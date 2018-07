A comissária da União Europeia para o Comércio, Cecilia Malmström, enfatizou em discurso nesta quinta-feira que “não há vencedores” em uma guerra comercial, além de advertir que tarifas dos Estados Unidos sobre carros europeus seriam “um desastre”. As declarações são dadas em momento de tensões no comércio com os EUA.

A autoridade comentou em Bruxelas as tarifas impostas pelo governo do presidente americano, Donald Trump, sobre suas importações de aço e alumínio. Ela diz ter tentado persuadir os americanos de que a Europa não é a fonte do problema, porém não teve sucesso. “Pelo menos em aço e alumínio o mundo enfrenta inegavelmente desafios como resultado do excesso de capacidade global – a raiz desse problema é a China”, argumentou. “Mas medidas similares sobre os carros seriam desastrosas.”

Malmström lembrou que o montante de comércio afetado nesse caso seria muito maior. As exportações da UE de aço e alumínio sujeitas às tarifas dos EUA representam 6,4 bilhões de euros por ano, enquanto as de carros e partes de veículos superam 50 bilhões de euros a cada ano. A comissária sugeriu que os EUA podem ter lançado mão dessa estratégia como “uma medida ilegal para ganhar fôlego nas negociações comerciais”.

Segundo Malmström, é preciso adotar medidas para que o ambiente no comércio global melhore. “Esperamos que possamos encontrar meios de trabalhar juntos para avançar numa agenda positiva de comércio, mutuamente benéfica”, defendeu.