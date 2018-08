A Nina Martinelli apresenta a sua Coleção Cemento na cor branca, revestimentos em concreto arquitetônico com diferenciados formatos e relevos que conferem aconchego, leveza e calma para o ambiente.

A arquiteta Lara Amado escolheu o modelo Diamante para revestir as paredes e com iluminação que valorizou os seus relevos. “Nesta sala usei 3 spots de 6w embutidos, com luz branca quente, um lustre pendente clássico de cristal, e uma ilha iluminada embutida no gesso, de 2x2m, com lâmpadas tubulares brancas neutras” Lara Amado. Foto – Robson Salgado

O Branco é uma das cores mais usadas na decoração, confere amplitude e possibilita detalhes em outros tons, no ambiente da Arq. Lara Amado a madeira e os tons neutros como o bege mostram um perfeito equilíbrio e sofisticação.

Outra sugestão é abusar do branco misturando diversas texturas e relevos para quebrar a sua monotonia e frieza, no espaço projetado pela Designer de Interiores Laura Gransotto, os detalhes fizeram a diferença e mostraram todo o luxo e harmonia que o branco oferece ao ambiente. Foto – Sidney Kair

Segundo Laura Gransotto o trabalho realizado com texturas e iluminação foram o destaque do ambiente.

Sobre os revestimentos:

Diamante

Três peças de cimento nos formatos 20 x 20 cm e 15 x 37 que se completam e formam uma bela composição. Com formatos e relevos que remete as faces do diamante confere ao ambiente design e um efeito surpreendente.

Disponível nas cores Bianco, Grigio e Beige.

FLORATTO

Inspirado na natureza seus relevos altos e baixos simulam uma bela composição floral.

Disponível nas cores griggio, beige, bianco e concreto.

Formato: 27,5 x 27,5 cm

Os revestimentos cimentícios Nina Martinelli possibilitam o cliente personalizar de acordo com o seu gosto, é possível aplicar tinta indicada para paredes. Indicados para ambientes internos e externos, em locais abertos é recomendada a aplicação de hidrofugante, assim ele se torna impermeável e resistente as intempéries da natureza.

