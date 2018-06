Natureza em risco

Não apenas importante, mas fundamental, é o cuidado com a natureza. Este princípio é óbvio, mas merece ser destacado e divulgado ininterruptamente. Seguindo na contramão do ideal, a sociedade insiste em deixar de lado a questão, proporcionando ambientes urbanos sujos, rios poluídos, florestas desmatadas, ar impuro. A mídia, por sua vez, destaca outros temas que geram para si mais audiência e retorno financeiro. Uma das questões mais preocupantes no que se refere ao cuidado com o meio ambiente é a situação dos biomas naturais, como o Cerrado. No entanto, a preservação daquela região tem melhorado.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, oriundos de monitoramento feito por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Cerrado apresentou melhoras na taxa de desmatamento nos últimos dois anos. Na comparação de 2016 com o ano anterior, a redução foi de 43%. Apesar disso, a perda da cobertura vegetal na região chega a 51%, o que deixa claro que a preservação ainda precisa avançar muito. Será ótimo o momento, talvez utópico, em que o mundo conseguirá proteger o meio ambiente, fazendo desta atitude um padrão de comportamento de cidadãos e governos em geral. Enquanto esse ponto não chega, melhorias podem ser vistas aqui e acolá.