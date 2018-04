Newland reforça estratégia para aumentar sua presença no mercado brasileiro

A Newland, quarta maior fabricante de tecnologias de captura de dados do mundo, está reforçando sua estratégia de negócios para aumentar a presença no mercado brasileiro. A companhia chinesa, que possui 2.800 funcionários e um valor de mercado da ordem de 3 bilhões de dólares (portal Bloomberg), tem entre seus clientes na América Latina, empresas como o Banco do Brasil e a Soriana, segunda maior rede de supermercados do México e, na Ásia, gigantes como a AliPay, líder chinesa em soluções para pagamento online, com 520 milhões de usuários e os Correios da China, que utilizam atualmente mais de 120 mil coletores de dados Newland. No Brasil, a Newland já comercializou mais de 60 mil leitores, sendo 60% para instituições governamentais, 20% para o segmento bancário e 20% para empresas de varejo.

“Comercializamos nossos produtos no Brasil desde 2009, mas pretendemos crescer nossa participação neste mercado muito importante, aumentando a visibilidade de nossa marca – e por isso estamos participando pela primeira vez, da Autocom – maior feira de automação da América Latina, assim como firmando laços com novos parceiros comerciais”, explica Hernan Campero, VP de Vendas e Gerente Geral para América Latina.

“A tecnologia da Newland hoje está disponível para todo tipo de empresa, independente do seu porte, pois temos um modelo comercial que permite atender desde clientes muito pequenos, até as grandes corporações. Com nossa rede de canais podemos alcançar desde o usuário final, que provavelmente sente-se à vontade com um parceiro de negócios um pouco menor, até empresas multinacionais, que certamente vão procurar nossos parceiros de negócios com estrutura mais robusta”, afirma Campero.

A companhia fabrica seus produtos em território chinês, mas tem flexibilidade para utilizar os estoques nos Estados Unidos, onde dispõe de depósitos em Miami e na Califórnia, assim como enviar os equipamentos diretamente da China . Na América Latina e na Europa conta com equipes regionais compostas por executivos experientes, conhecedores dos mercados e das necessidades específicas dos clientes locais. Varejo e logística, além do setor bancário, são os mercados prioritários da companhia no Brasil. Mas, a Newland também é forte no fornecimento em regime OEM (sigla em inglês para designar Fabricante Original do Equipamento), atendendo inúmeras empresas montadoras.

Os produtos da Newland caracterizam-se pela elevada tecnologia e pela excelente relação custo X benefício.