Na temporada regular, possui médias de 21,2 pontos e 7,7 rebotes. Já nos playoffs são 25,3 pontos e dez rebotes por confronto.