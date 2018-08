O Diário Indústria&Comércio e o Corpo Consular do Paraná promoveram a 37ª edição do Café das Nações, na sede da Associação Comercial do Paraná. Nesta reunião foram homenageadas quatro nações com representação consular no Paraná e que tiveram suas datas nacionais comemoradas durante o mês de agosto: Hungria, Suíça, Ucrânia e Uruguai. Nesta edição publicamos mais alguns registros do evento.