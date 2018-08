Os curitibanos que estão à procura de produtos da marca italiana Missoni Home já podem correr para a Cosy Home e conferir as novidades do ano que chegaram à loja! Entre as novidades estão as linhas Poppies (Day, Night e FR) e Vanessa (Winter, Summer e Outdoor) que compõem a coleção 2018 da marca.

Os tecidos são o grande destaque da vez e criam um jogo de emoções visuais e táteis, com luz e cor, oferecendo contrastes sedosos, estruturas compactas, evanescência, camadas de bordados e efeitos metamórficos, dando forma e suporte ao design dos produtos, destacando relevos de superfície repletos de inovação.

De acordo com o representante internacional da marca italiana, Jonas Aloise, as coleções são como um país das maravilhas. “As cores florescem entre os produtos e neles, são encontradas papoulas multicoloridas e borboletas vivas. São composições decorativas que dançam em fundos contrastantes”, comenta. Ainda segundo Jonas, as técnicas refinadas de fabricação dos produtos proporcionam efeitos de decupagem, superimposições e bordados artísticos. “Os assuntos naturais e botânicos são acompanhados por um jogo de chamas delicadas de intensidade variável, divisas, inserções ópticas e relevos geométricos. Essas diferentes peças são projetadas para uma perfeita convivência, para serem compostas e desmontadas à vontade”, explica.

Sob encomenda, a Cosy Home traz, também, a exclusiva coleção Horóscopo, destaque no último Salone del Mobile em Milão, que é inspirada na cultura chinesa. São tapetes, cadeiras para mesa de jantar, almofadas, pufes, entre outros produtos que trazem os 12 animais-símbolo – boi, cachorro, cabra, cavalo, dragão, galo, coelho, porco, macaco, cobra, tigre e rato – representados para evidenciar a energia misteriosa do Oriente.

A nova coleção Missoni Home 2018 já está à venda para o público na Cosy Home. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a loja pelo telefone: (41) 3030-6959 ou no endereço Rua Bruno Filgueira, 1352 – Bigorrilho.