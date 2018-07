A família Tacla atua arduamente para garantir a abertura do Jockey Plaza Shopping Center, na Tarumã, até abril do ano que vem. O espaço abrigará 420 lojas e terá 200 mil metros quadrados de área construída. Nesta semana os controladores do empreendimento e a Compagás fecharam acordo para fornecimento de gás natural para os restaurantes do novo espaço de compras.