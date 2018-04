Mulheres que inspiram

Entrevistar a Fernanda Bernardi Vieira Richa, secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, é uma tarefa fácil. O olhar generoso, o entusiasmo contagiante de quem acredita e tem um propósito, é inspirador. Fernanda leva com tranquilidade e determinação uma agenda lotada de compromissos que, confesso, me deixariam de cabelo em pé.

É admirável a energia infindável com que concilia a rotina extenuante, com alegria e a certeza de sua missão. Continua um legado que começou há muito tempo atrás, quando o Banco Bamerindus, presidido por seu pai, Edson Vieira, cobria todo o Paraná na Campanha do Agasalho. O trabalho que iniciou na iniciativa privada naturalmente foi abraçado por ela quando o marido, Beto Richa, entrou na vida pública. E lá se foram 30 anos de dedicação às causas sociais.

Como conciliar esta agenda atribulada e estar tão elegante e predisposta a dar um sorriso franco – e ainda achar tempo para estar sempre onde se pode ajudar? Mãe de três filhos, avó, irmã, esposa e profissional impecável, Fernanda me conta com tranquilidade como se organiza para dar conta desta agenda cheia. O trabalho, a família e o cuidado com o outro ocupam lugar de destaque sob seu olhar, e são organizados com maestria. “Estabeleço prioridades, acordo cedo e tomo café da manhã com o Rodrigo, meu filho ainda solteiro”, conta. “Almoço também em casa. Agora, cabeleireiro e cuidados pessoais ficam para depois do expediente”, revela esta mulher tão inspiradora, não apenas para o público feminino, mas certamente para todos.

Fui recebida esta semana por Fernanda Richa para a entrevista desta edição

Nissei é pioneira na oferta de exames quase instantâneos

A Rede de Farmácias Nissei será a primeira farmácia do Brasil a ofertar exames laboratoriais remotos com resultados quase instantâneos, por meio da tecnologia Hilab. Com apenas algumas gotas de sangue, e em poucos minutos, o paciente e o médico terão o resultado dos exames em seus celulares. O serviço está disponível inicialmente nas unidades 24h do Seminário, Cabral e Santa Felicidade e há um projeto de expansão da oferta dos exames para outras unidades já nas próximas semanas. Este é o resultado de uma parceria com a também curitibana Hi Technologies, que desenvolveu o dispositivo que cabe na palma da mão e que associa a Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (AI) para agilizar os diagnósticos.

O diretor executivo da Rede de Farmácias Nissei, Alexandre Maeóka, e o CEO da Hi Technologies, Marcus Figueiredo: inovação e pioneirismo

Encontro social nos sofisticados eventos de Curitiba: estou na foto com Ana Sikorski, Katia Azevedo e Maria José Carcereri.

Lançamento de Inverno Bazaar Fashion

Nessa terça-feira, a Bazaar Fashion armou um encontro para apresentar as coleções de inverno das marcas que comercializa em sua elegante maison, localizada no Batel. As diretoras da loja, Andrea Omeiri, Márcia Almeida e Solange Elias, receberam a diretora criativa Juliana Sanmartin para uma tarde especial, com ambientação assinada por João Callas e Leonardo Schmitt, da Boutique Design, e bufê por Cesar Monteiro.

Juliana Sanmartin, Marcia Almeida e Egle Loureiro

Andrea Omeiri

Susana Soria e a estilista gaúcha Juliana Sanmartin

Preview Bergerson: Coleção Masqué na Artefacto

Nesta semana, a Bergerson fez a apresentação em exclusivo preview na Artefacto Curitiba, de sua coleção Masqué 2018. O evento foi no Loft do Joalheiro, ambiente criado em homenagem a Marcelo Bergerson. O designer Ricardo Sousa, que encabeça o time de criação da Bergerson, falou sobre o design autoral e exclusivo da marca, detalhando também informações sobre as peças que integram a nova coleção. O rosto para esta reedição da coleção Masqué, lançada originalmente em 2014, é a atriz Tainá Müller, com sua beleza delicada e magnética refletindo o encantamento da coleção.

Iara Faust e Marina Nessi

Luciana Bergerson, Ricardo Sousa e Karine Sackse

Ana Letícia Virmond e Marcelo Bergerson

Sandra Takayama e Adriano Barbosa

Marcelo Luis Sypniewski, Adriana Sypniewski e Santa Cardoso

Maria Flores e Jo Goslar

Instituto Campana no Ôda Design Club

A Ôda Design Club traz para Curitiba itens com o selo do Instituto Campana, associação civil de direito privado sem fins lucrativo, criada pelos irmãos Humberto e Fernando Campana em 2009. A iniciativa, que ganhou o nome de Mãos em Ação pela própria dupla de designers, é da curadora da Ôda, Ticiana Martinez, e da produtora cultural Consuelo Cornelsen. O lançamento, em 26 de abril, será marcado com uma palestra de Humberto Campana para convidados, na Galeria Ponto de Fuga, sobre o trabalho social do Instituto. A partir desta data, produtos de três projetos orientados pelos irmãos Campana estarão disponíveis para venda na Ôda: Coleção Jeans, Cartões Bordados e Vasos Tijolos.

Lançamento do livro da Simone Mattos, “Valentina – A Vida Vem de Trem”. Na foto, estou com Moema Zucherelli, Simone Mattos e Marian Guimarães.

