Negócios da moda com engenho e arte

Inspirado em Guimarães Rosa e seu Grande Sertão: Veredas, o desfile de abertura da 22ª edição do Minas Trend, em Belo Horizonte, ganhou tons de terra seca. Embora coletivo, reunindo diversas marcas, parecia uma única coleção na passarela devido à concepção do mago Paulo Martine e direção de Roberta Marzolla.

A proposta do evento, ao conceituar o tema Nosso lugar somos nós, reúne moda com a arte desde o saguão, com instalação da artista plástica Liliane Dardot, que escreveu sobre a areia o nome das diversas variedades da flora do cerrado. Essas imagens também foram projetadas durante o desfile, que teve trilha sonora ao vivo da Orquestra de Câmara do Sesi e performance da Cia de Dança Sesi Minas. Ao final, a cantora Bruna Caram fez palco da passarela.

na noite dessa segunda-feira, Na manhã de terça dia 17, o show room nos salões do Expominas, com cerca de 200 marcas, passou a receber ávidos lojistas. E doze marcas desfilaram na terça e na quarta-feira. Mas os negócios prosseguem até esta sexta-feira nos estandes de moda, calçados, bolsas, acessórios, joias e bijuterias para a primavera-verão 2019. O setor de vestuário do salão é composto também por expositores de outros Estados (28%). A expectativa é de receber mais de dez mil visitantes, com destaque para os compradores nacionais e internacionais.

Anfitrião do evento, Olavo Machado, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e do Sebrae-MG, lembra que a criação do Minas Trend, em 2007, deu não só visibilidade como estimulou a inovação da cadeia produtiva. E há quatro anos conta com apoio oficial do governo através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-Codemig.

Quando as semanas de moda pelo país ficam à míngua, o Minas Trend chama atenção por sua exuberância, tornando-se o mais importante evento de moda do país. Uma das explicações deve-se ao fato da Codemig estabelecer o setor como um dos investimentos prioritários a partir de um mapeamento realizado em 2015. Desde então, 4,3 milhões de reais foram destinados ao Minas Trend. E o aporte para a próxima edição já está averbado.

Fernanda Machado, diretora da Indústria Criativa da Codemig, observa que o Minas Trend integra as ações que envolvem 50 milhões de reais em iniciativas de valorização de uma cadeia produtiva que tem o capital intelectual como insumo. Entre essas ações está o P7 Criativo, que ocupará um prédio de 25 andares, no centro de Belo Horizonte, a partir de dezembro. A estimativa é a de que mais de 600 mil pessoas irão circular por dia por espaço coletivo.