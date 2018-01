NO ENCONTRO COM CIDA,”PARANÁ FOI CENTRO”, DIZ MALUCELLI

Joel Malucelli abriu seu esplendoroso endereço de Guaratuba para receber em jantar, no sábado, a vice-governadora Cida Borghetti e seu marido, o ministro Ricardo Barros.

Claro que o encontro não foi meramente social, embora ele, presidente do Podemos no Paraná, seja velho amigo do casal.

Cida chegou a trabalhar, nos 1980, em emissora de televisão de Malucelli, quando ele detinha a concessão da TV Manchete em Curitiba.

E Ricardo Barros é uma das grandes admirações políticas do banqueiro e construtor Joel: “Ele é inigualável articulador”, sempre repete o empresário.

AS MINÚCIAS

As minúcias e detalhes das conversas foram testemunhadas pelo coronel Sergio Malucelli, presidente da Federação dos Transportes de Cargas do Paraná, ex-comandante da PMEP no policiamento da Capital, amigo e familiar de Joel.

Candidato a deputado estadual, coronel Sérgio é aposta do Podemos.

ALIANÇAS, NÃO

Com as devidas precauções quando fala à imprensa, meu amigo Joel me garantiu ontem que as conversações abrangeram um amplo arco de temas políticos. Todos eles, garantiu, “tendo o Paraná e suas necessidades e possibilidades como temas”.

Alianças, por motivos óbvios, não estiveram na pauta do encontro.

O jantar, acredito, foi “impulsionado” até pelo amplo encontro que Ricardo Barros e o senador Alvaro Dias tiveram na semana, em Brasília.

GLEISI HOFFMANN CONFUNDE AS BOLAS. LITERALMENTE

Um episódio de bom humor em nossa carrancuda política foi protagonizado pela senadora paranaense Gleisi Hoffmann (PT) no fim de semana.

Desatenta, ela viu a inscrição “Forza Lula” onde lia-se “Forza Luca” em uma faixa da torcida do futebol alemão. Disparou elogio: “Um apaixonado por futebol como Lula merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo todo”.

RISO ESCANCARADO

Quando descobriu o engano, era tarde demais. A mensagem e a foto já havia se espalhado pela internet com a força de uma gargalhada.

NÃO É DE SE DUVIDAR

Gleisi, apanhada no erro, tratou de tirar o tuíte do ar e em mensagem posterior afirmou, envergonhada, que havia “agido de boa fé”. Ninguém duvida.

IMPROVÁVEL

Na foto, um torcedor “providencial” encobria parte da palavra Luca e dava ideia mesmo que poderia significar Lula, ainda que a improbabilidade disso ocorrer no campeonato alemão fosse, sei lá, de 7 em 1.

O JULGAMENTO VEM AÍ

Os motivos da senadora são justificáveis. O julgamento de Lula no TRF-4 se aproxima e a hashtag #FORÇALULA tenta amealhar o maior número de apoiadores do ex-presidente. A campanha é tão frenética, principalmente por parte do séquito petista, que gera alucinações típicas a um homem perdido no deserto.

Gleisi trocou as bolas, o que é ainda mais comum em um jogo de futebol.

ENGODO PARA VALER

O caso está longe, portanto, daquele protagonizado por Dilma Rousseff.

Em 2010, quando a petista (ex-PDT) foi ungida sucessora de Lula na campanha presidencial, os marqueteiros resolveram incluí-la na passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em 1968, e apelaram à ilusão coletiva e à ignorância popular para afirmar que Dilma figurava na linha de frente das mulheres do protesto. Onde se “via” Norma Bengell, a atriz, ora em diante deveria “ver-se” Dilma Rousseff.

UM ESCÂNDALO

Foi um escândalo, depois aliviado com a palavra “engano”. Culpa do estagiário que trocou as fotos. Dilma nunca passou perto da manifestação. Mas imprimiu-se a lenda. A mesma que, por descuido e fé cega, Gleisi quis imprimir nas redes sociais. Lula é internacional sim, mas não chega a invadir os gramados do futebol europeu nem mesmo do sul-americano. Vá lá, talvez um casados x solteiros em São Bernardo.

PROJETO GRÁFICO É O CARRO-CHEFE DA NOVA REVISTA BONIJURIS

Com 288 páginas e edição bimestral, publicação chega às livrarias para ser a maior do país no segmento

A Revista Bonijuris está dando um salto para o futuro. A partir de 1º de fevereiro, a publicação chega às livrarias e ao assinante com um projeto gráfico e editorial que promete balançar as estruturas do segmento jurídico no Brasil. A nova revista terá 288 páginas, um formato ousado e edição bimestral.

CONTEÚDO IMPERDÍVEL

A proposta da nova Revista Bonijuris não abandona conceitos editoriais sedimentados ao longo de três décadas. A revista mantém como eixo a publicação de artigos acadêmicos, jurisprudenciais, além de um compêndio de decisões recentes dos tribunais. O diferencial está na roupagem jornalística.

ESTILO RECONHECIDO

O estilo é o mesmo daquele adotado por revistas segmentadas do primeiro mundo que abordam temas áridos e intrincados da magistratura e do direito sem desprezar o primor gráfico e o apelo noticioso presente nos grandes veículos de informação.

PARCERIA

É uma parceria bem-vinda que ganha em dimensão já a partir da capa. Por isso, a decisão editorial de abandonar o estilo técnico e, por que não dizer, sem graça de publicações similares, e adotar a chamada de comunicação direta e um estilo de imagem e texto convidativos e refinados.

FORA “DIÁRIO OFICIAL”

“O texto técnico está presente, a doutrina, a jurisprudência, mas eles não precisam ser impressos como um diário oficial”, diz o editor-chefe da revista, Luiz Fernando de Queiroz.

“VAI DAR 2 X 1 EM PORTO ALEGRE”

Está parecendo bolsa de apostas o mais importante julgamento que o judiciário brasileiro vai apreciar, o do ex-presidente Lula, em Porto Alegre.

Um conhecido da coluna, habitual ganhador de apostas quando estão em jogo ‘paradas premonitórias bem fundamentadas’, como ele diz, garante: “Vai dar condenação a Lula, na oitava turma do TRF de Porto Alegre.”

Pois é: pode ser, como pode não ser…

DEIXE O UNIBRASIL REVELAR A CONTISTA QUE EXISTE EM VOCÊ

O UniBrasil Centro Universitário, atento à questão de gênero, e no intuito de promover o incentivo às produções literárias, promove todos os anos o Concurso de Contos Dirce Doroti Merlin Clève, nomeado em homenagem a professora, escritora e soroptimista paranaense e que chega a sua quarta edição. As inscrições estão abertas até o dia 22 de fevereiro e as autoras poderão encaminhar seus contos inéditos e originais, pessoalmente ou via correios.

QUANDO MARÇO CHEGAR

O resultado será divulgado em março, mês Internacional da Mulher, durante uma cerimônia especial, e dará como prêmio vale presentes para compra de livros, além da publicação do conto classificado em primeiro lugar na Revista Expressão, e no site do UniBrasil para os três primeiros lugares. Serão concedidos certificados às participantes classificadas nos dez primeiros lugares.

PADRE MANZOTTI, BEST-SELLER ABSOLUTO DO ANO

Padre Reginaldo Manzotti, que não teve um 2017 às mil maravilhas (foi acusado de estuprar uma jovem, sem fundamento), é o autor brasileiro que mais vendeu livros no ano.

Seu “Batalha Espiritual” chegou a vender 140 mil exemplares, número impressionante para o mercado editorial brasileiro. Deixou estrelas como Zibia Gasparetto e Coelho muito distantes.

AS CAMISAS DE FUTEBOL MAIS VENDIDAS EM 2017

A Netshoes divulgou o ranking consolidado dos clubes de futebol que mais venderam camisas através da varejista online de artigos esportivos em 2017. O Corinthians foi o time campeão em vendas, seguido por São Paulo (2º colocado) e Palmeiras (3º). Flamengo (4º) e Sport (5º) completam o top 5.

Dentre os clubes estrangeiros, o Real Madrid foi o campeão de vendas, na décima colocação no ranking geral. Barcelona (12º lugar) e Paris Saint-Germain (13º) completam o top 3 das equipes europeias. No que se refere às camisas de seleções nacionais, a mais vendida foi a da Itália (16º lugar no ranking geral), seguida por Brasil (18º) e Alemanha (19º).

Veja abaixo a classificação das vendas:

Camisas mais vendidas em 2017:

Corinthians São Paulo Palmeiras Flamengo Sport Recife Santos Cruzeiro Vasco Internacional Real Madrid* Grêmio Barcelona* Paris Saint-Germain* Chapecoense Bayern de Munique* Itália Manchester United* Brasil Alemanha Botafogo

HOMENAGEM A ZILDA ARNS NO HAITI

Cida Borghetti homenageou a vida e o trabalho da médica Zilda Arns em solenidade, no Haiti, em memória aos oitos anos de falecimento da médica brasileira, no domingo, 15. A vice-governadora do Paraná lembrou que estivera, anos atrás, com a dra. Zilda na ONU para divulgar os resultados do trabalho liderado por ela e pela Pastoral na recuperação da saúde das crianças com o soro caseiro.

PRIVILEGIADA

“Tive o privilégio e a honra de conviver com a dra. Zilda Arns. Uma mulher que transformou o trabalho voluntário de atenção à infância no Brasil e no mundo. Doutora Zilda ultrapassou todas as fronteiras do amor, da dedicação ao próximo, da realização de um trabalho extraordinário com o único objetivo: o de salvar as crianças”, disse.

Também participaram da solenidade a ministra da Saúde do Haiti, Marie Clement; o ministro da Saúde do Brasil, Ricardo Barros e o embaixador do Brasil no Haiti, Fernando de Mello Vidal.

OPINIÃO DE VALOR

A IGUALDADE DE BABEUF

“Deus não é socialista e não fez os homens iguais”

José Pio Martins (*)

Para os liberais, o primeiro patrimônio do ser humano é seu corpo. O segundo é o direito de apropriar-se livremente dos frutos de seu trabalho, que é produzido por seu corpo e mente. O instrumento de que dispõe a humanidade para garantir a materialização desses dois patrimônios individuais é o direito de propriedade. Se os frutos do trabalho forem maiores que o necessário para a manutenção da vida do corpo, o excedente pertence a quem o produziu, que pode acumulá-lo em forma de propriedade de ativos tangíveis e intangíveis.

CANTOR E COMPOSITOR

Tomemos o exemplo de um compositor e cantor. Por seus dons ele escreve letras, compõe a melodia e interpreta cantando. Se legiões de pessoas apreciam as canções, enchem seus corações de alegria e se dispõem a pagar por isso, o artista é beneficiado com renda acima de suas necessidades para viver. Com o excedente, ele adquire ativos em forma de bens e direitos e deles toma posse, detém a propriedade e o domínio, podendo assim usufruir da forma que lhe aprouver.

“REVOLUÇÃO DOS IGUAIS”

Gracchus Babeuf foi militante político na França do século 18 e tornou-se um dos expoentes da “revolução dos iguais”, movimento cujo objetivo era empobrecer a burguesia em nome da ascensão social dos pobres. Seria uma espécie de movimento socialista. O destino de Babeuf foi a guilhotina em 1797.

Para começar, o problema é que Deus não é socialista e não fez os homens iguais. Uns são geniais, outros são medíocres. Uns se esmeram em cultivar virtudes, outros chafurdam nos vícios. Uns se dedicam ao trabalho duro, outros são preguiçosos. Uns são éticos, outros são bandidos.

INJUSTIÇA NA IGUALDADE

Consideradas tantas diferenças – sem entrar no mérito das razões por que os seres humanos são diferentes –, atribuir rendas e recompensas iguais a talentos, habilidades e esforço diferentes é impraticável, além de ir contra o interesse de todos. Aquele artista genial, que ganha muito porque agrada milhões de pessoas, não teria o mesmo empenho se lhe fosse negado o direito de se apropriar dos frutos de seu trabalho. Para que trabalhar, se um medíocre preguiçoso tivesse a mesma recompensa? Na prática, o igualitarismo, antes que uma dádiva, é uma punição.

DIFERENÇAS NA ESSÊNCIA

Outro aspecto interessante é que as pessoas não desejam comportamento padronizado. A diferença é a essência, e desejos diferentes são a essência de nós, humanos. Se me perguntam por que não sou um rico empresário, posso simplesmente responder: quem disse que eu desejo isso?

Posso pensar que o megaempresário é um escravo de tantas posses, não é dono de seu tempo e que sou mais feliz que ele, pois, não possuindo tanto, sinto-me mais livre e menos perturbado pelos problemas.

VIVER COM DIGNIDADE

O objetivo, portanto, não deve ser a igualdade de posses para todos os seres humanos. O objetivo deve ser outro; deve ser uma situação social em que aqueles que têm menos consigam viver dignamente, alimentados e abrigados, com saúde e educação. Babeuf comentou um equívoco. O que ele desejava era minimizar o sofrimento humano naqueles anos tumultuados da Revolução Industrial, quando todas as nações eram pobres. Era uma boa causa. Mas ele lutou mais contra a burguesia que a favor dos pobres.

ESTADO-PROBLEMA

Para retirar uma parte de quem tem e distribuir a quem não tem, a humanidade inventou o Estado e seu braço executivo, o governo. Só que o Estado, com o tempo, tornou-se ele próprio um problema, pois, com suas estruturas inchadas, burocracias caras, corrupção elevada e ineficiência gerencial, passou a prejudicar a produção e ser pouco eficiente na distribuição. O setor público tornou-se concentrador de renda. Portanto, antes de aumentar impostos, cumpre consertar, ou ao menos reduzir, os defeitos do Estado. Se isso não for feito, os contribuintes ficarão mais pobres, e os pobres não ficarão mais ricos.

*José Pio Martins, economista, é reitor da Universidade Positivo.