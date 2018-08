Neste sábado, Noël encerra curta temporada no Teatro Paiol, tendo como convidada especial a cantora Uyara Torrente. Idealizado pelo ator e cantor Marcio Juliano, o espetáculo nasceu em 2006 em Curitiba, onde fez 69 apresentações com público de 28 mil pessoas. Foi levado ao a 19 cidades entre o interior do Paraná e interior de São Paulo, além de fazer temporada na capital paulista, Rio de Janeiro e Brasília.

O elenco conta ainda com os músicos Marcelo Torrone, Ale Age, Gabriel Schwartz e Sérgio Albach que também assina a direção musical. A direção cênica é do premiado diretor Marcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro.

O que dá mais charme ao trabalho é que em todas as apresentações o show conta com a participação especial de uma cantora convidada. Para esta edição, o grupo recebe a cantora paranaense Uyara Torrente, integrante da Banda Mais Bonita da Cidade. Uyara, que também é atriz, participa em cinco músicas do roteiro composto de músicas de Noel Rosa.

Imperdível: neste sábado 4, às 20h, no Teatro Paiol (Praça Guido Viaro, Prado Velho – Fone: 3213 1340). Ingressos a dez e cinco reais. Classificação: livre.