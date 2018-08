Parlamentar estadual fortemente ligado à campanha do candidato Ratinho Junior ao governo, pedindo anonimato, garantia a este blog/coluna, nesta quarta, 30:

“É certo que nosso candidato vai ganhar eleição com todos os que a ele queiram aderir. Sem restrições, por ora”.

Imediatamente ressalvou, lembrando velha definição do caudilho Leonel Brizola, uma das mais fortes expressões do populismo brasileiro do século passado, criado e doutorado na política de massas de Getúlio Vargas:

“Depois, mais tarde, para governar, a realidade será bem outra…”

PLAUTO E TRAIANO

A expressão do parlamentar decorreu de realidade que está aí mesmo, em todas as fontes bem informadas: os deputados estaduais Plauto Miró e Ademar Traiano, que até há pouco estavam umbilicalmente ligados ao Governo, passam a pedir votos para Ratinho Junior.

Espera-se, segundo tudo indica, a adesão de Valdir Rossoni ao mesmo candidato.

“QUADRO NEGRO”

A observação “fatal” foi completada pelo deputado quando lançou o picante questionamento:

“O staff do Ratinho, e ele mesmo, não deve ignorar que o grupo capitaneia a ‘Operação Quadro Negro’, denúncia de desvios de recursos públicos na área da educação já aceita pelo Ministério Público”.

Trata-se daquela enorme roubalheira na área da Educação pública detectada a partir da Construtora Valor.

E como quem não quer nada, o irônico parlamentar deixou no ar uma possível “boutade” futura:

– Será que o Durval Amaral vai entrar nesse cortejo?

“A pequena Mari” faz entrevistas com Cida no rádio

Uma voz inconfundível do rádio paranaense, e com humor singular Mariana Martins, conhecida como “Pequena Mari”, da Rádio Banda B, é quem comandará as entrevistas da candidata Cida Borghetti ao governo, nos programas de rádio da Justiça Eleitoral.

Corrija-se o que a coluna anterior publicou, por erro de digitação: o nome é Mariana Martins, filha de Maria e de Luiz Carlos Martins.

Morreu Mário Coelho

Morreu o advogado Mário Coelho, 73, curitibano de ampla acústica na vida administrativa do Estado.

Ocupou posições relevantes no Tribunal de Contas, do qual foi funcionário, e um dos nomes que mais atuaram no apoio a Fani Lerner, na antiga Secretaria da Criança, Adolescente e Família, da qual foi assessor jurídico.

Um tipo humano ameno e bem-humorado, Mário Coelho era filho de Mário e Amélia Coelho, originários de Joaçaba, Santa Catarina, mas que se firmaram em meados do século passado em Curitiba.

Mário era irmão do embaixador Jairo Coelho (in memoriam), do professor Luiz Fernando Coelho e do desembargador Coelho, do TJ-PR.

‘Irmãos separados’, evangélicos e católicos irão à praça, pró-vida

São enormes a diferenças teológicas e de práticas que separam igrejas evangélicas e a Igreja Católica, no Brasil e no mundo. Aqui elas, na verdade, estão quase sempre em conflitos, especialmente promovidos pelas igrejas neopentecostais. Certo que as evangélicas ditas históricas – metodistas, presbiterianas e luteranas e episcopal – mantêm um clima de boa convivência (à distância) com Roma.

COMBATE COMUM

Há um tema que une a quase todos os evangélicos e a Igreja Católica: a questão do aborto. Eles cerram fileiras em torno da defesa da vida desde a concepção.

A Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, não é contra a descriminalização do aborto.

100 MILPESSOAS

No próximo dia 15, pelo menos 100 mil pessoas, segundo informa a assessoria de Imprensa da Arquidiocese de Curitiba – deverão fazer uma enorme manifestação contra a descriminalização do aborto, tema que o STF está apreciando.

QUATRO HORAS

A manifestação será dia 15 de setembro, e durará 4 horas, das 4 às 18, com shows musicais e pregações ecumênicas. Padre Manzotti deverá ser um pop católico a cantar.

Faltou ao noticiário identificar as denominações evangélicas que estarão no local da manifestação pró-vida, na Praça Salette, Centro Cívico.

VOZ POTENTE

O arcebispo metropolitano, dom José Antonio Peruzzo, deverá expor seu bom dote oratório em contra a descriminalização do aborto.

OPINIÃO DE VALOR

Para entender cidadania portuguesa & sefarditas

por Andréa Kraemer (*)

A propósito da questão abordada neste espaço dia 30, sobre a curitibana Andrea Castor Kraemer, que postula a cidadania portuguesa como descendente que é de ‘cristãos novos’ sefarditas, seguem observações que faz artesã. Elas compõem um rol precioso de informações para entender o assunto.

Diz Andréa Castor Kraemer que já conseguiu na Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) certificado de que é descendente de sefarditas (cristãos novos) que vieram para o Brasil no século XVI. Acompanhe o depoimento:

JUDEUS PORTUGUESES

Para quem tem interesse pelo assunto, e que, eventualmente quer se habilitar a conseguir a cidadania portuguesa, lembro: Um total de 2160 judeus sefarditas, descendentes de judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI, adquiriram a nacionalidade portuguesa desde 2016, de acordo com dados do Instituto dos Registos e do Notariado.

Desde finais de março de 2015, quando passou a vigorar o decreto-lei que permite a concessão de nacionalidade portuguesa a descendentes de sefarditas, que 12.610 membros apresentaram pedidos, 466 nesse ano, 5100 em 2016 e 7044 no ano passado.

EM 2015

Em 2015, não foi atribuída a nacionalidade portuguesa a qualquer dos 466 de geração sefardita que realizaram o pedido. Nos dois últimos anos, não só aumentou o número de entradas de pedidos de descendentes de sefarditas como o registo de casos em que foi concedida a nacionalidade portuguesa teve um acréscimo considerável.

FORAM DEFERIDAS

Já em 2016, foram deferidos 431 pedidos de entre os 5100, enquanto dos 1730 processos tendentes à atribuição de nacionalidade no ano passado de requerentes daquela comunidade judaica apenas um foi indeferido.

Na repartição por mês do número de requerimentos em 2017, o Instituto dos Registos e Notariado recebeu um máximo de 1507 em outubro (252 nacionalidades concedidas), 754 em novembro (214), 738 em setembro (377), 640 em março (126) e 620 em janeiro (104). O registo mais baixo reporta-se aos meses de fevereiro e junho, com 332 formulários apresentados.

TAMBÉM TURCOS

Os descendentes de sefarditas com naturalização israelita e turca foram a maioria dos que receberam a nacionalidade portuguesa. Em 2016, foi atribuída a nacionalidade portuguesa a 81 naturais de Israel e a 271 da Turquia, enquanto no ano passado os números ficaram em 457 e 968, respectivamente. Significa que, até ao final do ano passado, 538 descendentes de sefarditas naturais de Israel têm a nacionalidade portuguesa e 1.239 são provenientes da Turquia.

A iniciativa legislativa visou reforçar os laços de Portugal com a comunidade judaica e reconhecer a sua herança.

NO REINO UNIDO

300 judeus sefarditas no Reino Unido pedem nacionalidade portuguesa.

“Brexit” leva mais sefarditas britânicos a pedir nacionalidade portuguesa Serra da Estrela recebe primeiro festival internacional de judeus sefarditas Em Espanha, o Governo legislou igualmente sobre a matéria, igualmente em 2015, e concedeu a nacionalidade espanhola a mais de 5000 descendentes de sefarditas. Com a perseguição movida pela Inquisição espanhola aos sefarditas (também conhecidos na época por “marranos”), que começou em 1492, Portugal acolheu-os, mas, a partir de 1459 expulsou os que não se sujeitassem ao baptismo católico.

O ÊXODO FOI ASSIM

A expulsão obrigou a um êxodo para Holanda, Reino Unido, Turquia e Norte de África, mais tarde para o Brasil, Argentina, México e Estados Unidos.

Sou descendente da Branca Dias, uma judia famosa que fugiu de Portugal por conta da inquisição e veio parar no Nordeste do Brasil. Ela veio a falecer em meados de 1580 (não se sabe a data ao certo, não é precisa).

Vários judeus sefarditas vieram para o Nordeste do Brasil nessa época, porque Recife era então colônia da Holanda, que na época já possuía uma liberdade de credo surpreendente.

CONSEGUI CERTIFICADO

Eu também consegui meu certificado junto à CIL, Comunidade Israelita de Lisboa. A sua diretora, Esther Mucznik, diz que não é necessário que as tradições tenham continuado até chegar no requerente. Se assim o fosse, seria praticamente impossível alguém obter a cidadania dessa forma.

Pouquíssimas pessoas da nossa geração falam ladino, uma língua que é no máximo falado por nossos avós, e os que a falam também não seguem necessariamente os ritos judaicos.

O ponto da reparação histórica é abrir as portas novamente para um povo que foi expulso à força de um local que ajudou a construir durante séculos — antes mesmo de migrarem pra Portugal, quando estavam no território que hoje é parte da Espanha.

Portanto, aos que desejam fazer o processo, vão em frente, mesmo que não falem ladino e que não tenho laços efetivos com a cultura judaica. Este não é o ponto da lei, claramente.

ATENÇÃO:

(*) ANDRÉA KRAEMER, artesã especializada em pintura sobre seda, expõe anualmente em França e é participante de mostras nacionais e internacionais anualmente. Busca cidadania portuguesa pelo materno, o dos Jobim Castor.

CANDIDATURAS (I)

Coronel Malucelli já planeja reforço na segurança pública

A governadora e candidata Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), disse nesta quinta-feira, 30, que segurança pública já tem destaque no seu governo, vai avançar ainda e por isso que escolheu o Coronel Malucelli como candidato a vice-governador na sua chapa de reeleição. Segundo Cida, Coronel Malucelli, professor da Escola de Formação Militar, tem grande experiência na área e está, juntamente com a equipe de governo, elaborando um plano na área da segurança pública com inovação e tecnologia.

“Nos últimos 12 anos, o Paraná conseguiu reduzir o índice de homicídios, mas isso não basta. Precisamos avançar mais, por exemplo, com ações de monitoramento das rodovias e das fronteiras para evitar o contrabando de drogas e armas”, explicou Cida, que assim que assumiu o governo nomeou a primeira mulher, em 164 anos, para comandar a Polícia Militar do Paraná, a coronel Audilene Rocha.

FATO/FOTO:

Começa o Circuito Arte Design e Arquitetura

A abertura do Circuito Arte Design e Arquitetura (ADA) reuniu cerca de 50 pessoas na noite desta terça (28), na SIM Galeria, em palestra com o especialista em arte contemporânea Fábio Faisal. O circuito é uma iniciativa da IDEE Incorporadora em parceria com a galeria. Os encontros e oficinas são gratuitos e vão até dezembro.

A cada três semanas, a programação do Circuito ADA vai trazer ações que visam repensar a vida nas cidades, através da arquitetura, mobilidade, arte e design. Serão recebidos especialistas como Cintia Ribas (oficina sobre a obra de Nelson Leiner), Livia Debbané, Juan Parada, Leandro Garcia e o time da Arquea Arquitetos.

CANDIDATURAS (II)

Programa de rádio e tv de Ratinho Junior quer surpreender e emocionar

A coordenação de campanha de Carlos Massa Ratinho Júnior trata o horário eleitoral gratuito de rádio e TV como estratégico, mas antecipa qual deve ser a linha que será seguida. O material vem com um conteúdo produzido com uma direção impecável. As peças vão surpreender e emocionar o eleitor.

“Os programas de rádio e TV vão apresentar o candidato como ele é em um fiel reflexo do que ele pensa e do melhor plano de governo para mudar o Paraná”, explica Norberto Ortigara, coordenador geral da campanha de Ratinho Júnior. Segundo ele, toda a produção segue a pauta de uma campanha propositiva. “Vamos falar e de ideias e propostas. Não de ataques nem calúnias. O povo do Paraná merece respeito e candidatos à altura dos desafios atuais”.

CANDIDATURAS (III)

Paraná não pode esquecer agressões aos professores, afirma Eliana Cortez

A Professora Eliana Cortez, candidata a vice-governadora na chapa de João Arruda do MDB, participou na manhã desta quinta-feira (30), de uma mobilização no centro de Curitiba, que marcou os 30 anos violenta repressão aos professores durante o governo Alvaro Dias. O ato ficou marcado pela emoção ao recordar também o Massacre de 29 de abril de 2015 ainda no governo Beto Richa do PSDB.

“Essas manifestações nos lembram de momentos tristes, de muito sofrimento, mas são fundamentais para não deixar o Paraná esquecer das agressões praticadas contra os professores”, disse Professora Eliana. “Esse é um momento também de luta por uma educação de qualidade”, ressaltou.