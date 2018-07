Após perder a perna em ação, o veterano de guerra e ex-líder de operações de resgate do FBI Will Sawyer (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) agora é técnico de segurança. Ele vai trabalhar na China no mais seguro e alto edifício do mundo, que está em chamas e ele é o responsável por isso.

Will tem de encontrar os responsáveis pelo incêndio, limpar seu nome e ainda resgatar sua família que está presa no interior do edifício.

Mescla de Inferno da Torre (1974) com Duro de Matar (1988), traz cenas de ação que mostram o herói fazendo coisas impossíveis para salvar sua mulher e os dois filhos pequenos. Muita tensão na cena em que The Rock tenta entrar no edifício em chamas.

Arranha-Céu – Coragem Sem Limite

(EUA/2018; 103 min.)Dir. de Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.