Municipalismo tem que ser real e demos prova disso, afirma Cida

A governadora Cida Borghetti reafirmou nesta quinta-feira (24) o perfil municipalista da administração estadual durante palestra no 5º Encontro de Vereadoras, Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais da região Oeste, realizado em Foz do Iguaçu. “O municipalismo tem que ser real e o nosso governo deu provas disso”, disse.

Para ela, o apoio aos municípios gera impactos positivos, tanto econômicos quanto sociais, para estados e o País. “Sou municipalista e defendo os municípios como células do desenvolvimento econômico e social dos estados e do País. Defendo isto com uma visão plural, democrata, que prioriza o respeito e o diálogo, independente das divergências partidárias ou ideológicas”, afirmou a governadora.

Cida destacou que o Governo do Paraná deu grande contribuição à melhoria da qualidade de vida nos municípios paranaenses nos últimos anos com transferências de recursos que permitiram a realização de quase 5 mil obras e outras ações na área urbana.

A governadora também enfatizou a a medida anunciada nesta semana, de um aumento de 20% na verba destinada aos municípios para transporte escolar de estudantes da rede estadual de ensino. O orçamento de 2018 passa de R$ 98 milhões para R$ 118 milhões. Cerca de 240 mil estudantes serão beneficiados. “Uma demanda que conseguimos atender rapidamente. Nos preocupamos com as pessoas e isso abrange a garantia de transporte seguro para os nossos alunos”, disse Cida.

Ela também ressaltou o papel dos vereadores. “São agentes do desenvolvimento socioeconômico e de justiça social nas cidades”, frisou. “São os porta-vozes da comunidade, não apenas para encaminhar demandas, mas como canal de interação da população com o Poder Público, em todas as esferas”.

O evento em Foz do Iguaçu foi promovido pela Associação de Câmeras e Vereadores do Oeste do Paraná (Acamop). Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, o encontro foi muito positivo para a região, principalmente pela presença da governadora. “Ao estar aqui, ela demonstra mais uma vez que temos as portas abertas junto ao Governo do Estado”, disse.

O presidente da Câmara dos vereadores de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros, destacou a importância de a governadora levar para o evento sua experiência à frente do executivo estadual. “Com isso, pudemos conhecer um pouco mais sua realidade e nos atualizarmos, algo essencial para o nosso trabalho”, disse.