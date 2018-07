Foram concluídas nesta quarta-feira, 18, as obras de restauro da cobertura do Museu da Língua Portuguesa, na Luz, região central de São Paulo. O prédio sofreu um incêndio em dezembro de 2015.

A cobertura do prédio passa a ter o equivalente a 89.150 quilos de madeira certificada da Amazônia. Além da reconstrução de todo o telhado, já foram concluídos o restauro da fachada e das esquadrias e as ações de conservação da ala oeste. As obras devem ser concluídas no segundo semestre de 2019.

“Além da preservação, houve toda uma atualização das normas de segurança. Nós tivemos um maior rigor nas normas de segurança, equilibrando as duas questões, a preservação de um lado e a atualização da segurança de outro”, disse o secretário da Cultura do Estado, Romildo de Pinho Campello. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.