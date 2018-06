Ney Leprevost se destaca na política com propostas para a saúde e o esporte

Ney Leprevost é um deputado estadual atuante e teve inúmeras ações de destaque em 2017, apresentando projetos de relevância social e política. Ney começou a trabalhar aos 13 anos como repórter esportivo no rádio, e aos 22 anos foi eleito para seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Curitiba.

Foi autor do projeto de lei da linha de ônibus Inter Hospitais, que liga os principais hospitais de Curitiba e outros importantes centros de saúde. Foi presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas e é amigo da Rede Feminina de Combate ao Câncer, do Pequeno Cotolengo do Paraná e de mais 150 entidades.

Pela sua atuação nas áreas social e do esporte, assumiu a Secretaria de Estado de Esporte e Turismo. Em 2000 e 2004 reelegeu-se vereador. Em 2006, se elegeu deputado estadual com 53.471 votos, e em 2010 foi reeleito com cerca de 80 mil votos. Foi reeleito em 2014 com 71.500 votos. Em 2016, disputou a eleição para prefeito de Curitiba e conquistou quase meio milhão de votos.

Sobre as acusações de ser um político elitista, Leprevost destaca: “Sou democrático e tenho a capacidade de dialogar mesmo com pessoas que frontalmente pensam diferente de mim. E, quanto mais dialogo com pessoas de todas as correntes ideológicas, mais eu aprendo, mais consigo me sentir como quem e com isso obtenho argumentos para fortalecer minhas posições”, comentou ele.