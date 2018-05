MURICY: CIRURGIÃO, EMPREENDEDOR E CAMPEÃO

(excertos do volume 10 do meu livro Vozes do Paraná)

José Candido Muricy inclui-se numa rara relação de filhos de Hipócrates, a dos que acabaram, sem trair seu voto hipocrático, conciliando a profissão de médico com espírito empresarial empreendedor. (…)

Nosso personagem Inscreveu-se na história do empreendedorismo paranaense quando, em 1969, pouco depois de formado médico pela UFPR, ousou empreender “no escuro”. Foi quando, ao alugar uma pequena sala, de 25 metros quadrados, na Vila Hauer, começou a espalhar panfletos pelo bairro e adjacências, oferecendo os serviços de sua Clinihauer. Essa foi a primeira empresa de medicina de grupo autenticamente curitibana.

A magia do nome – Clinihauer – foi o ‘estalo’ de Milton Muricy, o pai, ex-campeão brasileiro de basquetebol, que fora diretor de esportes amadores do Coritiba e lendário desportista.

Enquanto vou observando a vida de Muricy, em minúcias, me indago sobre quantos de sua geração (que é a minha) tiveram, tanto quanto ele, esse domínio impressionante do tempo e dos talentos herdados e aperfeiçoados sob muitos estudos e especializações?

TRADICIONAL E RENOVADORA

(…) José Candido Muricy, 73, que os especialistas reconhecem em todo o Brasil como um “top” cirurgião de implante capilar é muito mais que isso: é parte de uma geração de curitibanos nascidos nos dias da II Guerra Mundial na cidade que já ensaiava um futuro peculiar, único. Era a urbe que, se não se contentava em permanecer com ares provincianos, também não aceitava perder suas características, a começar pelo seu “melting pot” identificador.

E por isso tudo, mantinha-se tradicional, sem, no entanto, recusar o futuro que ensaiava mudar o Brasil.

Ao traçar-se o perfil de Muricy é preciso observar realidades socioeconômicas e históricas da Capital paranaense, a partir dos anos 1940. Como, por exemplo, o papel que tinham dois grandes ateneus formadores da juventude, os colégios Santa Maria e o Colégio Estadual do Paraná, além, é claro, da Universidade Federal do Paraná.

A GALÍCIA QUE DEU CERTO”

Fica-se à vontade com José Candido Muricy. Ele exercita a boa conversa como arte dos antigos “causeurs”, aqueles que encantavam salões em tempos pré-Internet. Expõe-se linearmente, sem mistérios. Parece haver aprendido tudo das lições de fazer amigos e influenciar pessoas.

A mais consistente delas, certamente veio da família paterna.

Polido, o entusiasmo no falar jamais ultrapassa os direitos de expressão de seu interlocutor. No entanto, borda, como poucos, as frases, cometendo até críticas bem-humoradas.

Dir-se-ia que tem senso de humor britânico. Refinado, sobretudo quando “castiga os costumes”.

CURITIBA INGÊNUA

Tem em seu DNA identificadores de curitibanos tradicionais: sangue de origem portuguesa dos Muricy (originários de Salvador), e dos poloneses Postarek, eslavos que aqui chegaram no século 19.

Brincalhão, Muricy é testemunha ocular de uma ingênua Curitiba na qual disputava jogos de bola com a piazada na região da chamada Galícia (hoje, Praça 29 de Março). Chutes e corridas da gurizada dispensavam tênis ou chuteiras, no desfrute de ampla liberdade de uma cidade ainda provinciana e absolutamente segura.

Criminalidade e segurança eram vocábulos exóticos naqueles dias.

“Costumo dizer ao Léo Kriger que fomos, ele e eu, a Galícia que deu certo”, crava o bem-humorado Muricy, que teve Léo, depois dentista e professor da UFPR, entre seus inseparáveis companheiros de infância e mocidade.

O BISAVÔ HISTÓRICO

(…)José Candido da Silva Muricy, bisavô do personagem José Candido (Postarek) Muricy, foi médico baiano que, vindo para Curitiba em meados do século 19, aqui teve papel histórico relevante: fez-se paranaense, como poucos. Foi um dos fundadores de dois marcos da cidade – o Museu Paranaense e a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, esta inaugurada por Dom Pedro II em 1880.

A Alameda Dr. Muricy, dominante no Centro de Curitiba, é homenagem ao paranaense adotivo, tronco da grande família Muricy. Foi um benemérito, um patrício curitibano.

O personagem é um verdadeiro duplo campeão, na medicina e nas quadras de basquetebol, já tendo representado o Brasil em campeonato mundial de veteranos.

DOTTI, CARVALHOSA E REALE JR. EXPLICAM LENIÊNCIA E DELAÇÃO

Nada mais na ordem do dia do que os temas delação premiada e acordo de leniência, que se vulgarizaram desde a operação Lava Jato. Mas a tradução real dos dois temas, sob a ótica e autoridade de notáveis do Direito é o que promete o Instituto dos Advogados do Paraná (IAP), para o dia 7, quinta, no Graciosa Country Club, das 19h30 às 22 horas.

Os craques do Direito que tratarão do assunto já garantem lotação do auditório: René Dotti, Modesto Carvalhosa e Miguel Reale Jr.

Mais um oportuno tento do presidente do IAP Hélio Gomes Coelho Jr.

DESISTO, A CIVILIZAÇÃO NÃO É PARA O BRASIL

Vale a pena reproduzir artigo de Clóvis Rossi, publicado na Folha (29):

Que Michel Temer é despreparado para presidir a República não chega a ser propriamente uma novidade. Se não fosse um político medíocre, teria sido lembrado (pelo menos lembrado) para ser o candidato de algum partido ao governo do seu Estado (não foi lembrado nem para ser candidato a prefeito de sua cidade).

LOCAUTE

Ainda assim, choca o colossal fracasso dele e do conjunto do governo para lidar com o locaute das transportadoras, travestido de greve de caminhoneiros. Se você tem dúvida, leia a Folha deste domingo (27) que, já na primeira página, informa que transportadoras (e não autônomos) controlam 60% dos fretes do país (70% no caso de transporte de longa distância).

BOULOS E O MCSC (MOVIMENTOS DOS CAMINHONEIROS SEM CAMINHÃO)

Nesse item específico, o despreparo não é do presidente. Guilherme Boulos, o pré-candidato presidencial do PSOL, achou que a greve/locaute era iniciativa de um suposto MCSC (Movimento dos Caminhoneiros sem Caminhão), filial do feudozinho que ele controla, o MTST.

Tampouco é surpreendente, se se levar em conta a idiotia que domina parte significativa da esquerda desde que caiu o Muro de Berlim.

MOREIRA FRANCO, PATÉTICO

Mas, sejamos justos, o fracasso é de toda a superestrutura institucional do país. Do governo federal, já falei, mas ainda vale lembrar a patética entrevista do ministro Moreira Franco à Folha. Como se sabe, entidades de caminhoneiros, desde o ano passado, estavam advertindo o governo dos problemas que enfrentavam e anunciando mobilização.

NÃO DÁ TEMPO PARA LER A CORRESPONDÊNCIA

Moreira Franco, no entanto, alegou que não dá tempo para ler toda a correspondência que chega ao palácio. OK. Pena que dê tempo, sim, para receber, no escurinho do cinema, um empresário como Joesley Batista para uma conversa nada republicana.

Enfim, cada um dá o que tem no governo, certo?

DIREITO DE IR E VIR

Se o governo tivesse muito a dar, já na semana passada as autoridades teriam jogado todo o peso das instituições policiais e militares para desobstruir as estradas e, assim, para garantir o abastecimento. Em qualquer país um pouquinho organizado, há um limite para dialogar com movimentos grevistas. Encerrada a negociação — como o governo disse, uma e outra vez, que ocorrera —, parte-se para defender as necessidades do conjunto da população e para restabelecer o direito constitucional de ir e vir, que vale para todos e não pode ser condicionado por quem quer que seja.

SOB A AMEAÇA DE ARMAS

Essa iniciativa tornou-se ainda mais gritante depois que se soube que caminhoneiros estavam sendo ameaçados (até com armas, em alguns casos) para que não voltassem ao trabalho (vide o blog do MAG). É crime.

Criminosos não podem ser tratados como coitadinhos.

TÁ TUDO DOMINADO

Já basta que haja pontos das cidades em que a polícia não entra porque estão sob domínio de bandos criminosos armados. Já basta que os presídios sejam território livre para facções criminosas. Permitir que também as estradas (e os postos de gasolina) sejam dominados por gangues é passar de todos os limites.

GOVERNO CENTRAL

Claro que a culpa principal é do governo central, mas não dá para inocentar o resto do mundo político, que se escondeu da crise. Cadê o Congresso Nacional, como instituição?

MÁRCIO FRANÇA

Quem tomou alguma iniciativa para tentar ao menos interferir no processo? Ressalvo apenas o governador Márcio França, de São Paulo, que se mexeu —independentemente de ter sido ou não bem-sucedido.

INICIATIVA

É possível que outros governadores tenham tomado alguma iniciativa, mas não devem ter sido tão relevantes porque não chegaram à mídia, ao contrário do que ocorreu com França.

FALTOU COMBUSTÍVEL?

O que fizeram sindicatos, patronais ou de trabalhadores? Ou as outras instituições da sociedade civil? Faltou combustível para todos e todas?

DITADURAS TEMOS DE MONTE

Vamos ser honestos, o fracasso é de um coletivo chamado Brasil. Fracasso tão formidável que há quem defenda intervenção militar. Já houve (mais de uma aliás), a mais recente durou 21 anos. Não resolveu nenhuma das falências do país, além de ter cometido crimes em série (quem não pode sair de casa por falta de combustível, aproveite para ler os livros de Elio Gaspari, o mais completo e brilhante raio-X da anarquia militar, essa que os anarquistas de araque de agora querem reintroduzir).

Desisto. Jamais chegaremos à civilização, pelo menos no que me resta de vida.

JUBAL COM ATELIER EM STA.CÂNDIDA

Artista de múltiplos talentos – artes gráficas, pintura, design gráfico e digital, poeta – Jubal Sergio Dohms assinala nova etapa em sua carreira de criador privilegiado. Montou atelier num espaço pelo menos original (para padrões brasileiros) em área de uma fábrica desativada.

Lá recebe seus clientes e amigos e, também, ocupa-se de uma atividade quase “sacerdotal” – os estudos budísticos. Ele é reconhecido especialista em temas chineses e japoneses.

CÍCERO URBAN MINISTRA CURSO A ESPECIALISTAS, NA ESPANHA

Diário Indústria & Comércio deu mais um consistente exemplo de sua inserção na comunidade ao reunir, dia 28, no auditório do MON, mostra significativa da sociedade paranaense para a entrega do título de Melhores do Ano.

Foi mais um tento que o incansável Odone Fortes Martins registra em sua militância comunitária voltada ao Paraná e sua realidade, sua gente e sua história.

ENSINANDO NA EUROPA

Bons exemplos da qualidade dos nomes escolhidos não faltaram, e o jornal já os ressaltou.

Hoje eu registro um novo tento do currículo de um dos homenageados, o médico oncologista Cícero de Andrade Urban, coordenador do Curso de Medicina da Universidade Positivo: neste primeiro sábado de junho, dia 2, ele começará a ministrar Curso de Cirurgia Oncoplástica, com duração de quatro dias, em La Coruña, Espanha. O público alvo serão cirurgiões de diversas regiões desse país.

O evento tem o patrocínio do Centro de Estudos do Professor Benigno Nefril, precursor da cirurgia oncoplástica na Espanha.

PUCPR GANHARÁ JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL NO PRADO VELHO

No próximo dia 05, às 14h, a PUCPR, em um convênio com o Tribunal de Justiça do Paraná, inaugura o Juizado Especial Cível e Criminal, dentro das instalações da universidade.

O projeto é inédito no Paraná e atenderá cerca de 200 mil pessoas no entorno da PUCPR. No local, funcionará um Juizado Especial Cível e Criminal completo, com competência para processar e julgar, nos bairros de sua competência, causas cíveis envolvendo até 40 salários mínimos e criminais decorrentes de infrações de menor potencial ofensivo.

COM A SOCIEDADE

“É uma iniciativa inovadora que busca aproximar ainda mais o meio acadêmico da sociedade e desenvolver nos estudantes de Direito a vivência da realidade do cotidiano forense”, explica Eduardo Agostinho, Decano do Curso de Direito da PUCPR.

A parceria traz benefícios para o Tribunal, que amplia a infraestrutura e conta com o auxílio do Núcleo de Prática Jurídica da PUCPR, local onde funcionará o juizado e para a população que conta com maior acesso à justiça – com a proximidade geográfica e horários estendidos.

RESPONSABILIDADE COMUNITÁRIA

“A instalação do Juizado é fruto do Projeto “Juizados Especiais nas Universidades, em nosso Estado, a PUCPR, em consonância com a sua notável tradição de responsabilidade comunitária, foi pioneira, sendo a primeira a oferecer – gratuitamente – as suas primorosas instalações, que se mostraram muito mais do que adequadas, conforme a avaliação técnica de nossa equipe intersetorial”, explica a Desembargadora Lídia Maejima, 2ª Vice-Presidente do TJPR e Supervisora-Geral do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Paraná.

O atendimento ao público no setor de triagem (primeiro atendimento) passará a ser feito com o auxílio dos estudantes da PUC-PR, sob a orientação dos professores e supervisão do TJPR. Além disso, caso haja necessidade de orientação jurídica, o Escritório Modelo do NPJ poderá ser acessado pelas partes. As salas de conciliação e de audiência, a secretaria do Juizado Especial e o gabinete do Juiz Titular também estarão no mesmo endereço, facilitando o acesso às partes e advogados.

O Juizado funcionará no Núcleo de Práticas Jurídicas da PUCPR, na Rua Iapó, 1111, Prado Velho.

OPINIÃO DE VALOR

CUIDADO COM O “FALSO” PAPA FRANCISCO!

Redação da Aleteia / Vatican News |

Lançado livro que procura desmentir todas as mentiras divulgadas até agora sobre a figura do Papa

Foi lançado na sexta-feira (25/05), na Itália, o livro “Fake Pope – As Falsas Notícias sobre o Papa Francisco“, dos jornalistas Nello Scavo e Roberto Beretta. A obra, que ainda não tem tradução em português, procura reunir todas as mentiras já publicadas sobre a figura do Papa Francisco.

O termo “fake news” se popularizou imensamente ao longo dos últimos meses e gerou livros e mais livros que tentam explicar como reconhecer e desmantelar as notícias falsas que proliferam na internet, mas, até agora, ninguém tinha escrito um livro sobre as fake news envolvendo o Papa.

O OBJETIVO DO LIVRO

A ideia, segundo Nello Scavo, nasceu alguns anos atrás, depois do lançamento do livro “Os inimigos de Francisco”, que investiga quais são as resistências e os obstáculos que o Papa encontra em sua missão na Igreja. Com este novo trabalho, “quisemos documentar e tentar desmentir muitos boatos sobre o Papa que circulam na internet e em outros meios de comunicação“, diz ele.

O livro, prossegue o autor, “não é voltado apenas aos comunicadores: é acessível a todos. Qualquer curiosidade sobre fake news pode ser encontrada com explicações para aprofundar o tema”.

CHECAGEM DOS FATOS

Os autores selecionaram 80 das principais acusações que foram publicadas contra o Papa e fizeram um trabalho aprofundado de debunking, ou seja, de checagem e refutação.

SCAVO EXPLICA:

“Escolhemos as notícias que nos pareciam mais interessantes, que partem do período da ditadura argentina até os nossos dias. Selecionamos uma a uma e fizemos uma verificação por meio de desmentidos e refutações.

Procuramos um fio lógico entre as notícias para entender que alguns boatos nascem de maneira espontânea, mas outros são frutos de uma estratégia muito precisa para desacreditar o Pontífice”.

CIDA NOMEIA NOVOS DIRETORES DA PARANAPREVIDÊNCIA

Advogado Marlus de Oliveira assume a presidência do órgão, que é vinculado à Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Ele disse que a meta é fortalecer a instituição, com gestão transparente e voltada ao servidor.

A governadora Cida Borghetti nomeou nesta quarta-feira (30) à nova diretoria da Paranaprevidência. O advogado Marlus de Oliveira assume a presidência do órgão, que é vinculado à Secretaria de Estado da Administração e Previdência.

Oliveira disse que a meta é fortalecer a Paranaprevidência. “Nossa atuação será baseada em uma gestão transparente, voltada ao servidor do Estado e para o crescimento da instituição, conforme determinação do Governo do Paraná”, afirmou Oliveira. Ele também falou sobre desafios. “O país passa por um momento de dificuldades, incluindo a área previdenciária, mas tenho certeza que com a equipe que estamos formando será possível tornar a Paranaprevidência um modelo de gestão”, disse ele.

Marlus de Oliveira é formado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, com pós-graduação em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atuou como assessor do Tribunal de Justiça do Paraná, da Assembleia Legislativa do Paraná e na assessoria da Procuradoria-Geral de São José dos Pinhais.

DIRETORES

Também foram nomeados nesta quarta-feira, como diretor financeiro, Dorival Dias; diretor previdenciário, Edsen Wasen; diretor jurídico, Mauro Borges; e diretor administrativo, José Roberto.

(Agência AEN-PR – 30/05/2018)