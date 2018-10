A edição de outubro da Revista Ideias publica mais uma reportagem da série sobre imigrantes e etnias que chegaram ao Paraná. O jornalista Diego Antonelli conta a saga dos imigrantes holandeses que desembarcaram no estado. Os pioneiros desembarcaram entre 1908 e 1909 e se estabeleceram primeiramente na Colônia Gonçalves Júnior, em Irati.

200 FAMÍLIAS

Incentivadas pelo governo brasileiro, que fomentava a vinda de colonizadores europeus, e movidas pela esperança de construir uma vida mais próspera em novas terras, cerca de 200 famílias de imigrantes vieram para a localidade. Surpreendidos pela propaganda enganosa, os imigrantes passaram fome e desistiram da vida em Irati.

Muitos resolveram abortar o plano imigratório e regressaram para a Holanda. Outros, porém, tentaram encontrar outras localidades nas proximidades para reconstruir suas vidas.

CARAMBEÍ

Em 1911 as famílias dos irmãos Jan e Leendert Verschoor e de Jan Vriesman aceitaram o desafio e deram uma nova chance à vida no Brasil.

Mudaram-se para o novo local, onde hoje é o município de Carambeí, e iniciaram a colonização holandesa na localidade. Hoje a cidade possui o Parque Histórico de Carambeí é o maior museu histórico a céu aberto do Brasil. Está localizado em um terreno de 100 mil m² e contabilizou, somente no ano passado, 120 mil turistas.

CASTROLANDA E ARAPOTI

Outras duas levas de imigrantes, segundo narra a reportagem, vieram para o estado. Castrolanda começou a ser desenhada em 1951, 40 anos após a chegada dos pioneiros às terras de Carambeí. Era a segunda leva de colonizadores holandeses que, dessa vez, desembarcaram no município de Castro. O pós-guerra e as incertezas de uma Europa em processo de reconstrução motivaram a saída de muitos holandeses de suas terras. O Paraná ainda assistiu ao nascimento de uma terceira colônia holandesa, a de Arapoti, em 1960.

FÉ E COOPERATIVISMO

A vinda desses imigrantes foi fomentada por uma comissão de imigração integrada por moradores das outras duas já existentes – Carambeí e Castrolanda.

A matéria, um bom documentário, é parte da série sobre imigrações que a revista de Fábio Campana vem desenvolvendo com Diego Antonelli, mostra que fé religiosa, muito trabalho e cooperativismo foram a chave do bem-sucedido projeto dos holandeses no Paraná.

Os holandeses do Paraná são, na maioria, membros da Igreja Reformada e também fiéis católicos.

Leia a matéria na íntegra: https://bit.ly/2yc2aDI

Na OAB-PR, oposição quer concorrer

Por ora, ainda muito discretamente, um grupo de advogados paranaenses, identificados como oposição aos atuais comandantes da OAB-PR preparam uma chapa para concorrer às próximas eleições renovação do comando da instituição.

“RENOVADORES”

Os que se opõem ao atual comando da OAB-PR se intitulam “renovadores”, alegando que os atuais dirigentes e seus aliados “precisam de um choque de mudança”.

Uma fonte ligada ao atual comando da Ordem no Paraná disse à coluna:

– Esse grupo encarna uma ideologia de esquerdismo extremado. Nós somos democratas de centro. Parece que estão aproveitando a onda política para tentar mudar o que vai muito bem na OAB-PR.

National Geographic apoia restauração do museu

Em 2 de setembro de 2018, itens inestimáveis da história global e regional foram destruídos em um incêndio devastador que engoliu o Museu Nacional do Brasil no Rio de Janeiro. Fundado há 200 anos e detentor de uma coleção de 20 milhões de itens inestimáveis, o museu era a instituição científica mais antiga do Brasil e uma das maiores da América Latina. A National Geographic reconhece a gravidade da perda do Brasil e ofereceu-se para apoiar em todos os esforços de recuperação alavancando seus ativos globais de contar histórias.

UMA RESPOSTA

A National Geographic se comprometeu a apoiar a restauração da joia arquitetônica que já abrigou o Palácio Imperial do país. Isso incluirá a realização de oficinas de redação de subsídios no Brasil com pesquisadores e conservacionistas afiliados ao Museu Nacional, além de convidá-los a se candidatarem a doações.

O NOSSO POVO

A sociedade geográfica anuncia ainda a produção do “Museu Nacional do Brasil: Um Retrato de Nosso Povo” (título provisório), um documentário de uma hora que vai estrear em vários países para mostrar ao mundo a inestimável herança cultural do museu, bem como ilustrar a perda incalculável. O especial vai explorar e apresentar o enorme valor científico do museu e sua história como parte da identidade nacional do país, servindo como um espaço comum visitado por gerações de famílias brasileiras nos últimos dois séculos.

Ponte de palito, barbante e cola é desafio universitário

O Centro Universitário FEI , de São Paulo, promove nos dias 04 e 05 de outubro a 10ª edição do Concurso Travessia, competição que tem como objetivo principal estimular novas habilidades nos estudantes, que, ao construírem a ponte utilizando apenas cola, barbante, palito de sorvete e clipes, desenvolvem raciocínio lógico, trabalho em equipe, planejamento e conceitos de Física, Matemática e Química. Além de alunos da FEI, participam da competição estudantes de ensino médio de instituições públicas e privadas.

O TREM-TIPO

Nesta edição comemorativa, os competidores devem construir uma ponte de qualquer formato em apenas quatro horas, que terá sua resistência testada por uma estrutura chamada de trem-tipo, que é acionada pelos membros da equipe por meio de uma manivela. A cada travessia o trem-tipo deve parar por cinco segundos no centro do comprimento da ponte para realização da leitura da carga suportada. A travessia total deve durar entre 15 e 30 segundos, e as equipes podem ser penalizadas em caso de demora ou velocidade excessiva.

Penas duras para a “pornografia de vingança”

É oportuno lembrar:

A recente lei que criminaliza a importunação sexual, sancionada pelo presidente da República, aumenta a punição para casos de estupro coletivo e também torna crime a divulgação, por qualquer meio, vídeo e foto de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro.

DOIS TERÇOS

A lei aumenta a pena em até dois terços se o crime for praticado por pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima afetiva com a vítima, como namorado, namorada, marido ou esposa. A intenção é evitar casos conhecidos como pornografia de vingança, que adota a Internet como veículo preferido.

UFPR fica em segundo entre as universidades inovadoras

Entre as dez universidades brasileiras consideradas mais inovadoras pelo ranking RUF (Folha de São Paulo), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) aparece em segundo lugar. Só perde para a UFRJ.

O Paraná não faz feio no RUF: a UFPR parece também em oitavo lugar entre as universidades com estudos com o setor produtivo (com 207 estudos; e percentual de 3% de publicações da universidade).

OPINIÃO DE VALOR

A poesia de Adalice tem sabor de saudade

Por Raul Guilherme Urban (*)

Em 1999, chegava às livrarias uma edição limitada a 3 mil exemplares de uma verdadeira pérola poética: “Cantos do Desamor”, poesias escritas por ninguém menos que a artista plástica ponta-grossense Adalice Maria de Araujo – que assinava Adalice Araujo, nascida em 18 de setembro de 1931, e que nos deixou em 8 de outubro de 2012. O livro, uma produção independente que contou com a participação de Heliana Grudzien, responsável pelas ilustrações, esgotou em poucos dias, é considerado uma relíquia para quem tem um exemplar em casa. Impresso na Polônia, à época teve projeto gráfico de Denize Grudzien, além de produção gráfica de Marcos Miranda, no Brasil em colaboração com a Gráfica Eurotone de Cracóvia, na Polônia.

HISTÓRIA DA ARTE

Adalice Araujo tem extenso currículo: graduada em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e em Licenciatura em desenho pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, deliciou, com seu farto conhecimento, toda uma geração de estudantes do curso de Jornalismo da então Universidade Católica do Paraná, ensinando História da Arte ainda no apagar da década de 1960.

DISCÍPULOS

Era um tempo de também farta produção criativa de estudantes que incluíam, entre outros, Aroldo Murá G.Haygert, Manoel Carlos Karam, Maria José Gândara Martins, Raul Guilherme Urban, Raimundo Campos Caruso e tantos outros que fizeram carreira nas décadas seguintes. As aulas de então aconteciam nas saladas da saudosa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UCP, com entrada pela Rua Tibagi.

OBRA MÁGICA

“Cantos do Desamor”, obra mágica da Doutora em História de Arte, então editada com ajuda da Lei de Incentivo Cultural da Prefeitura e com apoio da Embratel e Savana Veículos, ao longo das 185 páginas, era dividida em 19 capítulos. Exercícios do Desdizer, Cantos Nada Concretos a Ferreira Gullar, A Curitiba de Dalton Trevisan, A Ponta Grossa de Oldemar Justus, A Ilha de Cruz e Souza, Canto às Mulheres Traídas, Canto aos Poetas, aos Artistas Plásticas e aos Velhos, bem como Cantos e Desencantos Verde/Amarelos – que prestam homenagem póstuma a Tancredo Neves, falecido no raiar da redemocratização do país, são apenas algumas das passagens.

“CANTO O DESAMOR”

Nos Exercícios do Desdizer, diz Adalice: “Os poetas cantam o amor. Mas como eu não sou poeta, apenas gente… Eu canto o desamor”.

Nos Cantos Breves, o poema “Latim” é claro: “Se eu sei latim? Não…

Perdeu-se na treva do tempo; perdeu-se na clausura do tempo; perdeu-se na merda do tempo”.

No capítulo dedicado a Dalton Trevisan, o poema “Estereótipos Curitibanos”:

“Eu gosto das flores,

dos ladrilhos do meu banheiro.

As flores de verdade fenecem,

mas… as flores do meu banheiro

estão sempre alegres e saltitantes!

Enquanto as flores lá fora morrem,

na geada de Curitiba, na chuva de Curitiba, na cinza de Curitiba, as do meu banheiro me saúdam alegremente:

“Oi, bom dia! Como vai você?”

E a pequena poesia “Barco da Madrugada” diz o essencial:

“Eu navego sozinha neste barco maluco,

em plena madrugada de um dia que se foi”.

No próximo dia 8 deste outubro, Adalice Araujo será sempre lembrada por quem com ela conviveu, e há seis anos é um vácuo para quem com ela conviveu e soube desfrutar a Arte como um todo.

(*) RAUL GUILHERME URBAN, jornalista, memorialista de Curitiba, especialista em mobilidade urbana

CANDIDATURAS (1)

Cida garante apoio aos taxistas e artesãos

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti garantiu o apoio do Estado para taxistas e artesãos. Entre os compromissos estão o fortalecimento de linhas de crédito, redução da burocracia, estímulo a novos negócios e o diálogo permanente com os setores.

“A missão do nosso governo é dar oportunidade do paranaense elevar a renda mensal e ter independência financeira, por isso apoiamos e fortalecemos iniciativas que contribuam com isto”, disse a governadora na noite desta segunda-feira.

Cida participou de encontro com cerca de 300 taxistas de Curitiba e Região Metropolitana e em seguida com mais de 500 artesãos da Capital. Os eventos aconteceram em Santa Felicidade com a participação do candidato Alex Canziani, do vice-governador, Coronel Malucelli e de vários candidatos da chapa.

TAXIS

Cida disse que facilitara o acesso às linhas de crédito Banco do Empreendedor Taxistas e Fomento GNV para fortalecer o setor de transportes e estimular o empreendedorismo no Paraná. As linhas de crédito são da Fomento Paraná e foram reabertas pela governadora em julho.

As linhas para compra de veículos e para a conversão ao GNV são ofertadas com recursos próprios da Fomento Paraná

FORTALECE A ECONOMIA

De acordo com a governadora, o artesanato fortalece a economia do estado, pois gera emprego e renda. Cida participou do evento em comemoração ao aniversário da vereadora, Julieta Reis.

Cida confirmou o apoio técnico do Governo do Estado para o fomento da atividade.

“Os artesãos paranaenses são referência de capricho e cuidado. Vamos apoiar para que as peças criadas aqui ganhem novos mercados nacionais e internacionais”.

CANDIDATURAS (2)

Ratinho Junior faz campanha por Curitiba e região metropolitana, neste domingo

No último domingo antes do primeiro turno das eleições, o candidato participou de carreatas na região metropolitana da capital

A uma semana das eleições, mobilizações em favor da campanha de Ratinho Junior puderam ser vistas neste domingo, 30, em Curitiba. Apoiadores estiveram na região central, no bairro de Santa Felicidade e em vários outros pontos da capital. No Parque Barigui um grupo de eleitores encerrou uma caminhada se unindo e formando no gramado, o número do candidato, o 55.

Nos municípios de São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, centenas de veículos acompanharam Ratinho Junior em carreata, formando filas enormes de carros, com motoristas buzinando e demonstrando apoio ao candidato, que recebeu também o carinho de quem estava nas ruas e em casa. Ele falou sobre a reta final do primeiro turno. “Temos o apoio da população porque apresentamos propostas, ao contrário dos adversários que fazem a campanha da ofensa, da mentira, do fake news. Enquanto eles nos atacam, nós seguimos com uma campanha série, pensando nos interesses da população paranaense”.

CANDIDATURAS (3)

João Arruda pretende fornecer incentivos para o setor industrial

João Arruda (MDB) visitou uma empresa de tecnologia, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), nesta terça-feira (2). Sérgio Oliveira, um dos diretores de empresa, conduziu a visita por diversos setores, inclusive na linha de produção. O prefeito de Dois Vizinhos, Raul Camilo Isotton, também acompanhou a visita ao lado do candidato ao Governo do Estado. João foi apresentado aos funcionários e falou rapidamente sobre algumas propostas. “Pretendo reduzir as tarifas de água, luz e o ICMS do botijão de gás, são algumas medidas que vou tomar assim a partir de 2019. Sei que a decepção afastou as pessoas da política, mas isso precisa mudar e peço esse voto de confiança para fazer diferente. O governo tem que ser para quem precisa, um governo para todos”, falou ele, repetindo o bordão de sua campanha.