O programa Nota Paraná completa três anos de existência em agosto e nesta 33ª edição do prêmio contempla uma moradora de Pinhais, que ganhou R$ 200 mil, e dois contribuintes de Curitiba, que receberam R$ 120 mil e R$ 80 mil. Por ser o mês dos Pais, o valor do prêmio foi multiplicado por quatro.

A solenidade de premiação foi nesta quinta-feira (16), na Secretaria da Fazenda, em Curitiba. “O programa está consolidado como uma iniciativa muito positiva para o contribuinte, para o comerciante e para o Estado”, disse o secretário Luiz Bovo.

Para a coordenadora do programa, Marta Gambini, os números comprovam o sucesso do Nota Paraná em todas as regiões do Estado. “Nesses três anos, o programa se tornou uma referência e tem sido vitrine para alguns Estados, que se interessam em implantá-lo em outras regiões do país. Já se tornou um hábito na vida do paranaense pedir o CPF na Nota”, disse Marta.

SUPERAÇÃO

O prêmio de R$ 200 mil foi festejado como um verdadeiro milagre pela aposentada Maria Salete Alves Nowacki, de 65 anos, moradora de Pinhais. Viúva, a ex-funcionária do Hospital Evangélico usará parte do valor para custear o tratamento de câncer da neta Julia, de 20 anos. Até então, custear o tratamento, a família organizava bingos e rifas. “A saúde dela é o mais importante”, emociona-se a avó.

REFORMA

A assessora jurídica Christiane do Carmo Pavani, 55 anos, de Curitiba, foi contemplada com R$ 120 mil. Ela contou que, incentivada pela filha, costuma pedir o CPF na nota em quase todas as compras e faz questão de doar parte a instituições. Christiane usará parte do dinheiro para reformar o apartamento. “Sempre achei o programa muito bom. É uma boa maneira de estimular a cidadania fiscal”, disse ela.

ANIVERSÁRIO

Concorrendo com apenas 18 bilhetes, Nazir Costa Rodrigues, completa 46 anos neste 16 de agosto e nem imaginava um presente tão especial. “Estava no ônibus e pedi para ligarem mais tarde. Depois que vi o valor no site, festejei muito com a família”, disse. Morador de Curitiba, Rodrigues trabalha como motorista dos Correios e pede CPF desde o início do programa. “Eu acreditava que poderia ganhar um dia, só não imaginava que seria um prêmio tão especial”, comemora.

Três anos de programa

Criado no dia 03 de agosto de 2015, o Nota Paraná atingiu em julho deste ano a histórica marca de R$ 1 bilhão em valores liberados aos participantes do programa, incluindo créditos e prêmios em dinheiro para contribuintes e instituições sem fins lucrativos. Atualmente o Devolutômetro contabiliza a marca de R$ 1,060 bilhão.

O programa chega aos três anos com mais de 2,24 milhões de cadastros e R$ 1,060 bilhão de créditos calculados e que estão à disposição dos consumidores.

Até o momento foram realizados 33 sorteios e entregues 8.250.000 bilhetes premiados. A página do programa foi visitada por mais de 12 milhões de usuários. Já o aplicativo Nota Paraná passou a marca de 1.785 milhão de downloads, e o Menor Preço 923 mil. O Menor Preço já está sendo implantado também no Espírito Santo.

Foram emitidas mais de 874 mil notas fiscais (apenas as consideradas válidas para o programa) por mais de 170 mil empresas participantes, num total de 256.162 em todo o estado.

Deste total, 252.886.033 notas foram doadas para as 1.193 entidades beneficentes das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esporte e cultura, que receberam mais de R$ 88 milhões.