Noite do Tango nesta sexta em Curitiba

Nesta sexta-feira (27), o restaurante argentino Cabaña Montefusco promove mais uma Noite do Tango. Todas as últimas sextas de cada mês, o casal de bailarinos Carlinhos e Ana Jolsan abrilhanta a noite com lindas apresentações de tango e bolero, tipicamente argentinos. Além dos bailarinos, a noite conta com a boa música entoada pelo cantor e músico Basílio Neto.

Além das atrações artísticas, no jantar, estão disponíveis as deliciosas carnes argentinas, acompanhadas do molho chimichurri, com diversas opções de pratos quentes, no menu à la carte, a exclusiva Parrillada Argentina e ainda uma seleção especial de sobremesas elaboradas com o autêntico doce de leite argentino artesanal. Há ainda ótimas opções de vinhos importados e cervejas argentinas especiais. As carnes são selecionadas, com cortes argentinos, e são assadas sob o comando do mestre churrasqueiro Pedro Montefusco.

O Cabaña Montefusco abre para almoço de terça a domingo, sendo que em dias da semana, a casa tem um menu executivo especial para o almoço (sábado, domingo e feriados, o almoço é exclusivo no menu à la carte), e abre para jantar de quinta a sábado, com menu à la carte. Durante a semana, no almoço, o estacionamento é gratuito pelo período de uma hora. Nos almoços no fim de semana e feriados, além do jantar, o estacionamento é gratuito por todo o período. O estacionamento fica na Rua da Paz, com acesso interno ao restaurante.

O valor do couvert artístico na Noite do Tango é R$10,00 por pessoa. A casa estará aberta a partir das 19h e não cobra 10% de serviço. Para reservas de mesas e mais informações, o telefone é (41) 3095-7441.

Serviço:

Noite do Tango no Cabaña Montefusco

Dia 27de abril, a partir das 19h

Rua Comendador Macedo, 566 – Centro

Reservas pelo telefone (41) 3095-7441

Estacionamento gratuito durante todo o período do jantar

www.cabanamontefusco.com.br

Facebook e Instagram: @CabanaMontefusco

Fotos: Divulgação.