Nova estrutura fortalecerá o Corpo de Bombeiros

O Norte Pioneiro terá um subgrupamento independente do Corpo de Bombeiros, com sede em Santo Antônio da Platina, para fortalecer o atendimento a 21 municípios da região. Neste sábado (16), a governadora Cida Borghetti esteve em Santo Antônio da Platina e assinou contrato de cessão de uso de um imóvel, pertencente à União, para construção da sede do grupamento. O imóvel é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)

O comandante do 3o Grupamento de Bombeiros, major Ezequias de Paula Natal, explicou que após a cessão do imóvel do Dnit ao Governo do Estado, a corporação pode dar início aos processos licitatórios. A previsão é que a obra se inicie ainda neste ano e seja concluída em um prazo de 24 meses.

“O subgrupamento visa a aprimorar as ações de bombeiros na região, dando mais humanidade e ampliando a capacidade de resposta à população”, disse o comandante.

A edificação terá 2.163 metros quadrados e abrigará toda a parte operacional, estacionamento de viaturas, salas de aula e para o serviço administrativo e alojamento para os bombeiros. “Terá uma estrutura suficiente para o aprimoramento das técnicas, instrução e formação de novas turmas de bombeiros para o Norte Pioneiro”, afirmou o major Natal.

A sede será construída pela Paraná Edificações, pertencente à Secretaria de Infraestrutura e Logística. “O Governo do Estado se preocupa com a segurança das cidades”, disse o secretário Abelardo Lupion. “O Corpo de Bombeiros vai ampliar a capacidade de atender a população, com atendimento mais rápido e eficientes a acidentes, incêndios e outras situações de urgência”, disse ele.

Para o vice-prefeito de Santo Antônio da Platina, Francisco Monteiro, a instalação do subgrupamento é um grande avanço para o município e para toda a região. “Vai representar um grande avanço na segurança, pois também como uma escola para receber novos soldados”, disse ele.