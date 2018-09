Às 10h15 minutos desta sexta-feira, 29, o juiz da Nona Vara da Justiça do Trabalho de Curitiba, Eduardo Milleo, proclamou o Instituto Presbiteriano Mackenzie, de São Paulo – com ramificações em diversos estados do país – vencedor do leilão do Hospital Evangélico de Curitiba (e faculdade de Medicina), depois que os presbiterianos o arremataram por R$ 215 milhões. O hospital era propriedade da SEB (Sociedade Evangélica Beneficente), mas vinha até sexta sendo administrada sob intervenção da JT.

O lance inicial estipulado era de R$ 206 milhões. Apenas outra instituição educacional, Universidade do Brasil – participou do leilão, já que outra inscrita, de Minas Gerais, não compareceu.

O presidente do Conselho Curador da Mackenzie, pastor presbiteriano Juarez Marcondes, da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, e presidente também do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) garantiu-me que “em 48 horas, como preceituado pelas regras do leilão”, a Mackenzie fará o pagamento do valor definido em leilão.

Admitiu que tal pagamento poderá ser feito de uma só vez, ou em parcelas. Observou: “Estamos preparados para qualquer hipótese de pagamento”.

EM UMA SEMANA

Reverendo Juarez Marcondes, a expressiva liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, admite que “em uma semana estaremos assumindo as rédeas do Evangélico”, depois de vencidas as etapas burocráticas.

FIM DA SEB

Com a arrematação do Hospital Evangélico de Curitiba, que vivia em situação pré-falimentar, a Sociedade Evangélica Beneficente (SEB), que o criou e era sua mantenedora, deixará de existir – “depois dos ritos legais”, observa uma fonte da instituição. Em lugar da SEB, só existe, desde esta sexta, 29, apenas a nova mantenedora, o Instituto Presbiteriano Mackenzie.

TEMPOS AMARGOS

A SEB passou nos últimos anos, depois de 20 anos controlada amplamente pelo grupo liderado pelo ex-deputado André Zacharow, por grandes dificuldades administrativas e financeiras. A instituição foi objeto de investigações da Polícia Federal, sob a alegação de que empregados do Evangélico estariam sendo usados em campanha política de Zacharow.

Também foi muito contestada a destinação de verbas decorrentes de emendas parlamentares, que teriam fugido das finalidades educacionais a que deveriam servir.

COM JOÃO JAIME

Em 2013, um novo presidente da instituição, presbítero Jaime Nogueira, tentou uma série de medidas para estancar o déficit crônico do caixa do hospital.

Houve, ao mesmo tempo, um certo desmonte da mantenedora, quando igrejas que haviam sido fundadoras da SEB dela se desligaram. Dois exemplos: a Presbiteriana Independente e a Congregacional do Brasil.

NOVOS CURSOS?

O líder do Mackenzie, reverendo Juarez Marcondes, admite a possibilidade de reinstalação dos antigos cursos mantidos pela SEB.

“Tudo será feito com cautela, observando nossas possibilidades, o interesse da Educação e a realidade do mercado universitário”, garante Marcondes.

Três diretores do Instituto Mackenzie e cinco conselheiros vieram especialmente de São Paulo para o leilão.

UEPG caiu no ranking THE das mil melhores

Nesta sexta-feira, 29, foi missão impossível obter-se informação oficial da Universidade Estadual de Ponta Grossa sobre o porquê de a UEPG ter sido eliminada da relação das mil melhores universidades do mundo, na última avaliação do ranking universitário londrino Times Higher Education (THE).

A nova lista do THE foi divulgada na quinta-feira, 27.

Na avaliação agora conhecida do THE, o Brasil teve seis menos universidades entre as mil melhores do mundo neste 2018. Pelo segundo ano consecutivo o Brasil perdeu espaço na lista. Na edição deste ano o país aparece com 15 universidades, diante de 21 do ano de 2017.

UEPG CAIU NO RANKING (2)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa – cujo reitor é o escritor bem conhecido nacionalmente Miguel Sanches Neto – está entre as brasileiras que perderam a presença entre as mil melhores.

Da relação de cortes constam também a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e as federais Ceará, Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Itajubá (Unifei).

A USP continua como a primeira universidade do país na avaliação do THE.

Na UEPG, no setor de Comunicação Social, apesar da boa vontade mostrada pelas fontes ouvidas, o assunto não foi comentado sob a alegação de que os jornalistas que detinham informações sobre o assunto – Luciana Navarro e Afonso – não estavam “no momento”.

Luciana, que acompanhava o reitor em reunião acadêmica no Litoral, não respondeu às chamadas telefônicas que a coluna registrou no seu telefone às 9h40 de sexta, 28.

No Crystal, crise, sem escada, elevador e segurança

Na quinta-feira, 28, o Shopping Crystal entrava no sexto dia consecutivo que expunha aos seus frequentadores a economia de guerra que define aquele centro de compras antes um referencial de luxo e elegância.

NEM ESCADA

Por exemplo, a escada rolante que serve os cinemas e a entrada da Rua Comendador Araújo continuava parada. Só funcionava na descida. Quem quisesse ir para o resto do Shopping Crystal, não conseguia chegar ao L-2 senão utilizando a escada externa, uma verdadeira tortura para idosos e pessoas com deficiência de mobilidade.

NEM ELEVADOR

O pequeno elevador que liga a entrada da Comendador ao L-2 estava desativado.

Mais grave ainda: quase não se viam, naquele dia (e em outros também) seguranças, fardados ou não. Ninguém para prestar uma informação e, quanto mais, dar segurança aos clientes e lojistas.

LOJISTA OPINA

Dizem lojistas consultados que tudo isso é efeito da crise, visível a partir de um grande número de lojas fechadas no Crystal.

Com certeza a crise demorará mais a passar no Crystal, se esse abandono persistir.

Na PUCPR, benção de “pets” e feira de adoção

Na próxima quinta-feira (04) – Dia de São Francisco de Assis, patrono dos pets – acontece na PUCPR a Bênção dos Animais de Estimação. Das 10h às 16h, padres da paróquia da Universidade estarão abençoando pets no pátio que fica em frente à capela. Além disso, no dia serão feitas orientações sobre manejo alimentar e geral para pets, incluindo obesidade canina e felina e profilaxia dentária.

FEIRA DE ADOÇÕES

Pelo segundo ano consecutivo acontecerá paralelamente à Benção dos Animais a Feira de Adoção de Cães. A ação faz parte do Projeto de Reabilitação e Sociabilização de Cães para Adoção e terá cães castrados, vacinados, vermifugados e medicados com antipulgas e carrapaticida.

SACOS PLÁSTICOS

Ao trazer o animal para a Bênção, os participantes devem lembrar de trazer também sacos plásticos para recolher as fezes dos animais, além da utilização de coleiras nos cães e de focinheira para aqueles que é exigido.

SÃO DE DEUS

Segundo o Catecismo da Igreja Católica, “os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência o bendizem e lhe dão glória. Também os homens lhe devem carinho”. Palavras reforçadas pelo Papa Francisco em sua Encíclica, Laudato Si, com a intenção de mostrar uma igreja de comunhão, que engloba todo o universo na perspectiva da criação.

MEMÓRIA DA CURITIBA URBANA:

O arquiteto e o posto

Há cerca de quatro anos, um cinzento tapume metálico esconde as instalações de um posto de gasolina desde então desativado, na esquina das ruas Comendador Araújo e Brigadeiro Franco, no centro da cidade.

Quem passa pelo local, não se dá conta que ali funcionava, até por volta de 2014, o Posto Horizonte. Até aí, nada demais. Mas foi o primeiro posto, na região central, projetado por um arquiteto, fugindo da mesmice dos concorrentes e construídos pelos respectivos donos com ajuda das distribuidoras petrolíferas. A mesmice consistia num grande pátio com uma cobertura padrão, e instalações anexas, sem graça, que abrigavam a administração e as rampas para lavagem e troca de óleo dos veículos – verdadeiros “caixotes”, como se costuma dizer.

CANET ERA DONO

O Posto Horizonte pertencia ao já falecido empresário e ex-governador Jayme Canet Jr., que em 1963 contratou os serviços de Elgson Ribeiro Gomes, um já veterano arquiteto catarinense, que brindou a cidade com um posto de linhas futuristas e típicas da época. Ostentando a bandeira anglo-britânica Shell, o Horizonte primava pelo arrojo, com cobertura dos boxes de lavagem e lubrificação composta de duas cascas de concreto atirantadas em dois pórticos triarticulados. Elgson Gomes, que faleceu aos 91 anos, em 28 de março de 2014, apresentava aos consumidores o ineditismo que dispensava as tradicionais coberturas metálicas, atraindo motoristas a um ponto de venda que, a exemplo dos demais postos, oferecia serviços de excelência, mas tinha como principal atrativo o arrojo dos traços marcantes de uma época.

MUITAS GERAÇÕES

Durante o período de vida, o posto viu passar pelas bombas de combustível as muitas gerações automotoras, como os pioneiros Fuscas, Dauphine, Gordini, Simca Chambord, Aero Willys; depois, Ford Galaxie e Dodge Dart – verdadeiros devoradores de combustível por litro; mais à frente, já compactos, Corcel, Chevette, Dodge Polara, Voyage, Parati, o ciclo recente encerrando as atividades com a presença de veículos globalizados e charmosos, inclusos os das novíssimas gerações oriundas dos países orientais e/ou europeus fabricados em grau de igualdade o Brasil.

FUNCIONOU 50 ANOS

O Posto Horizonte funcionou ininterruptamente durante cerca de 50 anos, viu sua arquitetura gradualmente modificada, na maioria das vezes sem consulta prévia ao “pai” do projeto, perdeu parte de sua identidade no período, e hoje, além da lembrança, deixa à vista, para quem está Rua Comendador Araújo, parte da placa com o preço de combustíveis, lembrando que o litro de gasolina aditivada, quando da desativação, custava R$ 3,38 – bem abaixo dos mais de R$ 4 hoje em curso.

EDIFÍCIO-GARAGEM

No tapume metálico, pequenas placas informam que em data não estipulada o velho posto com tanta história dará lugar a um edifício-garagem. Algo inusitado, numa Curitiba que no andar dos anos 1970 foi a pioneira na adoção de modernas políticas de mobilidade urbana – como a implantação de um inédito e eficiente Sistema de Transporte por meio de ônibus expressos, bloqueio de ruas centrais, a partir daí destinadas exclusivamente para pedestres e ideias afins, colocando o transporte individual em segundo plano.

ELGSON RIBEIRO GOMES

Parte dessa história tem Elgson Ribeiro Gomes como importante partícipe. Ele contribuiu para mudar e modernizar a paisagem urbana central. Elegante, formal, gentleman, o catarinense de Florianópolis nascido em 16 de novembro de 1922, nas décadas de 1930 e 1940 estudou e viveu no Paraná. Em 1941 cursou como bolsista do governo estadual o primeiro ano da Faculdade de Engenharia da UFPR. Formado quatro anos depois, foi nomeado engenheiro da Prefeitura de Curitiba.

A CARREIRA

De 1946 a 1959 viveu em São Paulo. Em 1947, matriculou-se na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie (SP), mas cancelou a matrícula para, de 1950 a 1959, atuar no escritório de Arquitetura do renomado arquiteto Adolf Heep, vindo de Paris. Rematriculou-se em 1957, formou-se no ano seguinte, quando volta a Curitiba e abre seu próprio escritório.

PRÉDIOS ÍCONES

Quem circula pela cidade, conhece um pouco do intenso trabalho do arquiteto que ajudou a reformular o cenário central de Curitiba. O Edifício América, na esquina da Travessa Frei Caneca e Rua André de Barros, foi o primeiro grande projeto do recém-retornado. São também de Elgson Gomes prédios-ícones como o Alvorada, na esquina das ruas Mariano Torres e Marechal Floriano; Provedor André de Barros, na Praça Osório; Paraná, no encontro das ruas Visconde do Rio Branco e Comendador Araújo; Banrisul, no cruzamento das duas Marechais; Itália, na Rua Professor Fernando Moreira; Jayme Canet, na Rua Voluntários da Pátria; Gemini, na Rua Visconde de Nacar, e Leonor Moreira Garcez, na esquina das ruas Cabral e Carlos de Carvalho.

MANOEL COELHO, DELY

Autor de projetos não só de edifícios residenciais, mas também de hospitais, revendas de veículos, residências individuais, clubes e universidades, Elgson Ribeiro Gomes estava à frente de seu tempo.

Conhecido Brasil e mundo afora por conta de projetos que incluem o inscrito no concurso internacional para reerguimento do World Trade Center, em Nova Iorque, desaparecido no atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, antecedeu a geração de engenheiros/arquitetos – mas também com eles conviveu -, como os saudosos Lubomir Ficinski Dunin, Rafael Dely. O legado aprendido e apreendido por Gomes com seu mestre enquanto estudante, o engenheiro Eduardo Fernando Chaves, foi devidamente transmitido às novas gerações, com destaque para outro arquiteto catarinense, o carinhosamente chamado “Mané da Ilha”, Manoel Coelho.

PALÁCIO SÃO FRANCISCO

Chaves, apenas a título de lembrança, foi quem, nos primeiros decênios do século XX, foi responsável pelos dois projetos conhecidos: o do Palácio São Francisco, sede do governo estadual de 1930 a 1954, e o do chamado Castelo do Batel, que por anos a fio abrigou a sede da TV Paranaense – Canal 12. Ambos originalmente residências. (com contribuição de Raul Guilherme Urban).

Lerner nega irregularidades “de sua parte” em licitação de pedágios

Narley Resende / Bem Paraná

Em nota enviada pelo advogado Cid Campelo, o ex-governador Jaime Lerner afirmou nesta quinta-feira (27) que lamenta ter sido citado na delação premiada do ex-diretor do Departamento de Estradas e Rodagem Nelson Leal Junior, delator da Operação Integração, 48ª e 55ª fases da Lava Jato.

Para o ex-governador, Leal Junior é um “criminoso” e disse “por ouvir dizer” que havia irregularidades na licitação da concessão das rodovias.

Um dos principais responsáveis pelas informações que deram origem à segunda fase da Operação Integração, deflagrada nessa quarta-feira, o delator disse que a licitação dos pedágios do Anel da Integração do Paraná, em 1996, foi feita com divisão dos lotes de forma consensual, sem concorrência, “havendo um arranjo entre as empresas que formaram os seis lotes”.

“O ex-governador Jaime Lerner lamenta que depois de quase vinte longos anos de implantação do anel de integração (século passado), de forma inovadora e com inúmeros benefícios para os usuários das estradas, pessoas criminosas (se não fossem não delatavam seus crimes) venham afirmar, por ouvir dizer, a existência de irregularidades na licitação da concessão das rodovias”, disse Lerner em nota.

NENHUM QUESTIONAMENTO

Lerner ressalta que até hoje não houve questionamento judicial contra ele em relação aos pedágios. “Lamentável porque durante todo esse tempo, repita-se longo tempo, não houve nenhum questionamento judicial contra a pessoa do ex-governador sobre a questão, o que demonstra de duas uma, ou não houve nenhuma irregularidade ou aqueles que tem a missão constitucional de apurar os desvios administrativos dormiram no ponto e nada o fizeram. A segunda alternativa se diz somente por hipótese, eis que o ex-governador afirma, com a veemência que é necessária, não ter ocorrido nenhuma irregularidade na concorrência, principalmente de sua parte, pois por si ele pode se manifestar”, conclui Lerner.

Segundo o delator, o esquema de pagamento mensal de propina começou em 1999, ainda no governo Lerner, com pagamentos a agentes públicos do DER e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) para obter vantagens como aditivos contratuais. O valor da propina seria rateado entre as concessionárias e atualizado conforme os reajustes tarifários, chegando a R$ 240 mil mensais em 2010.

O pagamento mensal médio seria de R$ 120 mil.

Leal Júnior, do DER, afirmou que o esquema passou por três governos – Jaime Lerner (1995-2003), Roberto Requião (2003-2010) e Beto Richa (2011-2018) –, seguindo até janeiro deste ano. “O ex-governador [Beto Richa] seria um dos beneficiários finais do esquema por meio de Luiz Abi. Em relação a outros governos, deve ser aprofundada a investigação para saber a extensão da consciência dos outros ex-governadores, mas até onde a gente sabe, esses esquemas se estendem da área técnica à esfera política”, disse o procurador Diogo Castor de Mattos.

EM FOCO

Francisco explica razões que o levaram a assinar acordo com a China

O documento assinado dias atrás é fruto do longo e complexo diálogo entre a Santa Sé e as autoridades governamentais chinesas

Vatican News

O Papa Francisco dirigiu uma Mensagem aos católicos chineses e a todos os fiéis depois da divulgação do Acordo provisório entre a Santa Sé e a China.

O longo texto, de 11 páginas, é marcado por expressões que demonstram a solicitude pastoral do Pontífice para com os fiéis e o povo chinês em geral.

“Num momento tão significativo para a vida da Igreja e através desta breve Mensagem, antes de mais nada desejo assegurar que vos tenho diariamente presente nas minhas orações e partilhar convosco os sentimentos que moram no meu coração”, escreve o Papa.

ACORDO

A mensagem procura explicar o significado do Acordo, mas não só, expressa as esperanças do Papa para o futuro da Igreja na China.

O documento assinado dias atrás, afirma Francisco, é fruto do longo e complexo diálogo institucional da Santa Sé com as Autoridades governamentais chinesas, iniciado já por São João Paulo II e continuado pelo Papa Bento XVI.

A finalidade é sustentar e promover o anúncio do Evangelho, alcançar e conservar a unidade plena e visível da Comunidade católica na China.

A FÉ MUDA A HISTÓRIA

Para isso, o Pontífice pede ato de confiança aos fiéis, superando os momentos inevitáveis de perplexidade.

“Se Abraão tivesse pretendido condições sociais e políticas ideais antes de sair da sua terra, talvez nunca tivesse partido. Mas não! (…) Portanto, não foram as mudanças históricas que lhe permitiram confiar em Deus, mas foi a sua fé pura que provocou uma mudança na história.”

CLANDESTINIDADE

Para dar este novo passo, a primeira questão a enfrentar era as nomeações episcopais, que fez surgir o fenômeno da clandestinidade na Igreja presente na China.

O Papa relata que desde o início do seu pontificado recebeu “sinais e testemunhos concretos” de fiéis e bispos que manifestavam “o desejo sincero de viver a sua fé em plena comunhão com a Igreja universal e com o Sucessor de Pedro”.

“Por isso, depois de ter examinado atentamente cada uma das situações pessoais e escutado diversos pareceres, refleti e rezei muito procurando o verdadeiro bem da Igreja na China. Por fim, decidi conceder a reconciliação aos restantes sete Bispos «oficiais» ordenados sem Mandato Pontifício e, tendo removido todas as relativas sanções canônicas, readmiti-los na plena comunhão eclesial.

ARTÍFICES DE RECONCILIAÇÃO

Francisco então convida todos os católicos chineses a fazerem-se artífices de reconciliação. Assim, é possível dar início a um percurso inédito, que ajudará a curar as feridas do passado, restabelecer a plena comunhão de todos os católicos chineses e abrir uma fase de colaboração mais fraterna, para assumir com renovado empenho a missão do anúncio do Evangelho.

O Acordo Provisório, explica ainda o Papa, apesar de se limitar a alguns aspectos da vida da Igreja, pode contribuir para escrever esta página nova da Igreja Católica na China. Pela primeira vez, este Acordo introduz elementos estáveis de colaboração entre as Autoridades do Estado e a Sé Apostólica, com a esperança de garantir bons Pastores à comunidade católica.

Á Igreja chinesa, cabe o papel de procurar, juntos, bons candidatos para o serviço episcopal. “Na realidade, não se trata de nomear funcionários para a gestão das questões religiosas, mas ter verdadeiros Pastores segundo o coração de Jesus”.

O Acordo é um instrumento, esclarece ainda o Papa, e por si só não poderá resolver todos os problemas existentes.

Por isso, no plano pastoral, a comunidade católica na China é chamada a estar unida. “Todos os cristãos, sem distinção, realizem gestos de reconciliação e comunhão.”

No plano civil e político, os católicos chineses são chamados a ser bons cidadãos, que amem plenamente a pátria e sirvam o seu país com empenho e honestidade, sem se eximir de proferir uma “palavra crítica” quando necessária.

CARIDADE PASTORAL

Aos Bispos, sacerdotes e pessoas consagradas, Francisco pede que a caridade pastoral seja a bússola do ministério. “Superemos os contrastes do passado, a busca da afirmação de interesses pessoais e cuidemos dos fiéis.”

De modo especial o Papa se dirige aos jovens, por ocasião do Sínodo dos Jovens. Francisco pede colaboração, entusiasmo, sem medo de levar a todos a alegria do Evangelho.

O Pontífice faz um pedido também a todos os fiéis no mundo inteiro.

“Temos uma tarefa importante: acompanhar com oração fervorosa e amizade fraterna os nossos irmãos e irmãs na China. Com efeito, devem sentir que, no caminho que se abre diante deles neste momento, não estão sozinhos.

DIÁLOGO ÁRDUO, MAS FASCINANTE

Por fim, uma menção às autoridades chinesas: “Renovo o convite a continuarem, com confiança, coragem e clarividência, o diálogo iniciado há algum tempo. Desejo assegurar que a Santa Sé continuará a trabalhar com sinceridade para crescer numa amizade autêntica com o povo chinês”.

Para Francisco, é preciso “aprender um novo estilo de colaboração simples e diária entre as Autoridades locais e as Autoridades eclesiásticas”, definindo este diálogo árduo, mas ao mesmo tempo fascinante.

A Igreja na China não é alheia à história do país nem pede privilégio algum, esclarece o Papa: a sua finalidade no diálogo com as Autoridade civis é “alcançar uma relação tecida de respeito recíproco e de profundo conhecimento”.

A mensagem se conclui com uma oração a Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos, implorando do Senhor o dom da paz.

(Vatican News)

AÇÕES DE GOVERNO

Nota da governadora Cida Borghetti

A governadora Cida Borghetti determinou pronta intervenção de diversos setores do governo para atender vítimas e familiares dos tiros disparados por um (ou dois) adolescente, na manhã desta sexta-feira (28), em escola estadual de Medianeira. Segue a nota oficial distribuída horas depois:

“Vivemos hoje um episódio triste e lamentável numa escola pública de Medianeira. Determinei todo apoio às famílias das vítimas, do autor dos disparos e à comunidade escolar.

“O Governo do Estado também está garantindo o atendimento médico necessário ao estudante internado.

“Determinei a averiguação dos fatos e a adoção de providências para que situações assim não se repitam. Vamos reforçar ações de proteção às nossas crianças e de prevenção ao bullying em todas as escolas da rede estadual.”

CANDIDATURAS

Debates e a reta final vão levar eleição para o 2º turno, diz Cida

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), disse nesta sexta-feira, 28, que os debates de TV e a reta final de campanha vão levar as eleições para o Governo do Paraná ao segundo turno. “Este debate da RIC foi muito importante porque, além de um horário bastante acessível, pudemos discutir as propostas de cada candidato. Os debates e a reta final de campanha, que aponta o considerável crescimento da nossa candidatura nas intenções de voto, levarão esta eleição ao segundo turno”, disse Cida Borghetti após a participação do debate entre os candidatos na RIC TV.

O debate de sexta, enquanto Cida e Ratinho defendiam-se dos ataques e tentavam pautar outros assuntos, João Arruda (MDB), com contundência, e Professor Piva (Psol), com ironia, não deixavam os adversários descolarem de Richa. Já Dr. Rosinha (PT) usou quase todo seu tempo no debate para pautar a eleição nacional e defender a candidatura de Fernando Haddad e o legado de Lula.

VARRENDO A CORRUPÇÃO

Já na primeira pergunta do debate, Arruda questionou a governadora Cida Borghetti como ela tenta colar em Ratinho o status de “secretário de Richa” tendo ela sido vice do tucano e o tendo em sua chapa (o ex-governador é candidato ao Senado). “Os paranaenses estão cansados de corrupção. Neste momento, o Paraná quer atitude. Eu fui vice, mas não assumi nenhuma secretaria. Assumi o governo há 6 meses e varri a corrupção para fora do governo. Não tenho qualquer envolvimento com os atos de corrupção que estão sendo relevados e, por isso, criei a divisão de combate a corrupção e dei autonomia para investigar e inclusive demitir secretários e diretores de empresas para combater a corrupção”, disse Cida.

Segundo Cida Borghetti, os debates esclarecem dúvidas dos eleitores sobre o que cada candidato propõe em políticas públicas que possam atender as demandas da população em áreas como segurança pública e saúde. “Por exemplo, já estamos fazendo a integração das forças policiais, monitoramento da fronteira, ampliando o policiamento no campo, nas cidades, fortalecendo a patrulha escolar”.

(Com dados da reportagem de Roger Pereira, no ParanáPortal e assessoria de imprensa da candidata)