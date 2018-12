A presidente da BPW Curitiba – Business Professional Women, Alison Mazza Lubascher, entrega o cargo para a empresária Birgit Keller Marsili durante o jantar de confraternização da entidade nesta quarta-feira, 5 de dezembro, às 19 horas, no Hotel Bourbon, na capital paranaense. Birgit foi eleita pelas associadas da entidade em outubro deste ano e comandará a BPW Curitiba no biênio 2019/2020. Para Alison Mazza Lubascher estar à frente da entidade foi gratificante e trouxe a oportunidade de fomentar e expandir os negócios das associadas em sua gestão.

Birgit explica que serão mantidos os projetos da BPW Curitiba, como as palestras no Pátio Batel e ParkShopping Barigui, o Happy Business com as associadas, a parceria com a ADVB-PR para o Business Connect, e a entrega do Selo Woman Company Partner. Em fevereiro do ano que vem será realizado um café de boas-vindas para as associadas e em março a Comissão de Agronegócios promoverá a palestra Empreendedorismo e Cooperativismo. Também está nos planos de Birgit ampliar o network entre outros grupos e lideranças femininas de Curitiba.