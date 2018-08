A partir da próxima semana, dois novos semáforos vão entrar em funcionamento nos bairros Novo Mundo e Água Verde.

Na segunda-feira (27/8), às 9h30, começam os trabalhos para ligar o semáforo na esquina das ruas Dom Pedro I e Professor Assis Gonçalves, no Água Verde.

A operação será coordenada por equipe técnica da Superintendência de Trânsito (Setran), que vai retirar placas e calotas esféricas do pavimento e implantar nova sinalização. Agentes de trânsito organizarão o fluxo de veículos e pedestres durante a alteração.

Na terça feira (28/8), a Setran ativa o equipamento instalado entre as ruas Dr. Luiz Losso Filho e Waldemiro Pedroso, no Novo Mundo. Neste mês, a Luiz Losso Filho também ganhou outro semáforo, no cruzamento com a Pedro Zagonel.

Além desses três equipamentos, outros quatro cruzamentos da cidade receberam novos semafóros em agosto. São eles: Chanceler Oswaldo Aranha e Alcino Guanabara (Hauer); Oliveira Viana e Waldemar Kost (Hauer); Monsenhor Ivo Zanlorenzi e Hugo Kinzelmann (Campina do Siqueira); e João Bonat e Paulina Ader (Novo Mundo).