Nota Paraná premia moradores de Curitiba e Região Metropolitana

Moradores de Curitiba e Região Metropolitana foram os ganhadores deste mês dos três maiores prêmios do Nota Paraná. Eles pediram o CPF na nota de suas compras no varejo e foram contemplados no 29º sorteio do programa de cidadania fiscal. A entrega dos maiores valores de abril foi feita nesta quinta (12) pela governadora Cida Borghetti.

Cida ressaltou que o Nota Paraná conta com 2,1 milhões de pessoas cadastradas e já disponibilizou R$ 906 milhões em créditos e prêmios a consumidores e instituições sem fins lucrativos. “O programa é um selo da qualidade fiscal do Estado”, disse a governadora.

“O Nota Paraná já faz parte da vida da população. Uma iniciativa que contribui para diminuir a sonegação fiscal no Estado, ajudando a ampliar os recursos para investimentos. O Paraná é referência para outros estados da federação”, afirmou Cida. Ela lembrou que o programa Menor Preço, que é desdobramento do Nota Paraná, já foi adotado também pelo Espírito Santo.

RECORDE – Kátia Cirilo, funcionária pública federal, moradora de Colombo, ganhou o maior prêmio, de R$ 50 mil. Antônio Teixeira, servidor público estadual aposentado de Balsa Nova, foi contemplado com R$ 30 mil e a secretária Leila Regina Aguado, de Curitiba, ganhou R$ 20 mil.

Eles foram contemplados no mês em que o Programa Nota Paraná bateu um recorde no número de participantes nos sorteios. Com as compras efetuadas em dezembro, foram gerados mais de 74 milhões de bilhetes para 1,486 milhão de participantes neste sorteio de abril.

CICLO VIRTUOSO – O Secretário de Estado Interino da Fazenda, George Tormin ressaltou que o programa, que está em seu quarto ano, alcançou resultados superiores ao de outros estados. Ele lembrou que o programa gera um ciclo virtuoso, em que consumidores ganham com a devolução de parte do ICMS pago, o Estado arrecada mais, e consequentemente investe mais, e lojistas têm mais segurança quanto a concorrência desleal. “O conjunto da sociedade ganha”, disse.

A coordenadora do programa, Marta Gambini, informou que neste sorteio foram liberados R$ 2,8 milhões entre os prêmios que variam de R$ 10 à 50 mil. “O programa continua da mesma forma, nos meses maio, junho, agosto, outubro e dezembro os valores sorteados serão multiplicados por quatro”, falou.

O Nota Paraná devolve aos participantes 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelos varejistas. E todos os meses são sorteados 250 mil prêmios em dinheiro.

PRESENÇAS- Também participaram da entrega a Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o deputado federal Dilceu Sperafico; o diretor da Receita Estadual Gilberto Calixto, e representantes das entidades sem fins lucrativos participantes do programa.