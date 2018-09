Noruega lançou com sucesso o seu primeiro foguete integralmente desenvolvido e produzido no país para o espaço nesta quinta-feira, informou a emissora NRK.

O custo do foguete, que foi lançado do centro espacial Andoya, é estimado em US $ 12,3 milhões, de acordo com a emissora local NRK.

O motor do foguete foi criado pela empresa norueguesa Nammo — todos os foguetes noruegueses anteriores tinham motores de fabricação estrangeira. O novo foguete é também o primeiro foguete híbrido na Europa a trabalhar com combustíveis líquidos e sólidos.

O foguete voou por 107 quilômetros sobre o mar, saindo da atmosfera da Terra para o espaço sideral. O foguete deve cair em segurança no oceano mais tarde, uma vez que não pode ficar em órbita devido ao seu tamanho de apenas 9 metros.