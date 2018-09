Os temas imigração e violência de extrema direita dominaram um debate mais acalorado que o de costume no Parlamento alemão nesta quarta-feira (12/09). Membros do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e de outras legendas trocaram farpas, e a chanceler federal Angela Merkel se posicionou claramente contra a xenofobia.

O debate, cujo tema principal era o orçamento federal, ocorreu poucos dias após protestos convocados por extremistas de direita no leste do país. Na cidade de Chemnitz, manifestações foram motivadas pela morte de um alemão de 35 anos numa briga. Três requerentes de refúgio são suspeitos do crime. Em Köthen, foi realizada uma marcha de luto pela morte de um homem após uma briga com imigrantes afegãos.

Merkel lamentou as mortes em Chemnitz e em Köthen e afirmou que os responsáveis devem ser punidos. Ela disse compreender que muitas pessoas estejam com raiva de supostos crimes cometidos por imigrantes, mas condenou expressões nazistas e ataques a estrangeiros que teriam ocorrido nos recentes protestos.

“Não há desculpa para uso de violência e de palavras de ordem nazistas ou para atacar pessoas com aparência diferente”, disse a chanceler federal, ressaltando ser necessário haver um consenso sobre valores básicos da sociedade alemã.

“Não vamos permitir que grupos inteiros sejam clandestinamente excluídos da nossa sociedade. Judeus e muçulmanos pertencem tanto quanto cristãos e ateus à nossa sociedade, a nossas escolas, a nossos partidos, à nossa vida em sociedade”, afirmou.

Antes de Merkel se pronunciar, a AfD, o maior partido de oposição no Parlamento, abriu o debate, atacando a chanceler federal e as recentes críticas feitas por seu governo à violência nos protestos de extrema direita em Chemnitz.

Alexander Gauland, copresidente da AfD, afirmou que a maioria dos que participaram das manifestações na cidade alemã era simplesmente de “cidadãos preocupados”. Ele reconheceu que alguns chegaram a fazer a saudação de Hitler durante os protestos – o que é ilegal na Alemanha –, mas disse que se tratou de uma minoria.