A Rede de Farmácias Nissei, oitava maior player do setor no Brasil, inaugurou unidade no bairro Santa Quitéria em Curitiba, na última terça-feira (18). Localizada na Rua João Alencar Guimarães, nº 160. A farmácia possui mais de 290 metros quadrados e já foi construída no novo modelo da marca, que valoriza a experiência de compra do consumidor.

A Nissei atua com o conceito de Drugstore, contando com um portfólio completo de medicamentos, produtos de higiene e beleza, perfumaria e conveniência. A farmácia funcionará de segunda a sábado das 7h às 23hs e nos domingos e feriados das 9h às 21h.

“Buscamos oferecer cada vez mais benefícios e conveniência aos nossos clientes”, destaca o diretor executivo da Rede Nissei, Alexandre Maeoka. A escolha pelo endereço, de acordo com o executivo, é devido a localização estratégica e existência de área ampla para estacionamento, atributos essenciais para a operação.

Geração de empregos

Com a loja, a Nissei gera 15 novos postos de trabalho, que contribuem com o aumento de renda e desenvolvimento do comércio da cidade. “Damos preferência para a contratação de colaboradores que residem no município, promovendo ações de capacitação para alinhar ao padrão de atendimento Nissei, dentro das melhores práticas do mercado”, explica o executivo.

Diferenciais Nissei

A Rede ainda conta com o programa Clube da Melhor Idade, na qual aposentados, pensionistas ou para quem tem mais de 55 anos tem benefícios que vão desde descontos exclusivos a promoção de atividades sociais com foco na saúde e bem estar. “Esse é um projeto de mais de 20 anos que tem o intuito de retribuir a preferência desse público pela marca Nissei. Hoje o Clube já conta com mais de 500 mil associados ativos que frequentam mensalmente as lojas”, frisa Maeoka.

A Nissei possui também uma série de diferenciais como, por exemplo os Serviços Avançados Nissei (SAN) — que é extensivo a todos os clientes–, que conta com exames laboratoriais, controle de diabetes, colesterol, peso, hipertensão, revisão da medicação e também o programa de auxílio para dependentes do tabagismo. Segundo Maeoka, esse é um projeto novo, criado para ampliar a comodidade ao cliente, além de retomar o papel do farmacêutico na difusão de importantes informações ao paciente.