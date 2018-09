A Natura inaugurou sua primeira loja em Curitiba no Shopping Mueller. Localizada no piso L2, a marca passa a reforçar o mix de estabelecimentos no setor de cosméticos. Dedicada a valorizar a beleza brasileira, a Natura conta com um mix de produtos, desde linhas de óleos, cremes, sabonetes, perfumes, maquiagens e produtos para cabelos.

A Natura é uma das marcas nacionais que possuem um forte engajamento com a sustentabilidade. A marca nasceu com esse viés e sustenta até hoje como filosofia de trabalho.

Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, capitais por onde a marca começou sua expansão física em 2016, a capital paranaense é a terceira cidade com mais unidades próprias já abertas ou previstas da Natura.