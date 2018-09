*Vitor de Araujo

Aprender a gerenciar o nosso tempo e saber utilizá-lo da melhor forma é muito importante para ter uma vida organizada e saudável, principalmente em um cotidiano corporativo tão dinâmico como o que vivemos, hoje. Recorrer a recursos tecnológicos, como uma agenda eletrônica, é uma forma de administrar nossas tarefas do dia a dia, sejam eles pessoais ou profissionais.

No ambiente empresarial, sabemos que grandes empresas precisam lidar diariamente com diversos processos burocráticos, que demandam atenção, conhecimento técnico e organização, principalmente quando se lida com prazos. Todas essas atividades são importantes para que uma empresa esteja em dia com as obrigações operacionais e estratégicas do negócio.

Com o arsenal tecnológico que temos hoje em dia, fazer o casamento perfeito de gestão de tempo e atividades estratégicas, é sonho de todo empresário. Uma ferramenta digital pode, inclusive, alavancar os negócios e contribuir para um ambiente administrativo saudável, especialmente quando falamos em processos contábeis e fiscais.

O setor de contabilidade de um negócio, principalmente quando falamos de varejo ou mesmo outros segmentos que possuem grande fluxo fiscal, possui um minucioso trabalho ao enfrentar processos que são obrigatórios e, ao mesmo tempo, extremamente operacionais, manuais e sensíveis. E é nesse ponto que o empresário pode recorrer ao uso da tecnologia para monitorar, organizar e gerir notas fiscais.

Temos que entender que a NFe é muito mais que um documento eletrônico ou algo que precisa ser guardado por cinco anos. Na verdade, ele é um documento rico em dados. Ao analisar um documento fiscal temos informações como valor de ICMS sobre cada produto, alíquotas e o código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações).

Com todas essas informações é possível gerar relatórios para saber o valor total de tributações, produtos, entre outros dados. Ao fazer essa análise mais profunda da nota fiscal, o empresário consegue gerar insights para sua empresa, podendo otimizar processos de compras, recebimento, logística e até mesmo guiar decisões estratégicas.

Sabemos que o Brasil possui regras bem rígidas para o setor de contabilidade. Por isso, ter um planejamento fiscal, um setor de contabilidade alinhado e compilar dados de inteligência em uma plataforma digital, é mais do que trazer segurança e organização fiscal, é ter informações ricas para que a sua empresa possa gerar lucros e crescer cada vez mais.

*Vitor de Araujo é cofundador e Diretor de Marketing da Arquivei, empresa que fornece plataforma de monitoramento, gestão e inteligência de documentos fiscais.