‘Não estava a fim de lidar com rumores de gravidez’, diz Anne Hathaway

A atriz Anne Hathaway está engordando para poder fazer uma personagem em um filme e deixou um recado para quem quisesse criticá-la: “Para vocês que vão me criticar pelo meu peso, saibam que o problema não é comigo: é com vocês”. Agora, ela explicou o porquê do comentário.

“É triste dizer isso, mas eu só queria aproveitar o meu verão e queria que todos soubessem que eu estou vivendo no meu corpo e estou feliz com ele”, falou a atriz para Hoda Kotb no programa de televisão Today Show.

Ela havia abordado o assunto dias antes na revista Glamour, quando disse que já recebeu comentários negativos sobre o seu corpo: “Eu não estava a fim de lidar com rumores de gravidez. É estranho imaginar que haja uma tempestade a ser enfrentada, mas eu já fui humilhada por causa de meu corpo por diversos motivos”.

No programa, ela confirmou à apresentadora que já sofreu comentários maldosos e exemplificou com uma situação que lhe aconteceu aos 16 anos, quando uma pessoa lhe deu parabéns por conseguir um papel, mas avisou-a de que ela não poderia engordar.

“Podem ter pensado que estavam me dando um bom conselho, mas agora, mais de vinte anos depois, penso em como fiquei confusa e que isso poderia ter sido feito de forma mais carinhosa e consciente”, contou.

Anne, no entanto, não deixa de ser otimista e acredita que muitas pessoas estão deixando de fazer esse tipo de julgamento: “Uma das minhas coisas favoritas no que está acontecendo agora é que muitos de nós estamos selecionando melhor as palavras que usamos e estamos nos tornando mais conscientes”.