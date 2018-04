Municípios do Noroeste terão R$ 11 milhões para investimentos

Pavimentação e outras melhorias urbanas e compra de equipamentos são os projetos que 12 municípios do Noroeste do Paraná vão executar com recursos do Governo do Estado. O investimento soma R$ 11,26 milhões. Os recursos foram confirmados pela governadora Cida Borghetti nesta sexta-feira (20), em Paranavaí, quando foram autorizadas licitações de obras e compras e homologados licitações já concluídas.

“São projetos importantes para as cidades e que se refletem em melhor atendimento aos cidadãos. Nosso governo é municipalista, queremos acompanhar a realidade local e agilizar ações que melhorem a vida das pessoas”, afirmou a governadora.

Ela citou como exemplo o projeto de Paranavaí. O governo e a prefeitura firmaram protocolo de intenções para execução de obras de recapeamento asfáltico da Estrada Jacó Schulz, numa extensão de 14 quilômetros. O investimento é de R$ 4,37 milhões, sendo a maior parte (R$ 3,37 milhões) do Estado. O município entra com R$ 1 milhão. “É uma demanda da comunidade. Cerca de 4 mil pessoas serão beneficiadas. Além disso, vai melhorar o acesso aos produtores de mandioca da região. Um investimento importante, que impacta na vida dos moradores”, disse Cida.

Também para Paranavaí, a governadora autorizou licitação de obras de pavimentação, ciclovias, calçadas, rampas de acessibilidade, sinalização e drenagem na avenida Euclides da Cunha. O investimento soma R$ 3,3 milhões. O prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes confirmou a importância dos projetos para a sua cidade e para as demais prefeituras. “Eles demonstram a importância que o Governo do Estado dá aos municípios”, disse ele.

Santa Mônica recebeu autorização para licitar dois veículos, no valor total de R$ 180 mil. Segundo o prefeito Sérgio José Ferreira, eles serão usados pela Secretaria de Educação, para atender quatro escolas de distritos da cidade. “Vão facilitar o trabalho de acompanhamento. O nosso distrito abriga 40% da população do município e atende mais ou menos 250 alunos. Até agora o atendimento era feito com veículos de outras áreas, pois a Educação nunca teve carro próprio”, contou ele.

Querência do Norte, município com cerca de 13 mil habitantes, recebeu quase R$ 1,7 milhão para pavimentação das principais vias da cidade, compra de veículos e equipamentos. São Manoel do Paraná, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, Paranacity e Guairacá também foram autorizados a licitar a compra de veículos para renovação da frota. O investimento do Governo do Estado nos cinco município soma R$ 650 mil.

O prefeito de São João do Caiuá, Carlos Maia, explicou que o município tem alguns veículos cedidos para as áreas da infraestrutura, saúde e administração. “Todo veículo que vier faz a diferença. É um transporte rápido, econômico, vai menos para a oficina. Os municípios têm que trabalhar dessa forma, com economia e fazendo render a produtividade”, afirmou Maia.

Tamboara recebeu R$ 250 mil cada para aquisição de equipamentos rodoviários. Nova Londrina (R$ 122 mil) firmou convênios para melhoria na iluminação pública e compra de trator agrícola. Também foram liberados R$250 mil para Planaltina, destinados a compra de equipamentos rodoviários, e R$ 175 mil para Paranacity adquirir veículos e equipamentos rodoviários.

Além de Paranavaí, a governadora esteve em Santa Cruz de Monte Castelo, onde assinou a ordem de serviço para obras de reparos e melhorias na quadra esportiva do Colégio Estadual do Campo de Ivaina. O valor é de R$ 600 mil.