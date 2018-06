É a pergunta que fica e que, por razões que a própria razão desconhece, foi colocada à margem no sem-número de debates pós-jogo Brasil x Suíça – empate em 1 a 1. Neymar sofreu 10 faltas durante o jogo e saiu mancando.

A última vez que um jogador foi tão caçado em uma partida, informa a Folha de S. Paulo, ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando o inglês Alan Shearer sofreu 11 faltas. Cabe o replay da pergunta: Neymar foi caçado ou se deixou caçar? As jogadas (ou antijogadas) do atacante brasileiro antes e depois do gol de Philippe Coutinho, abrindo o placar, sugerem que ele se deixou caçar. Era preciso mesmo a paradinha de toureador diante do adversário, os dribles plásticos e as jogadas individuais com pretensões de desafiar aquela lei da física que reza que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço?

O PÃO E A BOLA

A cada partida, machucado ou não, vindo de lesão ou não, Neymar parece perder o cetro e a coroa que lhe deram no começo de carreira, quando parecia querer dividir o pão e a bola e deixar o circo para hora propícia (um combinado ‘casados x solteiros’, por exemplo). Juca Kfouri foi quem mais tentou apimentar o debate, simplesmente “esquecendo” de Neymar em seus comentários. Falou do brilhantismo de Philippe Coutinho, de Gabriel Jesus, de William, de Paulinho, mas só nos primeiros 20 minutos. No limite do chute de fora da área que resultou no gol brasileiro.

CHATOTORIX

Se há alguma vantagem a olhos vistos nas redes sociais é ter alçado à condição de cronista esportivo o corneteiro de plantão. Ao menos não parece comprometido com aquela finesse sensaborona do repórter, do comentarista, do narrador, preocupados com o que possam dizer deles no twitter e no facebook em tempo real. A exceção sempre é Galvão Bueno, agora o único narrador da TV aberta. Culpou o juiz, o juiz de TV, o juiz de linha, o juízo final pelo empate brasileiro. Ele continua o mesmo. O mesmo chato.

P.S. 1: O Brasil jogou em Rostov. Parem com essa bobagem chula, ó maledicentes, de dizer que a partida foi em Roskov.

P.S. 2: Fãs de Dalton Trevisan – 93 anos completados na última quinta-feira (14) – juram que entre o terceiro quirodáctilo citado amiúde nos contos do escritor curitibano e a fratura no quinto metatarso do pé direito de Neymar, preferem o primeiro.

ESTÁ NASCENDO UMA NOVA EMISSORA CATÓLICA DE RÁDIO

Em 22 de junho, a Associação Evangelizar É Preciso, por meio da Rede Evangelizar de Comunicação, apresenta ao público sua nova emissora de rádio: a Renova FM – Sinal de Deus em Todo Lugar. O evento de lançamento será realizado neste mesmo dia, no auditório da Obra, localizado na Praça Senador Correia, 55 – Centro – Curitiba (PR) das 20h às 22h e contará com show da dupla sertaneja Alvaro e Daniel.

QUESTÃO ESSENCIAL

Por meio do dial 90.9, a nova emissora vai levar para os ouvintes da capital paranaense o melhor de uma rádio popular, com a essência católica. Interação com o ouvinte, promoções, humor, informação do bem, prestação de serviço e música católica popular do sertanejo ao axé.

24 HORAS

“A Renova FM vai funcionar 24 horas, ao vivo, com sucessos dos padres cantores, artistas do segmento católico, além de artistas seculares consagrados que gravaram faixas com mensagens cristãs e levam o Evangelho aos lares de milhões de brasileiros. Esperamos, por meio desta nova emissora e programação, renovar a esperança de um País que precisa cada vez mais restaurar a fé em Cristo e se aproximar da palavra de Deus”, explica o diretor das Rádios Evangelizar, Rogério Chiocchetti.

OS ARRAZOADOS DO TONI GARCIA

Anotem, para futura conferência: as últimas encrencas do empresário Toni Garcia (que já foi condenado, anos atrás, pelo juiz Sergio Moro), contra o ex-governador Beto Richa estariam esbarrando na questão “Meta Quatro”. Uma questão polêmica, iniciada nos anos 1990, e que já deu muita encrenca com universidades estaduais.

FOZ TEM VOOS PARA SALTA E BUENOS AIRES

Foz do Iguaçu receberá novos voos internacionais a partir do mês que vem. A Andes Linhas Aéreas inicia a partir do dia 10 de julho a operação de dois voos semanais (terça, quarta e quinta) para Salta e Buenos Aires, capital da Argentina.

O voo que conecta Salta, no norte do país vizinho, com Foz do Iguaçu sairá da cidade argentina as 11h05 com chegada prevista as 12h55 no Aeroporto Internacional das Cataratas.

RETORNO

O retorno para o aeroporto Marti Miguel Guemes, em Salta, que funciona como hub principal da Andes Linha Aéreas, acontece às 13h55. A aterrisagem em território argentino ocorre às 15h45.

NOVA ROTA

A nova rota que ligará Foz do Iguaçu com o Aeroparque Jorge Newberry, em Buenos Aires, terá frequências às terças, quartas e quintas com saída as 16h do aeroporto iguaçuense e chegada às 17h45 na capital argentina. O retorno de Buenos Aires acontece as 13h15 com aterrisagem às 15h em Foz.

Segundo o site da empresa, o voo de Foz para Buenos Aires terá um custo inicial a partir de US$ 261,46 equivalente a R$ 972.

ICI RECONHECE QUE PF ESTEVE LÁ, “HÁ DOIS ANOS”

A empresa de relações públicas Central Press, que cuida dos interesses de imagem do ICI, Instituto Curitiba Informática, pede, em sintético bilhete da funcionária Luciana Sálvaro, que a coluna esclareça que:

a) O episódio “Federais fazem busca em escritórios e casa do ICI”, publicado pela coluna “tem mistura de fatos ocorridos há dois anos”. Mas não corresponde à verdade de hoje.

b) pede retratação do noticiado.

RESPOSTA:

Enfim, o ICI reconhece que há dois anos foi vasculhado pela Polícia Federal. Os federais, sabe-se, não brincam em serviço, devem ter tido bons motivos para a devassa que então fizeram no ICI. A nota não rememora, como seria oportuno, os resultados da ação da PF. Afinal, essa omissão é compreensível: trata-se de comunicado de uma empresa de RP, zelosa pelos negócios do seu contratante, o ICI e Sr. Haroldo Jocobovicz. E a devassa da PF sempre será um assunto difícil de encarar com objetividade. Um tema, por que não dizer, é nada agradável para quem faz RP, muito menos para seu contratante, o Sr. Jacobovicz.

Quanto ao episódio reportado agora, neste final de semana, a coluna nada tem a negar. Até porque o assunto corre em sigilo (e mantenho minhas fontes, claro, um direito constitucional).

Continuo investigando o assunto. E mantenho o que foi dito. A fonte é de primeira, coisa que empresas de RP quase nunca sabem avaliar. Trabalham a partir de fontes únicas, aqueles que as contratam.

E aproveito para acolher a “advertência” oral feita pela Central Press por meio de sua jornalista, mera funcionária da empresa preposta do Sr. Jacobovicz: que então entre na Justiça contra mim. Isso só me daria maiores motivações para aprofundar as muitas denúncias que existem sobre a ação do ICI nos negócios do Município de Curitiba, e cujos danos afetam os milhões de munícipes curitibanos.

GOVERNO PARANÁ

SAMU VAI ATENDER MAIS DE 200 MIL HABITANTES DA RMC

A governadora Cida Borghetti inaugurou nesta segunda-feira (18) uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O novo espaço vai atender cerca de 208 mil habitantes que até então não eram contemplados pelo serviço.

AEN-PR (18/06/2018)

Os municípios de Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Adrianópolis, Doutor Ulysses, Itaperuçu e Tunas do Paraná já passam a contar com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano. A governadora Cida Borghetti inaugurou nesta segunda-feira (18) uma nova base, localizada em Almirante Tamandaré. O novo espaço vai atender cerca de 208 mil habitantes que até então não eram contemplados pelo serviço.

Para a governadora, a nova sede vai ajudar a salvar vidas. “É um serviço que vai possibilitar o atendimento ágil de urgência e emergência, levando mais rapidamente as pessoas que necessitam de apoio às unidades hospitalares mais próximas, para que possam receber um diagnóstico mais assertivo e preciso”, disse ela.

NOVO REPASSE PARA US

Na mesma solenidade, que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, Cida também autorizou o repasse de R$ 600 mil para a construção de mais uma unidade de saúde em Almirante Tamandaré e o pagamento de R$ 120 mil referentes à construção de uma segunda unidade, anunciada na semana passada no Palácio Iguaçu.

Além disso, ela também confirmou o repasse de mais R$ 200 mil para a compra de um aparelho de raio-X. “Ações que ajudam a descentralizar ainda mais a saúde”, disse ela, lembrando que, em 70 dias à frente do governo, ela já liberou mais de R$ 3 bilhões para os municípios do Estado por meio de convênios e autorizações de licitações.

SAMU

Com a inclusão dos sete municípios, 27 das 29 cidades da RMC passaram a contar com o serviço do Samu. “Hoje, cerca de 3,4 milhões de pessoas, que representam 98% de toda a região metropolitana, têm cobertura do Samu”, disse o secretário de Estado da Saúde, Antônio Nardi.

Ele afirmou que Quatro Barras e Campina Grande do Sul, os dois únicos municípios que não fazem parte do Samu, já sinalizaram que têm a intenção de participar do serviço. “Não podemos deixar uma cidade do Estado sem assistência na área da saúde”, disse o secretário.

OPINIÃO DE VALOR

OS VIKINGS NO PARANÁ

por Aroldo Murá G. Haygert (*)

A propósito da grande repercussão que teve o enfrentamento da seleção de futebol da Islândia, na Copa, quando empatou com a Argentina, sábado, 16, transcrevo a matéria “Vikings no Paraná”, que fiz para a revista Ideias.

Foi publicada em setembro de 2016. Revela fatos curiosos, como a presença dos islandeses imigrantes no estabelecimento da Cruz Vermelha do Paraná, na construção do Tanque do Bacacheri, e na criação do primeiro cursinho preparatório à Universidade.

Acompanhe:

TERRA DO GELO

A presença de “vikings” na vida do Paraná não é novidade. Minúscula, essa imigração de homens e mulheres vindos da Islândia (Ice Land, a terra do gelo, território que é a metade do paranaense), é apenas muito pouco conhecida. A universidade nada produziu sobre ela e poucas são as referências bibliográficas existentes sobre o assunto. As grandes levas de europeus – dezenas de milhares – chegadas ao Paraná, a partir do século 19, de certa forma não ‘deixaram’ aparecer os 31 imigrantes islandeses, que vieram para cá em dois grupos, em 1863 e 1873. Fugiam da fome, do frio, da pobreza e de vulcões.

No entanto, proporcionalmente ao número, eles tiveram até agora boa repercussão na vida do Paraná. Por exemplo, o primeiro curso pré-universitário foi o Bardhal, de um neto de islandeses, assim como uma das primeiras médicas formadas pela UFPR, Nana Carvalho Sonddal, forte aos 101 anos, é filha de um imigrante que aportou criança em Paranaguá.

São muitas as curiosidades envolvendo essa imigração de todo surpreendente, como o fato de descendentes desses ‘vikings’ terem muito se destacado em Almirante Tamandaré, onde um Johnson foi prefeito.

Em 2015, por iniciativa da Câmara de Curitiba (vereador Paulo Salamuni), uma cidade islandesa se tornou irmã de Curitiba. E há até um cônsul honorário da Islândia no Paraná.

A comunidade de descendentes desses ‘vikings’ reúne-se em sua associação, periodicamente. E um de seus porta-vozes é o engenheiro químico, hoje empresário da construção civil, Mário Antonio Reikdal dos Santos, ex-funcionário da Volvo.

Na entrevista que segue, Reikdal dá uma ideia de quão vigorosa se mantém a ligação com a pátria de seus ancestrais:

COMEÇOU EM 1863

Quando e como começou a presença de colonos islandeses no Paraná?

Começou em 1863, com a vinda do senhor Jonas Fridfinnson, que no Brasil adotou o nome de Jonas Barddal, já que vinha de um vale ao norte da Islândia perto de Akureyri, chamada Bardardalur. Ele veio conhecer as condições de imigração no Brasil. As demais famílias islandesas só vieram 10 anos mais tarde, em 1873. Foram mais seis famílias, que no Brasil adotaram os nomes: Reikdal, Jonsson, Joakinsson, Sonddal, Torkelsson e Gudmundsson Ísfeld, que acabaram emigrando para o Canadá.

Também veio a jovem Kristrún Sigurdardottir, mas o nome não foi mantido por ter ela casado com o sueco Ernesto Beingsen.

ÚNICAS NA A.LATINA

Foi única no Brasil e na América Latina?

As únicas chegadas de imigrantes islandeses à América Latina foram essas, de 1863 e 1873. Eles se estabeleceram apenas em Curitiba e arredores. Após a primeira leva de 31 pessoas, havia centenas de islandeses dispostos também a emigrar, tendo inclusive vendido suas propriedades. Esses emigrantes aguardaram meses pelo navio brasileiro que os traria ao Brasil, que jamais chegou. Por sugestão do cônsul sueco no país, acabaram emigrando aos milhares para o Canadá. Assim, as levas seguintes de emigração continuaram dando preferência ao Canadá e aos Estados Unidos.

CONVIDADOS OFICIAIS

Teriam eles vindo a convite? Relate o desembarque, as impressões dos primeiros colonos, o número deles, os sobrenomes mais comuns desse grupo…

Houve um contato formal, em que o governo brasileiro abria a oportunidade para imigrantes europeus. Os islandeses vieram pressionados pelas condições econômicas do país de origem. Aqui, identificaram-se principalmente com os alemães, com quem se associaram. Como todos os demais imigrantes, também enfrentaram condições muito duras para subsistir, uma vez que ocuparam terrenos muito afastados de vilas ou cidades e com pouca infraestrutura viária.

A geografia, a fauna e a flora brasileiras devem ter assustado nossos ancestrais. Por exemplo, quase não há árvores na Islândia. Os principais nomes são Barddal, Joakinsson, Jonsson, Reikdal, Sonddal, Torkelsson e Gudmundsson Ísfeld (que depois se dirigiram ao Canadá). Também há registro dos nomes Thorwaldsson, Jensson, Christiansson e Fridrik, com quem perdemos contato.

FUGINDO DA FOME

Eles fugiam da fome, então forte na Europa, a exemplo de outros europeus?

Em 1845 e 1846, a Islândia sofria sucessivas erupções do vulcão Hekla, no sul da ilha, chamado pelos europeus, desde a Idade Média, de Porta do Inferno. Num desses eventos, segundo relato da época, o rio próximo aqueceu a ponto de matar os peixes. Após 22 horas de fluxo contínuo, a lava havia se estendido por 36 km. A 12 km da cratera, o monte de lava tinha 10 a 15 m de altura e 1,5 km de largura. Poeira e vapores tóxicos sufocaram parte do pasto. Grande parte do pasto restante foi contaminado, matando o gado que dele se alimentava. O calor que se dissipou aqueceu as geleiras em torno do monte, ocasionando inundações.

As erupções foram tão intensas que a poeira vulcânica atingiu as ilhas Faroe, Shetland e até Orkney, na costa da Escócia, a 750 km de distância, ou seja, 1,5 vezes o comprimento da própria Islândia, que é de 490 km de leste a oeste.

Para se ter uma ideia mais clara das consequências de um evento extremo de vulcanismo, vale citar um documento científico de uns 60 anos antes, em que Benjamin Franklin afirmava que a causa do verão incomumente frio de 1783 seriam as cinzas vulcânicas provenientes da Islândia, pela erupção do Laki, que liberou enormes quantidades de dióxido de enxofre, matando a maior parte do gado islandês e ocasionando a fome generalizada que dizimou um quarto da população da ilha. A temperatura de todo o hemisfério norte baixou 1ºC no ano da erupção do Laki, fenômeno conhecido como inverno vulcânico.

Em 1863, quando o primeiro islandês chegou ao Brasil, a última erupção do Hekla tinha apenas 17 anos, e as consequências na economia por certo eram ainda agudamente sentidas.

CURITIBA E ARREDORES

Os islandeses se localizaram em que cidades do PR? Como escolheram onde morar e o que fazer? Eles vieram com alguma educação formal, com profissões definidas, com conhecimento prévio do idioma e do Brasil? Por que o Paraná?

Localizaram-se inicialmente em Curitiba e arredores. Para Curitiba vieram os Barddal e depois os Sonddal, Reikdal e Joakinsson. Os Jonsson foram para Almirante Tamandaré e os Torkelsson para Colombo, pois eram áreas mais frias, que lembravam o clima do país natal. Karl Albert Reikdal estabeleceu-se em Araucária após casar-se com Walgerdur Benedikta Sonddal.

CONSULADO HONORÁRIO

Vocês conseguiram o Consulado da Islândia no Paraná. Como isso aconteceu? Quem é o cônsul e que trabalhos tem realizado?

O Consulado Honorário foi reaberto recentemente, em 2014, principalmente em função da reaproximação que vem ocorrendo entre os descendentes de islandeses e o país natal. O cônsul chama-se Magnús Ólason, executivo de uma empresa islandesa chamada Marel, que tem negócios em Curitiba. O Consulado tem tido como objetivo a promoção de eventos culturais.

PRIMEIROS DOCUMENTOS

Quem documentou historicamente a memória do grupo no Paraná? Há livros a respeito?

A primeira e mais completa memória da imigração encontra-se descrita no livro ÆFINTÝRIÐ FRÁ ÍSLANDI TIL BRASILÍU (Aventura da Islândia ao Brasil), de Þorsteinn Þ. Þorsteinnsson, editado em 1937 em Reykjavík. Recentemente foram publicados Nas Trilhas do Passado, de Leonilda Otto Debiazio, editado no ano 2000, e finalmente Imbuia e Roseira – Nossas Famílias, de Caio Vinícius Torques, de 2013. O Caio é um geólogo com uma extraordinária vocação de historiador e descende de islandeses. É associado da AISBRA e seu sobrenome Torques deriva de Torkelsson, talvez uma corruptela, normal nos cartórios da época. O livro da Leonilda é uma reconstituição da família alemã Otto e faz breve menção aos islandeses porque Elza Otto e Ida Otto casaram-se com membros das famílias Joakinsson e Reikdal.

PRINCIPAIS FAMÍLIAS

Cite o nome de principais famílias paranaenses com ascendência islandesa. De preferência, nomine em que trabalham e quais suas formações profissionais…

As famílias são Barddal, Joakinsson, Jonsson, Reikdal, Sondahl e Torkelsson. Inicialmente, dedicaram-se a atividades agrícolas e marcenaria, mas a segunda e terceira gerações já começaram a produzir médicos e engenheiros. Lembramos alguns exemplos das três primeiras gerações:

Magnús Sondahl , emigrante de primeira geração, chegou ao Brasil aos sete anos de idade e formou-se em Engenharia. Magnus foi objeto de dois contos do escritor carioca João do Rio. Os contos fazem parte do livro As Religiões do Brasil.

, emigrante de primeira geração, chegou ao Brasil aos sete anos de idade e formou-se em Engenharia. Magnus foi objeto de dois contos do escritor carioca João do Rio. Os contos fazem parte do livro As Religiões do Brasil. Emílio Jonsson : filho do imigrante Jóel Jonsson, é hoje nome da principal rua de Almirante Tamandaré.

: filho do imigrante Jóel Jonsson, é hoje nome da principal rua de Almirante Tamandaré. Nana Sonddal , filha de Magnus Sonddal, foi a segunda mulher paranaense a formar-se em Medicina e está hoje com 101 anos de idade.

, filha de Magnus Sonddal, foi a segunda mulher paranaense a formar-se em Medicina e está hoje com 101 anos de idade. Edgard Alberto Barddal , neto de Jonas Barddal, formou-se em Medicina.

, neto de Jonas Barddal, formou-se em Medicina. Dascomb Barddal, sobrinho de Edgard Barddal, também se formou em Medicina e foi proprietário do sistema Barddal de ensino, mais lembrado pelo cursinho que leva seu sobrenome. Atualmente somos 1.000 ou 1.200 descendentes e atuamos nos mais variados ramos profissionais.

QUEM FALA A LÍNGUA?

Fale da associação islandesa do Paraná. E também do único islandês remanescente que ainda fala a língua islandesa, se possível passando-me a direção dele…

Antes da abertura do Consulado Honorário, a AISBRA, Associação Islândia Brasil, teve a iniciativa de realizar um jantar comemorativo do sesquicentenário da imigração, em novembro de 2013, seguido do lançamento de um filme magnífico, realizado pelo cineasta islandês Sigursteinn Masson, apresentado também em 2013 na Cinemateca do Museu Guido Viaro, uma cooperação inestimável do nosso amigo Terence Barddal Keller, também descendente de islandeses, e parte do corpo deliberativo da cinemateca.

Num esforço da AISBRA, especialmente do nosso associado Valter Jonsson, e contando com o apoio do então Presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, o senhor Paulo Salamuni, conseguimos que Curitiba e Akureyri, a cidade mais importante do norte da Islândia, se tornassem cidades irmãs. Akureyri tem significado especial para nós, porque foi do seu porto que nossos ancestrais deixaram a Islândia com destino ao Brasil, além do que todos os descendentes são originários de vales em torno dessa cidade, a segunda maior da Islândia, a “capital do norte”.

A ideia para o filme aconteceu durante um jantar na Islândia, anos antes, quando o já mencionado cineasta e hoje nosso amigo Sigursteinn Masson conversava com o prefeito de Akureyri, Eiríkur Björgvinsson. O assunto da noite foi a emigração de islandeses ao Brasil. Além do filme, essa conversa gerou uma sugestão do prefeito para que iniciássemos um projeto de cidades irmãs, o que ele nos comunicou por carta, que nos foi entregue pelo próprio Sigursteinn em visita a Curitiba, junto com um brasileiro residente na Islândia, nosso amigo Luciano Dutra.

Ainda temos a felicidade de contar com uma descendente que é filha de um dos emigrados de 1873. Trata-se da Dra. Nana de Carvalho Sonddal, que chegou ao Brasil ainda criança, filho do imigrante Árni Sonddal. A dra. Nana completou 101 anos este ano, mas nenhum de nós, nem mesmo ela, falamos a língua dos nossos ancestrais, salvo algumas frases soltas.

TEMPO PERDIDO

Vocês estão fazendo algum programa de “busca do tempo perdido”, documentando a história do grupo?

Várias ações estão sendo planejadas. A primeira é a tradução do livro do Þorsteinn Þ. Þorsteinnsson. Também queremos fazer um cadastramento de todos os descendentes na forma de uma árvore genealógica. Outro projeto que teve de ser adiado devido à alta do dólar foi uma viagem dos descendentes à Islândia em 2015.

COOPERAÇÃO COM O PR

Há perspectiva de cooperação econômica entre Paraná e Islândia?

Esse é um assunto que queremos discutir com o Consulado Honorário.

Existem propostas culturais e oportunidades de negócio que podem ser desenvolvidas. Segundo o ex-embaixador da Islândia que nos visitou, todas as oportunidades estão abertas.

Diversos islandeses destacaram-se em suas áreas de atuação, como na medicina (Nana Sonddal e Edgard Barddal), ensino (Dascomb Barddal, sistema Barddal de educação em Florianópolis, desde jardim da infância até doutorado), líderes religiosos (Alfredo Reikdal, em São Paulo), Kristrún Sigurdardottir, casada com Ernst Bengsen, donos da Cervejaria Kronenberg. Os Jonsson também se destacaram na política em Almirante Tamandaré (p.ex. Emilio Jonsson, nome da rua principal da cidade hoje) com nomes expressivos na região até hoje.

Também lembramos que Jonas Barddal construiu o primeiro açude, que deu origem ao lago do parque do Bacacheri.

(matéria publicada na revista IDEIAS, setembro de 2016)