MULHERES NO TOPO

Cida Borguetti, ex- governadora, ex – deputada que também atuou também na Câmara Federal, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora do Paraná. Formada em Administração Pública, ela passa a comandar um estado com 11 milhões de habitantes, 399 municípios e que movimenta um Produto Interno Bruto de R$ 415,7 bilhões.

NO CAMPO

90% da safra de soja do Paraná já foi colhida. A estimativa é que sejam colhidas 19,1 milhões de toneladas de soja neste ano. A colheita deve ser concluída em dez dias. O plantio da segunda safra de milho já foi concluído e produtores iniciam o cultivo do trigo ainda neste mês.

MERCADO DE TRABALHO

As feiras agropecuárias geram milhares de oportunidades de empregos temporários no Paraná. Na região Norte, são estimadas 18 mil oportunidades até maio. São cerca de 600 vagas diretas, no setor administrativo, de segurança, limpeza, bilheteria e portaria, cujos aprovados serão contratados pela Sociedade Rural de Maringá, que organiza o evento.

HISTÓRIA DA MPB

A Biblioteca Pública do Paraná lança o livro 1973, o ano que reinventou a MPB, a história por trás dos discos que transformaram a nossa cultura, do jornalista e escritor Célio Albuquerque. Lançada originalmente em 2013 e reeditada este ano, a obra apresenta um trabalho de arqueologia musical.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Escolas municipais do litoral receberam o Almanaque Porto Sustentável, produzido pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. O material é direcionado a alunos do ensino fundamental e servirá como apoio pedagógico para os estudos sobre as características e a biodiversidade da região. Além de apresentar conteúdos importantes para a formação dos alunos, o almanaque tem muitos atrativos, o que facilita o processo de ensino e aprendizagem.

MÚSICA EM FOCO

A Orquestra Sinfônica do Paraná promove a Série Música de Câmara no pequeno auditório do Teatro Guaíra em Curitiba. A programação da noite inclui os compositores Maurice Ravel e Felix Mendelssohn. Os ingressos estão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Música de Câmara é um projeto da Orquestra Sinfônica do Paraná que tem como objetivo a formação de novas plateias e será apresentado durante o ano, sempre com um novo programa.

SAÚDE E ESTRUTURA

R$ 52,5 milhões serão destinados para reforçar o transporte sanitário de 212 municípios paranaenses. Os recursos podem ser utilizados para a aquisição de vans, ambulâncias, ônibus e outros veículos para transporte de pacientes, equipes, exames, vacinas e materiais de apoio às atividades da atenção primária.

VESTIBULAR EM MARINGÁ

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno 2018 da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O prazo segue até 9 de maio. São 1.492 vagas em quase 70 cursos de graduação. O concurso será realizado nos dias 22 e 24 de julho. No dia 30, sai a lista dos aprovados.

2 MILHÕES DE CADASTROS

O Nota Paraná atinge a marca de R$ 900 milhões em recursos liberados aos participantes. O programa já conta com 2,1 milhões de pessoas cadastradas e também beneficia instituições sem fins lucrativos das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esporte e cultura.

SUCO DE UVA

Tomar um copo de suco de uva traz diversos benefícios para saúde. Isso porque a fruta contém bioflavonoides, taninos e o resveratrol, substâncias que agem como proteção no organismo, reduzindo os riscos de doenças como colesterol, infartos e câncer, além de contribuir com a redução de tumores no pulmão, intestino e cólon.

CONSUMO DE PINHÃO

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) destaca a importância de conciliar a comercialização do pinhão com a conservação da araucária, árvore símbolo do Paraná. A espécie está ameaçada de extinção e, por isso, é necessário proteger a produção. Técnicos do IAP orientam a colheita apenas do pinhão maduro, que tem a cor vermelha.