O prefeito Rafael Greca recebeu nesta quarta-feira (22/8) representantes da ONG Unicultura. Eles apresentaram o projeto Restauração, que pretende qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Casa da Mulher Brasileira (CMB), para restaurar a pintura de uma das salas do Museu Alfredo Andersen.

O projeto tem apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e irá capacitar oito mulheres com aulas teóricas e práticas. O próximo passo será a elaboração do termo de cooperação técnica.

Além do restauro da sala, a ideia é que as mulheres possam trabalhar como auxiliares de restauradores e desenvolver habilidades para trabalho com pintura, artesanato, abrindo a possibilidade para uma nova atividade profissional.

Participaram a assessora de Políticas para Mulher da Prefeitura, Terezinha Beraldo Pereira Ramos; a coordenadora-geral da Casa da Mulher Brasileira, Sandra Praddo; a conservadora e restauradora Tatiana Zanelatto e os produtores culturais Lis Reis e Ricardo Trento, que também é o diretor da Unicultura.