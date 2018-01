Multidão se reúne em Copacabana para o ‘Encontro do samba’

Uma multidão foi à praia de Copacabana no início da noite deste sábado, 6, para acompanhar o Encontro do Samba, evento que reuniu ritmistas das 13 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca, artistas e a Orquestra Petrobras Sinfônica. O evento foi anunciado como “a maior bateria do mundo”, já que cerca de mil ritmistas atuaram na apresentação.

As 13 escolas foram divididas em dois grupos e saíram de pontos distintos de Copacabana, até se encontrarem no palco montado em frente ao Copacabana Palace, mesmo local onde foi feita a festa de réveillon. Sambas enredos que fizeram sucesso ao longo das últimas décadas foram entoados, e clássicos da MPB foram executados pela Orquestra Sinfônica Petrobras, que contou com 59 músicos e regência do maestro Isaac Karabtchevsky.

Alcione, Martinho da Vila, Diogo Nogueira e Iza também subiram ao palco, para unir o samba ao erudito. Casais de mestre-sala e porta-bandeira e seis passistas de cada escola também se apresentaram.